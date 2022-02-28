Duydum ki Unutmuşsun Şarkı Sözleri
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Emel Sayın
Duydum ki Unutmuşsun
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Duydum ki unutmuşsun
Gözlerimin rengini
Duydum ki unutmuşsun
Gözlerimin rengini
***
Yazık olmuş o gözlerden
Sana akan yaşlara
Yazık olmuş o gözlerden
Sana akan yaşlara
***
Bir zamanlar sevginle
Ateşlenen başımı
Dizlerinin yerine
Dayasaydım taşlara
***
Bir zamanlar sevginle
Ateşlenen başımı
Dizlerinin yerine
Dayasaydım taşlara
***
Hani bendim yedi renk
Hani tende can idim
Hani bendim yedi renk
Hani tende can idim
***
Hani gündüz hayalin
Geceler rüyan idim
Hani gündüz hayalin
Geceler rüyan idim
***
Demek ki senin için
Aşk değil, yalan idim
Acırım heder olan
O en güzel yıllara
***
Demek ki senin için
Aşk değil, yalan idim
Acırım heder olan
O en güzel yıllara