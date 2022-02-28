Emel Sayın

Duydum ki unutmuşsun Gözlerimin rengini Duydum ki unutmuşsun Gözlerimin rengini *** Yazık olmuş o gözlerden Sana akan yaşlara Yazık olmuş o gözlerden Sana akan yaşlara *** Bir zamanlar sevginle Ateşlenen başımı Dizlerinin yerine Dayasaydım taşlara *** Bir zamanlar sevginle Ateşlenen başımı Dizlerinin yerine Dayasaydım taşlara *** Hani bendim yedi renk Hani tende can idim Hani bendim yedi renk Hani tende can idim *** Hani gündüz hayalin Geceler rüyan idim Hani gündüz hayalin Geceler rüyan idim *** Demek ki senin için Aşk değil, yalan idim Acırım heder olan O en güzel yıllara *** Demek ki senin için Aşk değil, yalan idim Acırım heder olan O en güzel yıllara