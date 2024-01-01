Ellerim Böyle Boş mu Kalacaktı Şarkı Sözleri
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Emel Sayın
Ellerim Böyle Boş mu Kalacaktı
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Ellerim böyle boş, boş mu kalacaktı?
gözümde hep böyle yaş, yaş mı olacaktı?
aramızda sıradağlar, dağlar mı olacaktı?
üzülme sen meleğim, gün olur kavuşuruz
ecel ayırsa bile mahşerde buluşuruz
biz de mi böyle, böyle olacaktık? bu en güzel çağda yas mı tutacaktık?
aramızda sıradağlar, dağlar mı olacaktı? üzülme sen meleğim, gün olur kavuşuruz
ecel ayırsa bile mahşerde buluşuruz