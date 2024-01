Emel Sayın

Ah, yüreğim kanıyor Her gün biri gitmekte Ah, ciğerim yanıyor Her an bi' şey bitmekte ***, Ah, ciğerim yanıyor Her gün biri gitmekte Ah, yüreğim kanıyor Her an bi' şey bitmekte *** Haklısın, ben de çok değiştim Ya sen başkalarıyla nasıl seviştin? Hayret, hep aynı şey, hata ner'de? Neden vedalarla dolu geçmişim? *** Ah, ciğerim yanıyor Her gün biri gitmekte Ah, yüreğim kanıyor Her an bi' şey bitmekte *** Ah, ciğerim yanıyor Her gün biri gitmekte Ah, yüreğim kanıyor Her an bi' şey bitmekte