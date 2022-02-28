Yeşilçam Şarkıları-1 (Aşkın Kanunu) Şarkı Sözleri
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Emel Sayın
Yeşilçam Şarkıları-1 (Aşkın Kanunu)
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İsmin ne dedi, söyleyiverdim
Feride, Feride
Aşkınla yanıp çılgına döndüm
Feride, Feride
***
Birden ona ben kalbimi verdim
Feride, Feride
Bittim eridim, mum gibi söndüm
Feride, Feride
***
Keşke adımı bilmez olaydım
Feride, Feride
Göz yaşlarımı silmez olaydım
Feride, Feride
***
Bir şey içime sinmiyor
Dert üstüne dert binmiyor
Kimse acımı bilmiyor
Aşkın ateşi dinmiyor
Feride, Feride
***
İsmin ne dedi, söyleyiverdim
Feride, Feride
Aşkınla yanıp çılgına döndüm
Feride, Feride
***
Birden ona ben kalbimi verdim
Feride, Feride
Bittim eridim, mum gibi söndüm
Feride, Feride
***
Keşke adımı bilmez olaydım
Feride, Feride
Göz yaşlarımı silmez olaydım
Feride, Feride
***
Bir şey içime sinmiyor
Dert üstüne dert binmiyor
Kimse acımı bilmiyor
Aşkın ateşi dinmiyor
Feride, Feride
***
Feride, Feride
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Dünya handır han içinde
Yaşar o ruh can içinde
Rüya gibi gelir geçer
İnsanoğlu gam içinde
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Dertli ağlar dertsiz ağlar
Dünya içinde
Hey gidi gidi koca dünya
Gam yükümüsün
Söyle fani dünya söyle
Dert küpümüsün
**
Dünya döner değirmende
İnsan içinde çavdardır
Bugün gelen yarın gider
Dolup Boşalan bir handır
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