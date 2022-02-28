Emel Sayın

İsmin ne dedi, söyleyiverdim Feride, Feride Aşkınla yanıp çılgına döndüm Feride, Feride *** Birden ona ben kalbimi verdim Feride, Feride Bittim eridim, mum gibi söndüm Feride, Feride *** Keşke adımı bilmez olaydım Feride, Feride Göz yaşlarımı silmez olaydım Feride, Feride *** Bir şey içime sinmiyor Dert üstüne dert binmiyor Kimse acımı bilmiyor Aşkın ateşi dinmiyor Feride, Feride *** İsmin ne dedi, söyleyiverdim Feride, Feride Aşkınla yanıp çılgına döndüm Feride, Feride *** Birden ona ben kalbimi verdim Feride, Feride Bittim eridim, mum gibi söndüm Feride, Feride *** Keşke adımı bilmez olaydım Feride, Feride Göz yaşlarımı silmez olaydım Feride, Feride *** Bir şey içime sinmiyor Dert üstüne dert binmiyor Kimse acımı bilmiyor Aşkın ateşi dinmiyor Feride, Feride *** Feride, Feride