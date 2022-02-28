Feride / Orijinal Şarkı Sözleri
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Emel Sayın
Feride / Orijinal
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İsmin ne dedi, söyleyiverdim
Feride, Feride
Aşkınla yanıp çılgına döndüm
Feride, Feride
***
Birden ona ben kalbimi verdim
Feride, Feride
Bittim eridim, mum gibi söndüm
Feride, Feride
***
Keşke adımı bilmez olaydım
Feride, Feride
Göz yaşlarımı silmez olaydım
Feride, Feride
***
Bir şey içime sinmiyor
Dert üstüne dert binmiyor
Kimse acımı bilmiyor
Aşkın ateşi dinmiyor
Feride, Feride
***
İsmin ne dedi, söyleyiverdim
Feride, Feride
Aşkınla yanıp çılgına döndüm
Feride, Feride
***
Birden ona ben kalbimi verdim
Feride, Feride
Bittim eridim, mum gibi söndüm
Feride, Feride
***
Keşke adımı bilmez olaydım
Feride, Feride
Göz yaşlarımı silmez olaydım
Feride, Feride
***
Bir şey içime sinmiyor
Dert üstüne dert binmiyor
Kimse acımı bilmiyor
Aşkın ateşi dinmiyor
Feride, Feride
***
Feride, Feride