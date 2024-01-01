Emel Sayın

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Fîrkatin aldı bütün neşve-î tâbım bu gece
Ağlamaktan yine zehroldu şarâbım bu gece
Ağlamaktan yine zehroldu şarâbım bu gece
***
Taştı peymâne-î gâm, kalmadı şekvâya mecâl
Mîhverimde dolaşır leşker-î endûh-î melâl
Hep senin aşkın ile böyle harâbım bu gece
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Gözümde dâim hayâl-i cânâ, ah
Gönülde her dem cemâl-i cânâ
Hey cânım, hey ömrüm hey hey hey
Ah, ey peri-rû dilber-i rânâ civân-ı nâzenin
Ah, gam benim, şâdi senin
Hicrân benim, devrân senin
Yâr benim, devrân senin
Ey şâh-ı cihân, ey dilde nihân
Senin gibi güzel efendim var
Var benim yâr, yâr, var benim
Gül yüzlü mâhım
Râhmeyle şâhım, râhmeyle şâhım
Çeşm-i siyahım, çeşm-i siyahım
Âlemde birsin, âlemde birsin
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Ah, âb ü tâb ile bu şeb
Hâneme cânân, 'nân, 'nân geliyor, vay
Ah, halvet-i ülfete bir şem’-i
Şeb-istân, 'tân, 'tân geliyor, vay
Ah, el-amân ey yüzü mâhım
Söyle, nedir benim günâhım?
Erişmiştir göklere ahım
Erişmiştir göklere ahım
Feryâd ederim, şekvâ ederim
Feryâd ederim, senden bâlâya
Ah, ah, ah, ah, geliyor, vay
Ah, perçemi zîver-i dûş u nigehi âfet-i hûş
Vay
****
Ah, perçemi zîver-i dûş u nigehi âfet-i hûş
Vay ah, еl-amân ey yüzü mâhım
Söyle, nedir bеnim günâhım?
Erişmiştir göklere ahım
Erişmiştir göklere ahım
Feryâd ederim, şekvâ ederim
Feryâd ederim, senden bâlâya
Ah, ah, ah, âfet-i hûş, vay
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Gülzâra nazar kıldım virâne misâl olmuş
Seyrân-ı Safâlar hep bir hâb-ı hayâl olmuş
Güller sararıp solmuş bülbülleri lâl olmuş
***
Gam âlemidir şimdi zevk emr-i muhâl olmuş
Sabret gelir ol demler kim ehl-i dilânındır
Dert üstüne zevk olmaz dem şimdi hazânındır
-
Gurûb etti güneş, dünya karardı
Gurûb etti güneş, dünya karardı
***
Gül-i bağ-ı emel soldu, sarardı
Gül-i bağ-ı emel soldu, sarardı
***
Felek de böyle mâtemler arardı
Felek de böyle mâtemler arardı
***
Gül-i bağ-ı emel soldu, sarardı
Gül-i bağ-ı emel soldu, sarardı
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Ah, ok gibi hûblar beni yaydan yabana attılar, hey
Ah, bilmediler kadrimi, ucuz bahâya sattılar, hey
Ah, neydi vaktinde güzeller, bûseler vâd ettiler
Bir söz ile hâsılı şu gönlümü aldattılar
Yâr, hani ya sâdık deyû methettiğin ol nevcivân
Dün gece ol dilberi bir bâdeye oynattılar
Hey, gördüm ol hûri sıfat ağyâr ile ülfet eyler
Ah, hasetinden dertlî'yi toplar gibi patlattılar, ahh ahh
-
Nideyim sahn-ı çemen seyrini cânânım yok
(Ah) Bir yanımca salınır serv-i hırâmânım yok
Yâr, yâr kurbanın olam yâr
Dost, dost hayranın olam dost
***
Yel lel li ye le la la la la ömrüm ye le la li
Te re li ye le la la la la mirim te re la li
(Ah) Bir yanımca salınır serv-i hırâmânım yok
-
Ah, niçin a sevdiğim, niçin?
Ah, sevdim seni, budur suçum
Turralanmış sırma saçın
***
Ah, çözen benden beter olsun
Yeter olsun, yeter olsun
Ah, çok ağlattın, yeter olsun
***
Güzel geçersen elime ah, çekerim seni yemine
Benim şimdiki hâlime
***
Ah, gülen benden beter olsun
Yeter olsun, yeter olsun
Ah, çok ağlattın, yeter olsun
-
Hastayım, yalnızım; seni yanımda
Sanıp da bahtiyâr ölmek isterim
Mahmûr-ı hülyâyım câm-ı lebinden
Kanıp da bahtiyâr ölmek isterim
***
Bir olmaz hevesin düştüm peşine
Vuruldum hüsnünün şen güneşine
Güzel gözlerinin aşk ateşine
Yanıp da bahtiyar ölmek isterim
***
Talihin kahrı var her hevesimde
Boğulmuş figanlar titrer sesimde
O güzel ismini son nefesimde
Anıp da bahtiyar ölmek isterim
***
O güzel ismini son nefesimde
Anıp da bahtiyar ölmek isterim
-
Ey dilber-i işvebaz
Nedir bu sendeki naz
Yeter ettiğim niyat
İşte hazır incesaz
***
Oynasana dilnüvaz
Gönül eğlensin biraz
***
Gamı baştan atalım
Zevkimizi çatalım
Sohbeti kaynatalım
Kaymağa bal katalım
Engeli atlatalım
Güzeli oynatalım.