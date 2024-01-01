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7/24 Dinle Emel'in Seçtikleri

Emel'in Seçtikleri Şarkı Sözleri

Emel Sayın Emel'in Seçtikleri şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Emel Sayın Emel'in Seçtikleri şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Emel'in Seçtikleri sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Emel Sayın

Emel Sayın

Emel'in Seçtikleri

  • Firkatin Aldı

  • Gözümde Daim

  • Abu Tab İle Bu Şeb

  • Gülzara Nazar Kıldım

  • Grup Etti Güneş

  • Ok Gibi Hublar

  • Nideyim Sahnı Cemen

  • Niçin A Sevdiğim Niçin

  • Yastayım Yalnızım

  • Ey Dilberi İşvebaz

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