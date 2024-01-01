Emel Sayın

Gideceğin Yer Beni de Götür Gideceğin yere beni de götür Sorana "Başımın belası" dersin Götür de istersen yerlerde yatır "Elimde gönlünün dermanı" dersin *** Gideceğin yere beni de götür Sorana "Başımın, ah, belası" dersin Gideceğin yere beni de götür Sorana "Başımın belası" dersin Götür de istersen yerlerde yatır Gönlünün dermanı elinde dersin Götür de istersen yerlerde yatır Gönlünün dermanı elinde dersin *** ah, ah *** Adını iğneyle işle tenime "Kölemdir" desen de gitmez zoruma Adını iğneyle işle tenime "Kölemdir" desen de, ah, gitmez zoruma "Bunlar ne?" derlerse mektuplarıma "Aşkıma kul olmuş birinin" dersin "Bunlar ne?" derlerse mektuplarıma *** "Aşkıma kul olmuş birinin" dersin "Aşkıma kul olmuş birinin" dersin "Aşkıma kul olmuş birinin" dersin "Aşkıma kul olmuş birinin" dersin "Aşkıma kul olmuş birinin" dersin

Feryat Kaderimle baş başa, bin bir dertle doluyum Böyle mahzun, perişan; hayatın mahkûmuyum Kaderimle baş başa, bin bir dertle doluyum Böyle mahzun, perişan; hayatın mahkûmuyum *** Yazık, çok geç anladım; bu hayat böyle geçmez Bak yıllar nasıl geçti, ömür bitti, dert bitmez Yazık, çok geç anladım; bu hayat böyle geçmez Bak yıllar nasıl geçti, ömür bitti, dert bitmez *** Ya Rabb'im feryadımı artık duysan diyorum Senden ya bin sabır ya bir ümit bekliyorum Ya Rabb'im feryadımı artık duysan diyorum Senden ya bin sabır ya bir ümit bekliyorum *** Kaderimle baş başa, bin bir dertle doluyum Böyle mahzun, perişan; hayatın mahkûmuyum Kaderimle baş başa, bin bir dertle doluyum Böyle mahzun, perişan; hayatın mahkûmuyum *** Yazık, çok geç anladım; bu hayat böyle geçmez Bak yıllar nasıl geçti, ömür bitti, dert bitmez Yazık, çok geç anladım; bu hayat böyle geçmez Bak yıllar nasıl geçti, ömür bitti, dert bitmez *** Ya Rabb'im feryadımı artık duysan diyorum Senden ya bin sabır ya bir ümit bekliyorum Ya Rabb'im feryadımı artık duysan diyorum Senden ya bin sabır ya bir ümit bekliyorum *** Ya Rabb'im feryadımı artık duysan diyorum Senden ya bin sabır ya bir ümit bekliyorum

Gülizar Eller tuttu mu elini Kimse sardı mı belini Yabancılar da gördü mü gerdanındaki benini Yabancılar da gördü mü gerdanındaki benini *** Kıskanmakta haksız mıyım Gülizar (Gülizar) Bu sevdada bahsız mıyım Gülizar (Gülizar) Gönlünde ben tahtsız mıyım Gülizar (Gülizar) Aşk bahçemiz gülsüz Gülizar *** Aşkın yazılmış alnıma Damarımdaki kanıma Başka birini seversen bil ki kıyarım canıma Başka birini seversen bil ki kıyarım canıma *** Kıskanmakta haksız mıyım Gülizar (Gülizar) Bu sevdada bahsız mıyım Gülizar (Gülizar) Gönlünde ben tahtsız mıyım Gülizar (Gülizar) Aşk bahçemiz gülsüz Gülizar Aşk bahçemiz gülsüz Gülizar Aşk bahçemiz gülsüz Gülizar

Kemancı Unutulmaz bu acı Dertli dertli çal kemancı Her aşkta hüsran oldu Gönül bilmem bu kaçıncı *** Unutulmaz bu acı Dertli dertli çal kemancı Her aşkta hüsran oldu Gönül bilmem bu kaçıncı *** Halime bak dertli çal Kemancı başımın tacı Gitme bu gece sen de kal Benim halim çok acı *** Halime bak dertli çal Kemancı başımın tacı Gitme bu gece sen de kal Benim halim çok acı *** Değiştin kemancı Neden efkarlı çalmıyorsun Benim dünyam yıkılmış Sen de mi acıyorsun *** Değiştin kemancı Neden efkarlı çalmıyorsun Benim dünyam yıkılmış Sen de mi acıyorsun *** Gözümden kaçmıyor Benden hep birşey saklıyorsun Yeter artık derken kemancı Neden ağlıyorsun *** Gözümden kaçmıyor Benden hep birşey saklıyorsun Yeter artık derken kemancı Neden neden ağlıyorsun *** Halime bak dertli çal Kemancı başımın tacı Gitme bu gece sen de kal Benim halim çok acı *** Halime bak dertli çal Kemancı başımın tacı Gitme bu gece sen de kal Benim halim çok acı

Mavı Boncuk (remıx) Onda, bunda, şundadır Şunda, bunda, ondadır Mavi boncuk kimdeyse Benim gönlüm ondadır *** Onda, bunda, şundadır Şunda, bunda, ondadır Mavi boncuk kimdeyse Benim gönlüm ondadır *** Bu dünyada sevgi büyük ihtiyaç Herkes sevmeye, sevilmeye muhtaç Şu dünyada sevgi büyük ihtiyaç Herkes sevmeye, sevilmeye muhtaç *** Herkesle dost ol, herkesle arkadaş Ömrümüz geçiyor bak yavaş yavaş Herkesle dost ol, herkesle arkadaş Ömrümüz geçiyor bak yavaş yavaş *** Onda, bunda, şundadır Şunda, bunda, ondadır Mavi boncuk kimdeyse Benim gönlüm ondadır, ah *** Onda, bunda, şundadır Şunda, bunda, ondadır Mavi boncuk kimdeyse Benim gönlüm ondadır *** Bu dünyada sevgi büyük ihtiyaç Herkes sevmeye, sevilmeye muhtaç Şu dünyada sevgi büyük ihtiyaç Herkes sevmeye, sevilmeye muhtaç *** Herkesle dost ol, herkesle arkadaş Ömrümüz geçiyor bak yavaş yavaş Herkesle dost ol, herkesle arkadaş Ömrümüz geçiyor bak yavaş yavaş *** Onda, bunda, şundadır Şunda, bunda, ondadır Mavi boncuk kimdeyse Benim gönlüm ondadır, ay *** Onda, bunda, şundadır Şunda, bunda, ondadır Mavi boncuk kimdeyse Benim gönlüm ondadır, ay *** Onda, bunda, şundadır Şunda, bunda, ondadır Mavi boncuk kimdeyse Benim gönlüm ondadır, ah *** Onda, bunda, şundadır Şunda, bunda, ondadır Mavi boncuk kimdeyse Benim gönlüm ondadır, ah *** Onda, bunda, şundadır Şunda, bunda, ondadır Mavi boncuk kimdeyse Benim gönlüm ondadır

Mavi Boncuk Onda, bunda, şundadır Şunda, bunda, ondadır Mavi boncuk kimdeyse Benim gönlüm ondadır *** Onda, bunda, şundadır Şunda, bunda, ondadır Mavi boncuk kimdeyse Benim gönlüm ondadır *** Bu dünyada sevgi büyük ihtiyaç Herkes sevmeye, sevilmeye muhtaç Şu dünyada sevgi büyük ihtiyaç Herkes sevmeye, sevilmeye muhtaç *** Herkesle dost ol, herkesle arkadaş Ömrümüz geçiyor bak yavaş yavaş Herkesle dost ol, herkesle arkadaş Ömrümüz geçiyor bak yavaş yavaş *** Onda, bunda, şundadır Şunda, bunda, ondadır Mavi boncuk kimdeyse Benim gönlüm ondadır, ah *** Onda, bunda, şundadır Şunda, bunda, ondadır Mavi boncuk kimdeyse Benim gönlüm ondadır *** Bu dünyada sevgi büyük ihtiyaç Herkes sevmeye, sevilmeye muhtaç Şu dünyada sevgi büyük ihtiyaç Herkes sevmeye, sevilmeye muhtaç *** Herkesle dost ol, herkesle arkadaş Ömrümüz geçiyor bak yavaş yavaş Herkesle dost ol, herkesle arkadaş Ömrümüz geçiyor bak yavaş yavaş *** Onda, bunda, şundadır Şunda, bunda, ondadır Mavi boncuk kimdeyse Benim gönlüm ondadır, ay *** Onda, bunda, şundadır Şunda, bunda, ondadır Mavi boncuk kimdeyse Benim gönlüm ondadır, ay *** Onda, bunda, şundadır Şunda, bunda, ondadır Mavi boncuk kimdeyse Benim gönlüm ondadır, ah *** Onda, bunda, şundadır Şunda, bunda, ondadır Mavi boncuk kimdeyse Benim gönlüm ondadır, ah *** Onda, bunda, şundadır Şunda, bunda, ondadır Mavi boncuk kimdeyse Benim gönlüm ondadır

Öyle Sarhoş Olsam ki Öyle sarhoş olsam ki Bir an seni unutsam Unutsam o günleri Yarınları unutsam *** Öyle sarhoş olsam ki Bir an seni unutsam Unutsam o günleri Yarınları unutsam *** Öyle sarhoş olsam ki Bir daha ayılmasam Her şey bir rüya olsa Unutarak uyansam *** Öyle sarhoş olsam ki ah Bir daha ayılmasam Her şey bir rüya olsa Unutarak uyansam *** Seni gördüğüm günü Sevdiğimi unutsam Bir başka dünya bulsam İçinde sen olmasan *** Seni gördüğüm günü Sevdiğimi unutsam Bir başka dünya bulsam İçinde sen olmasan *** Öyle sarhoş olsam ki Bir daha ayılmasam Her şey bir rüya olsa Unutarak uyansam *** Öyle sarhoş olsam ki ah Bir daha ayılmasam Her şey bir rüya olsa Unutarak uyansam Unutarak uyansam

Rüzgar Bir deli rüzgar esti Bizi bizden ayırdı Kollarının yerine Beni yalnızlık sardı *** Şimdi yalnız başıma Yaşıyorum dünyamda Bir bütündük seninle Yoksun artık yanımda *** Rüzgar, rüzgar Bizi bizden ayırdı Rüzgar, rüzgar Mutluluğumu çaldı *** Rüzgar yine esiyor Gönlümde deli deli Gözlerim duman duman Gittiğin günden beri Her şey seninle gitti Şimdi kalbim bin parça Rüzgar kıskandı bizi Ayırdı sarsa sarsa *** Rüzgar, rüzgar Bizi bizden ayırdı Rüzgar, rüzgar Mutluluğumu çaldı *** Rüzgar, rüzgar Beni senden ayırdı

Sen Mevsimler Gibisin Sen gidince ruhumu bir alev sardı Ağlayan gözlerimde hatıran kaldı Bir zamanlar seninle mesut yaşardık Şimdi o mutlu günler mazide kaldı *** Yalancı dünya gibi yalancısın sevgilim Sen mevsimler gibisin değişirsin sevgilim Yalancı dünya gibi yalancısın sevgilim Sen mevsimler gibisin değişirsin sevgilim *** Uzanan ellerimi bomboş bıraktın Gözlerimde yaş olup sel gibi aktın Tek ümidim sendin sana inandım Ummadığım bir anda beni bıraktın *** Yalancı dünya gibi yalancısın sevgilim Sen mevsimler gibisin değişirsin sevgilim Yalancı dünya gibi yalancısın sevgilim Sen mevsimler gibisin değişirsin sevgilim *** Yalancı dünya gibi yalancısın sevgilim Sen mevsimler gibisin değişirsin sevgilim Yalancı dünya gibi yalancısın sevgilim Sen mevsimler gibisin değişirsin sevgilim

Tanrım Beni Baştan Yarat Gülmeyecek bu yüzüm Neden verdin bana ya Rab Gülmeyecek bu yüzüm Neden verdin bana ya Rab *** Ya birazcık neşe ver Ya beni̇ baştan yarat Ya birazcık neşe ver Ya beni̇ baştan yarat *** Hep terk etti sevdiklerim Paramparça dünyam benim Hep terk etti sevdiklerim Paramparça dünyam benim *** Baştan yarat elleri̇mi̇ Baştan yarat gözleri̇mi̇ Baştan yaz şu kaderi̇mi̇ Tanrı'm beni̇ baştan yarat *** Baştan yarat elleri̇mi̇ Baştan yarat gözleri̇mi̇ Baştan yaz şu kaderi̇mi̇ Tanrı'm beni̇ baştan yarat *** Hep terk etti̇ sevdiklerim Paramparça dünyam benim Hep terk etti̇ sevdiklerim Paramparça dünyam benim *** Yaktın bağrımda közleri̇ Dinlettin acı sözleri̇ Yaktın bağrımda közleri̇ Dinlettin acı sözleri̇ *** Verdin bu ağlar gözleri̇ Ya Rab beni̇ baştan yarat Verdin bu ağlar gözleri̇ Ya Rab beni̇ baştan yarat *** Sende kaldı dileklerim Paramparça dünyam benim Sende kaldı dileklerim Paramparça dünyam benim *** Baştan yarat elleri̇mi̇ Baştan yarat gözleri̇mi̇ Baştan yaz şu kaderi̇mi̇ Tanrı'm beni̇ baştan yarat *** Baştan yarat elleri̇mi̇ Baştan yarat gözleri̇mi̇ Baştan yaz şu kaderi̇mi̇ Tanrı'm beni̇ baştan yarat *** Sende kaldı dileklerim Paramparça dünyam benim Sende kaldı dileklerim Paramparça dünyam benim *** Paramparça dünyam benim Paramparça dünyam benim

Bitmese İlkbahar yaz Sonbahar kış Dört mevsimde sen Çekilmez ki başka türlü bu dünya Sevmezsen *** Bitmese bitmese bu aşk oyunu Gelmese gelmese hayatın sonu *** Ne güzel şey sevmek Yalnız seni düşünmek.. Zor değil ki bana Dizinde ölmek.... *** Bitmese bitmese bu aşk oyunu Gelmese ah gelmese hayatın sonu *** Yanımdaysan her gün bayram Her günüm düğün Gerçek değil hepsi yalan Yalansa gördüğüm *** Bitmese bitmese bu aşk oyunu Gelmese ah gelmese hayatın sonu *** Ne güzel şey sevmek yalnız seni düşünmek Zor değil ki bana dizinde ölmek...