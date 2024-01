Emel Sayın

Hislerim paramparça, duygularım kördüğüm Her gece rüyalarda yalnız sensin gördüğüm Ölümüne bir sevda, ölümüne bir tutku Bu yüzdendir her gece yanıp yanıp söndüğüm *** Hislerim paramparça, duygularım kördüğüm Her gece rüyalarda yalnız sensin gördüğüm Ölümüne bir sevda, ölümüne bir tutku Bu yüzdendir her gece yanıp yanıp söndüğüm *** Gidiyor Yüreğimde ateşler yanıyor Gidiyor Bedenimde depremler kopuyor Gidiyor, ah Bu gidiş beni kahrediyor *** Gidiyor Yüreğimde ateşler yanıyor Gidiyor Bedenimde depremler kopuyor Gidiyor Bu gidiş beni kahrediyor *** Hislerim paramparça, duygularım kördüğüm Her gece rüyalarda yalnız sensin gördüğüm Ölümüne bir sevda, ölümüne bir tutku Bu yüzdendir her gece yanıp yanıp söndüğüm *** Hislerim paramparça, duygularım kördüğüm Her gece rüyalarda yalnız sensin gördüğüm Ölümüne bir sevda, ölümüne bir tutku Bu yüzdendir her gece yanıp yanıp söndüğüm *** Gidiyor Yüreğimde ateşler yanıyor Gidiyor Bedenimde depremler kopuyor Gidiyor, ah Bu gidiş beni kahrediyor *** Gidiyor Yüreğimde ateşler yanıyor Gidiyor Bedenimde depremler kopuyor Gidiyor Bu gidiş beni kahrediyor