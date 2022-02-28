Emel Sayın

Nostalji Şarkı Sözleri
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Bulamadım şu halimden anlayan
Gönül hasta dudak hasta dil hasta
Aşk şarabı içilmiyor yalnızken
Şişe hasta kadeh hasta mey hasta
***
İnsafsız yar hiç bakmıyor yüzüme
Ne söylesem kulak vermez sözüme
Teller taktım düzen verdim sazıma
Parmak hasta mızrak hasta tel hasta
***
Tas söner kıvrım kıvrım sis kalır
Çeşme kurur suya hasret tas kalır
Sevda çeken gönüllerde yas kalır
Bülbülünden ayrı düşsen gül hasta
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Unutulmaz bu acı
Dertli dertli çal kemancı
Her aşkta hüsran oldu gönül
Bilmem bu kaçıncı
Unutulmaz bu acı
Dertli dertli çal kemancı
Her aşkta hüsran oldu gönül
Bilmem bu kaçıncı
***
Hâlime bak, dertli çal
Kemancı, başımın tacı
Gitme, gitme sen de kal
Benim hâlim çok acı
Hâlime bak, dertli çal
Kemancı, başımın tacı
Gitme, bu gece sen de kal
Benim hâlim çok acı
***
Değiştin kemancı
Neden efkârlı çalmıyorsun
Benim dünyam yıkılmış
Sen ne me acıyorsun
Değiştin kemancı
Neden efkârlı çalmıyorsun
Benim dünyam yıkılmış
Sen ne me acıyorsun
***
Gözümden kaçmıyor
Benden hep bir şey saklıyorsun
Yeter artık derken
Kemancı neden ağlıyorsun
Gözümden kaçmıyor
Benden hep bir şey saklıyorsun
Yeter artık derken
Kemancı neden ağlıyorsun
***
Hâlime bak, dertli çal
Kemancı, başımın tacı
Gitme, gitme sen de kal
Benim hâlim çok acı
Hâlime bak, dertli çal
Kemancı, başımın tacı
Gitme, bu gece sen de kal
Benim hâlim çok acı
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