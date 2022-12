Emel Sayın

Unutulmaz bu acı Dertli dertli çal kemancı Her aşkta hüsran oldu gönül Bilmem bu kaçıncı Unutulmaz bu acı Dertli dertli çal kemancı Her aşkta hüsran oldu gönül Bilmem bu kaçıncı *** Hâlime bak, dertli çal Kemancı, başımın tacı Gitme, gitme sen de kal Benim hâlim çok acı Hâlime bak, dertli çal Kemancı, başımın tacı Gitme, bu gece sen de kal Benim hâlim çok acı *** Değiştin kemancı Neden efkârlı çalmıyorsun Benim dünyam yıkılmış Sen ne me acıyorsun Değiştin kemancı Neden efkârlı çalmıyorsun Benim dünyam yıkılmış Sen ne me acıyorsun *** Gözümden kaçmıyor Benden hep bir şey saklıyorsun Yeter artık derken Kemancı neden ağlıyorsun Gözümden kaçmıyor Benden hep bir şey saklıyorsun Yeter artık derken Kemancı neden ağlıyorsun *** Hâlime bak, dertli çal Kemancı, başımın tacı Gitme, gitme sen de kal Benim hâlim çok acı Hâlime bak, dertli çal Kemancı, başımın tacı Gitme, bu gece sen de kal Benim hâlim çok acı