Emel Sayın

Gözlerin yemyeşil saçların sarı Bağrımda çağlayan pınar gibisin *** Gözlerin yemyeşil saçların sarı Bağrımda çağlayan pınar gibisin *** Başımda eserken hazan rüzgarı İçimde yeşeren İçimde yeşeren bahar gibisin *** Başımda eserken hazan rüzgarı İçimde yeşeren İçimde yeşeren bahar gibisin Bir Yeşil bahçeden tutuşan ufka Kavrulan çöllere yanan korlara *** Bir Yeşil bahçeden tutuşan ufka Kavrulan çöllere yanan korlara Yüreği sızlayan her aşık bağra Huzuru getiren Huzuru getiren sular gibisin Yüreği sızlayan her aşık bağra Huzuru getiren *** Huzuru getiren sular gibisin Bir masal dünyası bu eski sevda Karıştı zamanla karanlıklara Bir masal dünyası bu eski sevda Karıştı zamanla karanlıklara *** Bir kandil misali içimde hala Her gece yeniden Her gece yeniden yanar gibisin Bir kandil misali içimde hala *** Her gece yeniden Her gece yeniden yanar gibisin Her gece yeniden Her gece yeniden yanar gibisin