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7/24 Dinle Kördüğüm

Kördüğüm Şarkı Sözleri

Emel Sayın Kördüğüm şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Emel Sayın Kördüğüm şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Kördüğüm sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Emel Sayın

Emel Sayın

Kördüğüm

  • Grup Etti Güneş

  • Felekle Sohbet

  • Ne Geçti Eline

  • Dönmeyen Yıllar

  • Vaktinde Gel

  • Yokluk

  • Üç Günlük Dünya

  • Kördüğüm

  • Vede Edeceksen Et

  • Dalga Dalga

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