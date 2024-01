Emel Sayın

Of of, of, of, of *** Her nereye baksam seni buluyorsam Her derdime ortak seni ediyorsam Tanrımdan sonra sen taptığım diyorsam Ne geçti, ne geçti, ne geçti ki elime? *** Her gün ağlıyorsam, her gün yanıyorsam Her an anılarda senle yaşıyorsam Bu perişan hâlim sence bir gurursa, ben yaptım diyorsam Ne geçti, ne geçti, ne geçti ki eline? *** Sen değil ben sevdim, ben ettim kendi kendime Sen değil ben sevdim, ben ettim kendi kendime Gönülden sarhoşum, aşk mıdır bu duygu ne? İçmeden sarhoşum, aşk mıdır bu duygu ne? *** Of of, of, of, of *** Sevenin gerçeği aşkıdır demiştim Benim tek gerçeğim olmak istemiştin Ve sen bir isterken bense bin vermiştim Ne geçti, ne geçti, ne geçti ki elime? *** Kim bilir kaç âşık bekliyor sırada Kim bilir kaç kırık kalp var şu yollarda Ve sen üstlerine basıp da geçerken ben yaptım diyorsan Ne geçti, ne geçti, ne geçti ki eline? *** Aşkı bir oyuna benzeten canım sevdiğim Aşkı bir oyuna benzeten canım sevdiğim Beddua değil bu, sev de gör dilerim Sen de sev ben gibi, aşkı tat dilerim