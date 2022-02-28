Gücüme Gidiyor Şarkı Sözleri
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Emel Sayın
Gücüme Gidiyor
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Bir gün sevdiğimi anlayacaksın
O zaman ellerin bomboş kalacak
Beni kaybedecek, ağlayacaksın
Gücüme gidiyor böyle yaşamak
Beni kaybedecek, ağlayacaksın
Gücüme gidiyor böyle yaşamak
***
Beklesem saçıma aklar dolacak
Ağlasam gözümde yaş kalmayacak
Unutursam aşkıma yazık olacak
Gücüme gidiyor böyle yaşamak
Unutursam aşkıma yazık olacak
Gücüme gidiyor böyle yaşamak
***
Gücüme gidiyor böyle yaşamak
Gücüme gidiyor böyle yaşamak