El Bebek Gül Bebek Şarkı Sözleri
Emel Sayın El Bebek Gül Bebek şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Emel Sayın El Bebek Gül Bebek şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan El Bebek Gül Bebek sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Emel Sayın
El Bebek Gül Bebek
-
Hayatım, bir tanem söyle ben senden
Yıllardır sevgimi hiç saklar mıyım?
Aklına kötü şey getirme sakın
Ben senin üstüne gül koklar mıyım, gül koklar mıyım?
Ben senin üstüne gül koklar mıyım?
***
O güzel gözünden yaşlar döktürüp
Ellerin yanında boyun büktürüp
O güzel gözünden yaşlar döktürüp
Ellerin yanında boyun büktürüp
***
Sımsıcak kalbini bana küstürüp
Ben senin üstüne gül koklar mıyım, gül koklar mıyım?
Ben senin üstüne gül koklar mıyım?
***
Sımsıcak kalbini bana küstürüp
Ben senin üstüne gül koklar mıyım, gül koklar mıyım?
Ben senin üstüne gül koklar mıyım?
***
Bin türlü güzelle dolsa her yanım
Gözümün ucuyla hiç bakar mıyım?
Verdiğim sözlerden bir gün dönüp de
Ben senin üstüne gül koklar mıyım, gül koklar mıyım?
Ben senin üstüne gül koklar mıyım?
***
O güzel gözünden yaşlar döktürüp
Ellerin yanında boyun büktürüp
O güzel gözünden yaşlar döktürüp
Ellerin yanında boyun büktürüp
***
Sımsıcak kalbini bana küstürüp
Ben senin üstüne gül koklar mıyım, gül koklar mıyım?
Ben senin üstüne gül koklar mıyım?
***
Sımsıcak kalbini bana küstürüp
Ben senin üstüne gül koklar mıyım, gül koklar mıyım?
Ben senin üstüne gül koklar mıyım?
-
Delilik biliyorum senle olmak delilik
Takılıp kaldım karşı koymam imkansız
Yaşanan yıllarım senden çok daha fazla
Hüzünlerim alır gider sevinçlerimi
***
İçimde yılgın rüzgarların ayak sesleri
Sende daha yeni yeni kavak yelleri
***
Doğrusu yanlışı ağrısı sancısı ne varsa yaşanacak
Gözyaşı ayrılık pişmanlık dargınlık hepsi benim olacak
Al beni sarıl bana beni koru kollarında korkuyorum
***
İçimde yılgın rüzgarların ayak sesleri
Sende daha yeni yeni kavak yelleri
***
Kaçmayı çok denedim ansızın bu sevgiden
Kaç kere yenik düştüm istemeyin bunu benden
Sarhoş tutkularım koynumda ben bir deli
İş işten geçti artık dönemem geri
İçimde yılgın rüzgarların ayak sesleri
Sende daha yeni yeni kavak yelleri
***
Doğrusu yanlışı ağrısı sancısı ne varsa yaşanacak
Gözyaşı ayrılık pişmanlık dargınlık hepsi benim olacak
Al beni sarıl bana beni koru kollarında korkuyorum
***
İçimde yılgın rüzgarların ayak sesleri
Sende daha yeni yeni kavak yelleri
-
-
-
-
-
-
-
-
-