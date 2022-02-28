Emel Sayın

Hayatım, bir tanem söyle ben senden Yıllardır sevgimi hiç saklar mıyım? Aklına kötü şey getirme sakın Ben senin üstüne gül koklar mıyım, gül koklar mıyım? Ben senin üstüne gül koklar mıyım? *** O güzel gözünden yaşlar döktürüp Ellerin yanında boyun büktürüp O güzel gözünden yaşlar döktürüp Ellerin yanında boyun büktürüp *** Sımsıcak kalbini bana küstürüp Ben senin üstüne gül koklar mıyım, gül koklar mıyım? Ben senin üstüne gül koklar mıyım? *** Sımsıcak kalbini bana küstürüp Ben senin üstüne gül koklar mıyım, gül koklar mıyım? Ben senin üstüne gül koklar mıyım? *** Bin türlü güzelle dolsa her yanım Gözümün ucuyla hiç bakar mıyım? Verdiğim sözlerden bir gün dönüp de Ben senin üstüne gül koklar mıyım, gül koklar mıyım? Ben senin üstüne gül koklar mıyım? *** O güzel gözünden yaşlar döktürüp Ellerin yanında boyun büktürüp O güzel gözünden yaşlar döktürüp Ellerin yanında boyun büktürüp *** Sımsıcak kalbini bana küstürüp Ben senin üstüne gül koklar mıyım, gül koklar mıyım? Ben senin üstüne gül koklar mıyım? *** Sımsıcak kalbini bana küstürüp Ben senin üstüne gül koklar mıyım, gül koklar mıyım? Ben senin üstüne gül koklar mıyım?