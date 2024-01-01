Emel Sayın

-
Bir sır gizli şu kalbimde
Hüzün ağlar her gecemde
Bir başkası var içimde gülemem
Gülemem gülemem gülemem
***
Benim bir mahzun tarafım vardır
Bakmayın neşeli olduğuma
***
Benim değil gülen gözler
Benim değil mutlu sözler
Bir maske bu beni gizler gülerim
Gülerim gülerim gülerim
***
Benim bir mahzun tarafım vardır
Bakmayın neşeli olduğuma
***
Dikenlere çiçeklerle
Yalanlara gerçeklerle
Acılara tebessümle gülerim
Gülerim gülerim gülerim
***
Benim bir mahzun tarafım vardır
Bakmayın neşeli olduğuma
***
Gülmek kolay ağlamak zor
Bilmeyene anlatmak zor
Saçımdaki aklara sor gülerim
Gülerim gülerim gülerim
-
Gözyaşımda saklısın, ağlayamam ben
Düşeceksin sanırım kirpiklerimden
Damarımda kan olup dolaşıyorken
Beni böyle bırak git, git gidebilirsen
***
Git mutlu olacaksan beni düşünme
Sen iyi bak kendine beni dert etme
Önce beni bir dinle, bir bak halime
Beni böyle bırak git, git gidebilirsen
***
Bir kapanmaz yarayla böyle çaresiz
Belki yine yaşarım sevgisiz, sensiz
Git yolun gülle dolsun, güller dikensiz
Beni böyle bırak git, git gidebilirsen
***
Git mutlu olacaksan beni düşünme
Sen iyi bak kendine beni dert etme
Önce beni bir dinle, bir bak halime
Beni böyle bırak git, git gidebilirsen
-
Özledim
Özledim
Özledim seni, seni
***
Sensizliğe söylendi bütün şarkılar
Yoksun diye ağlayıp, esti rüzgârlar
Sensizliğe söylendi bütün şarkılar
Yoksun diye ağlayıp, esti rüzgârlar
***
Nerede o sevgiler, o mutluluklar?
Özledim, çok özledim
Gel yağmur gözlüm
***
Nerede o sevgiler, o mutluluklar?
Özledim, çok özledim
Gel yağmur gözlüm
***
"Bir gün biter" diyorlar "Bu ayrılıklar"
Kaç bahardır beklerim, geçiyor yıllar
***
Kirpiğimin ucundan düştü damlalar
Özledim, çok özledim
Gel yağmur gözlüm
***
Kirpiğimin ucundan düştü damlalar
Özledim, çok özledim
Gel yağmur gözlüm
***
Kirpiğimin ucundan düştü damlalar
Özledim, çok özlеdim
Gel yağmur gözlüm
***
Özledim, çok özledim
Gеl yağmur gözlüm
-
Şiir gibi bir aşktı o
Aklında mı, aklında mı? Yazılmamış romandı o
Aklında mı, aklında mı?
Sevgi dolu bir nakıştı
Kalpten kalbe bir akıştı
Her şey nasıl başlamıştı
Aklında mı, aklında mı?
Sevgi dolu bir nakıştı
Kalpten kalbe bir akıştı
Her şey nasıl başlamıştı
Aklında mı, aklında mı?
***
Gözlerimin dolduğu gün umutlarım solduğu gün
Ayrılığın olduğu gün aklında mı, aklında mı?
Aklında mı, aklında mı?
***
Ne umutlar verdin bana
Mutluluklar serdin bana
"Unutamam" derdin bana
Aklında mı, aklında mı?
Bir başkaydı o duraklar
Hâlâ bizden izler saklar
O caddeler, o sokaklar
Aklında mı, aklında mı?
Bir başkaydı o duraklar
Hâlâ bizden izler saklar
O caddeler, o sokaklar
Aklında mı, aklında mı?
***
Gözlerimin dolduğu gün umutlarım solduğu gün
Ayrılığın olduğu gün aklında mı, aklında mı?
Aklında mı, aklında mı?
***
Aklında mı, aklında mı?
-
Çekilen çileye yeter deme sakın
Alın yazısına kader deme sakın
Bu sevda bir gün biter deme sakın
Bir yerde ara gönlünde Yunusa Yakın
-
Varlığının Tiryakisi
Yokluğunun Delisiyim
Beni Senden Mahrum Etme
Gözlerinin Hastasıyım
***
Sevgim Yüce Dağlar Kadar
İçerimde Volkan Kaynar
Anlamazsın Sen Bebeğim
Sevdalılar Beni Anlar
***
Reva mıdır Harap Olmak
Aşkın ile Her Gün Yanmak
Gözyaşımdan Başka Nedir
Seni Sevip Sensiz Olmak
-
Her seferinde hep böyle
Koştum sevgiye sevgiyle
Gerçek aşkı buldum diye
Pek çok yanıldım güzelim, o-f of
***
Sen ilk değil, son değilsin
Son yalancı sen değilsin
Yaşayamam sanma sensiz
Solmayan gülşen değilsin
***
Sen ilk değil, son değilsin
Son yalancı sen değilsin
Yaşayamam sanma sensiz
Solmayan gülşen değilsin
***
Yarın belki başka biri
Az çok güzel senin gibi
Birazcık sevse de beni
Artık usandım güzelim, o-f of
***
Sen ilk değil, son değilsin
Son yalancı sen değilsin
Yaşayamam sanma sensiz
Solmayan gülşen değilsin
***
Sen ilk değil, son değilsin
Son yalancı sen değilsin
Yaşayamam sanma sensiz
Solmayan gülşen değilsin
***
Her zaman hep böyleyim ben
Az sevilip çok üzülen
Tam sevmişken terk edilen
Artık uslandım güzelim, o-f of
***
Sen ilk değilsin, son değil
En son yalancı sen değil
Üstüme varma nazını
Çekemem gönlüm şen değil
***
Sen ilk değilsin, son değil
En son yalancı sen değil
Üstüme varma nazını
Çekemem gönlüm şen değil
-
Yüreğime kör düğümler atılmış
Çözemedim, çözülmüyor sultanım
Yüreğime kör düğümler atılmış
Çözemedim, çözülmüyor sultanım
***
Yıllar yılı kaderimin hükmünü
Bozamadım, bozulmuyor sultanım
Yıllar yılı kaderimin hükmünü
Bozamadım, bozulmuyor sultanım
***
Sevgi buldum gerçi birkaç güzelden
Vurdu beni her biri can evimden
Sevgi buldum gerçi birkaç güzelden
Vurdu beni her biri can evimden
***
Bir güzeli ta yürekten, gönülden
Sevdim amma, eremedim sultanım
Bir güzeli ta yürekten, gönülden
Sevdim amma, eremedim sultanım
***
Bu bendeki çölün suya çağrısı
Dinmez içimdeki gönül ağrısı
Bu bendeki çölün suya çağrısı
Dinmez içimdeki gönül ağrısı
***
Bur'da güzel çoktur amma doğrusu
Sevemedim, sevilmiyor sultanım
Bur'da güzel çoktur amma doğrusu
Sevemedim, sevilmiyor sultanım
-
Bana aşkı soruyorsun
Aşk yaşanır anlatılmaz
Bunu sende biliyorsun
Aşk yaşanır anlatılmaz
***
Bana aşkı soruyorsun
Aşk yaşanır anlatılmaz
Bunu sende biliyorsun
Aşk yaşanır anlatılmaz
***
(Aşk yaşanır anlatılmaz)
Pırıl pırıl göğüm desem
Güvercinim kuğum desem
Bir çözülmez düğüm desem
***
Aşk yaşanır anlatılmaz
(Aşk yaşanır anlatılmaz)
Söylenmedik sözü güzel
İçten gören gözü güzel
***
Deryasında gezi güzel
Aşk yaşanır anlatılmaz
(Aşk yaşanır anlatılmaz)
Söylenmedik sözü güzel
***
İçten gören gözü güzel
Deryasında gezi güzel
Aşk yaşanır anlatılmaz
(Aşk yaşanır anlatılmaz)
***
Pahasını biçen bilir
Bal özünü içen bilir
Cefasını çeken bilir
Aşk yaşanır anlatılmaz
***
Pahasını biçen bilir
Bal özünü içen bilir
Cefasını çeken bilir
Aşk yaşanır anlatılmaz
(Aşk yaşanır anlatılmaz)
**
Pırıl pırıl göğüm desem
Güvercinim kuğum desem
Bir çözülmez düğüm desem
Aşk yaşanır anlatılmaz
(Aşk yaşanır anlatılmaz)
***
Söylenmedik sözü güzel
İçten gören gözü güzel
Deryasında gezi güzel
Aşk yaşanır anlatılmaz
(Aşk yaşanır anlatılmaz)
***
Söylenmedik sözü güzel
İçten gören gözü güzel
Deryasında gezi güzel
Aşk yaşanır anlatılmaz
(Aşk yaşanır anlatılmaz)
Aşk yaşanır anlatılmaz
-
Yokluğunun ilk akşamı
Karanlık sardı dünyamı
Bu bir korkulu rüyamı
Gerçek olsa, gerçek olsa
Gerçek olsa ne yaparım
***
Bu bir korkulu rüyamı
Gerçek olsa, gerçek olsa
Gerçek olsa ne yaparım
***
Alıştım uykusuzluğa
Alışırım susuzluğa
Alışmalı sensizliğe
Yokluğun da yokluğunda
Yokluğunda ne yaparım
***
Alıştım uykusuzluğa
Alışırım susuzluğa
Alışmalı sensizliğe
Yokluğunda, yokluğunda
Yokluğunda ne yaparım
***
Alamadım gözlerimi
Belli ettim sevdiğimi
Sana olan özlememi bilen olsa
Bilen olsa, bilen olsa ne yaparım
Sana olan hislerimi bilen olsa
Bilen olsa, bilen olsa ne yaparım
***
Alıştım uykusuzluğa
Alışırım susuzluzluğa
Alışmalı sensizliğe
Yokluğunda, yokluğunda
Yokluğunda ne yaparım
***
Alıştım uykusuzluğa
Alışırım susuzluzluğa
Alışmalı sensizliğe
Yokluğunda, yokluğunda
Yokluğunda ne yaparım
-
Kimi gün elden gider, kimi gün dilden gider
Bir demet gülden gider âh şu sevda yolları
Kimi gün elden gider, kimi gün dilden gider
Bir demet gülden gider âh şu sevda yolları
***
Gurbete götüren o, sılaya getiren o
Bir ömrü bitiren o, âh şu sevda yolları
Gurbete götüren o, sılaya getiren o
Bir ömrü bitiren o, âh şu sevda yolları
***
Uzağı yaklaştırır, hasreti sıklaştırır
Saçları aklaştırır âh şu sevda yolları
Uzağı yaklaştırır, hasreti sıklaştırır
Saçları aklaştırır âh şu sevda yolları
***
Gurbete götüren o, sılaya getiren o
Bir ömrü bitiren o, âh şu sevda yolları
Gurbete götüren o, sılaya getiren o
Bir ömrü bitiren o, âh şu sevda yolları
Âh şu sevda yolları
Âh şu sevda yolları
-
Şarkı Sözleri
Yan yanayken dizdizeyken
Bakışırken gözgözeyken
Ne olur hep böyle gülsen
***
Gülmek sana yakışıyor
Gülmek sana yakışıyor
Gülmek sana yakışıyor
Gülmek sana yakışıyor
***
Sevmek kutsal bir duygudur
Seni sevmek mutluluktur
Nazlı nazlı bakıp da gül
***
Gülmek sana yakışıyor
Gülmek sana yakışıyor
Gülmek sana yakışıyor
Gülmek sana yakışıyor
***
Hiçbir şeyi dert etme sen
Üzme sakın kendini sen
Neşeli ol gül böyle sen
Gülmek sana yakışıyor
Gülmek sana yakışıyor
Gülmek sana yakışıyor
Gülmek sana yakışıyor
***
Sevmek kutsal bir duygudur
Seni sevmek mutluluktur
Nazlı nazlı bakıp da gül
***
Gülmek sana yakışıyor
Gülmek sana yakışıyor
Gülmek sana yakışıyor
Gülmek sana yakışıyor
***
Gülmek sana yakışıyor
Gülmek sana yakışıyor
Gülmek sana yakışıyor
Gülmek sana yakışıyor