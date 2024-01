Emel Sayın

Her seferinde hep böyle Koştum sevgiye sevgiyle Gerçek aşkı buldum diye Pek çok yanıldım güzelim, o-f of *** Sen ilk değil, son değilsin Son yalancı sen değilsin Yaşayamam sanma sensiz Solmayan gülşen değilsin *** Sen ilk değil, son değilsin Son yalancı sen değilsin Yaşayamam sanma sensiz Solmayan gülşen değilsin *** Yarın belki başka biri Az çok güzel senin gibi Birazcık sevse de beni Artık usandım güzelim, o-f of *** Sen ilk değil, son değilsin Son yalancı sen değilsin Yaşayamam sanma sensiz Solmayan gülşen değilsin *** Sen ilk değil, son değilsin Son yalancı sen değilsin Yaşayamam sanma sensiz Solmayan gülşen değilsin *** Her zaman hep böyleyim ben Az sevilip çok üzülen Tam sevmişken terk edilen Artık uslandım güzelim, o-f of *** Sen ilk değilsin, son değil En son yalancı sen değil Üstüme varma nazını Çekemem gönlüm şen değil *** Sen ilk değilsin, son değil En son yalancı sen değil Üstüme varma nazını Çekemem gönlüm şen değil