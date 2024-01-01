Emel Sayın

Güzelsin Allahın her gününde bin bir ümit var Dertler beni bulsa da, bir sebebi var İstediğim her şeyin olması çok zor Her akşam bir kaç kadeh atma şeklim var *** Şerefsizi tutmamışım, memleketi satmamışım Hiç huzursuz yatmamışım, gezerim tabii Ona buna sarkmamışım, hiç kendimi bozmamışım Paramı ben kazanmışım, içerim tabii *** Kafam güzel, dünya güzel, her şey güzel Sen güzelsin, güzelsin Kafam güzel, dünya güzel, her şey güzel Sen güzelsin, güzelsin güzel

Dert Gecesi Soldu rengi güneşin Yüreğimde gölgeler Küskün artık düşlerim Gitti giden dönmedi *** Aşkı böyle bilirdim Yalan olmadı sevgiler Ben günahsız severdim Şimdi neden son yeminler? *** Bu gece dert gecesi Hasretin düğünü var Bende aşk yarası Sende kördüğümü var *** Bu gece dert gecesi Hasretin düğünü var Bende aşk yarası Sende kördüğümü var *** Soldu rengi güneşin Yüreğimde gölgeler Küskün artık düşlerim Gitti giden dönmedi *** Aşkı böyle bilirdim Yalan olmadı sevgiler Ben günahsız severdim Şimdi neden son yeminler? *** Bu gece dert gecesi Hasretin düğünü var Bende aşk yarası Sende kördüğümü var *** Bu gece dert gecesi Hasretin düğünü var Bende aşk yarası Sende kördüğümü var *** Susadım aşkın özlemine Nereden bulurum seni ben? Bilemem artık hiç bilemem Seni sevmeye söz veremem Kırılır kanadım güzelim Kendime yalanlar söyleyemem *** Bu gece dert gecesi Hasretin düğünü var Bende aşk yarası Sende kördüğümü var *** Bu gece dert gecesi Hasretin düğünü var Bende aşk yarası Sende kördüğümü var *** Bu gece dert gecesi Hasretin düğünü var Bende aşk yarası Sende kördüğümü var Sende kördüğümü var Sende kördüğümü var

Gamzelim Özüne, sözüne, sana doyamıyorum Kapıldım seline tutunamıyorum Sarılıp beline şöyle yatamıyorum Fenalaştım hadi gel Hadi beni bir sarıver *** Tanrı o gamzeyi nasılda kondurmuş beline Canım feda olsun ölürüm inan her yerine Kız seni kaçırmalı dağlara tepelere Belam oldun hadi gel Hadi beni bir sarıver *** Haydi gamzelim, gece yanar tenim Haydi gamzelim, bu gece raks edelim Haydi gamzelim, gece yanar tenim Haydi gamzelim, bu gece raks edelim *** Haydi gamzelim, gece yanar tenim Haydi gamzelim, bu gece raks edelim Haydi gamzelim, gece yanar tenim Haydi gamzelim, bu gece raks edelim *** Özüne, sözüne, sana doyamıyorum Kapıldım seline tutunamıyorum Sarılıp beline şöyle yatamıyorum Fenalaştım hadi gel Hadi beni bir sarıver *** Tanrı o gamzeyi nasılda kondurmuş beline Canım feda olsun ölürüm inan her yerine Kız seni kaçırmalı dağlara tepelere Belam oldun hadi gel Hadi beni bir sarıver *** Haydi gamzelim, gece yanar tenim Haydi gamzelim, bu gece raks edelim Haydi gamzelim, gece yanar tenim Haydi gamzelim, bu gece raks edelim *** Haydi gamzelim, gece yanar tenim Haydi gamzelim, bu gece raks edelim Haydi gamzelim, gece yanar tenim Haydi gamzelim, bu gece raks edelim *** Haydi gamzelim, gece yanar tenim Haydi gamzelim, bu gece raks edelim Haydi gamzelim, gece yanar tenim Haydi gamzelim, bu gece raks edelim *** Haydi gamzelim, gece yanar tenim Haydi gamzelim, bu gece raks edelim Haydi gamzelim, gece yanar tenim Haydi gamzelim, bu gece raks edelim Haydi gamzelim

Nar Çiçeğim Zamanı geldi artık Sana aşkı vereceğim Mevsimler değişse de Ben hep sana güleceğim *** Yine yollar görüldü Ben hep seni seveceğim Aşkı elinden içip Yine sana döneceğim *** Kırmızıyla, moruna Canım kurban yoluna Takıver yar koluna Nar çiçeğim, yar çiçeğim ah *** Kırmızıyla, moruna Canım kurban yoluna Takıver yar koluna Nar çiçeğim, yar çiçeğim *** Zamanı geldi artık Sana aşkı vereceğim Mevsimler değişse de Ben hep sana güleceğim *** Yine yollar görüldü Ben hep seni seveceğim Aşkı elinden içip Yine sana döneceğim *** Kırmızıyla, moruna Canım kurban yoluna Takıver yar koluna Nar çiçeğim, yar çiçeğim ah *** Kırmızıyla, moruna Canım kurban yoluna Takıver yar koluna Nar çiçeğim, yar çiçeğim *** Kırmızıyla, moruna Canım kurban yoluna Takıver yar koluna Nar çiçeğim, yar çiçeğim ah *** Kırmızıyla, moruna Canım kurban yoluna Takıver yar koluna Nar çiçeğim, yar çiçeğim *** Kırmızıyla, moruna Canım kurban yoluna Takıver yar koluna Nar çiçeğim, yar çiçeğim ah *** Kırmızıyla, moruna Canım kurban yoluna Takıver yar koluna Nar çiçeğim, yar çiçeğim

Yaz Günü Kimseler seni öpmedi, öpemez Kıskanır tenim, ellere veremez Kimseler seni ben gibi sevemez Aşkı söyleyemez *** Olmaz isteme, başkası bana az Korkma, sevgini ver bana da biraz Sorma ismimi, kalbine beni yaz Yapma böylesi naz *** Yok be canım, bu kadar mı kolay? Git demesi sana çok mu kolay? Sen beni sevmeye zor diyorsun Sevmesi zor da, bu çok mu kolay? *** Buralara yaz günü kar yağıyor canım Ölene kadar seni bekleyemem Ona buna benzemem, oyuna gelmem Senin için ölmeye söz veremem *** Buralara yaz günü kar yağıyor canım Ölene kadar seni bekleyemem Ona buna benzemem, oyuna gelmem Senin için ölmeye söz veremem *** Kimseler seni öpmedi, öpemez Kıskanır tenim, ellere veremez Kimseler seni ben gibi sevemez Aşkı söyleyemez *** Olmaz isteme, başkası bana az Korkma, sevgini ver bana da biraz Sorma ismimi, kalbine beni yaz Yapma böylesi naz *** Yok be canım, bu kadar mı kolay? Git demesi sana çok mu kolay? Sen beni sevmeye zor diyorsun Sevmesi zor da, bu çok mu kolay? *** Buralara yaz günü kar yağıyor canım Ölene kadar seni bekleyemem Ona buna benzemem, oyuna gelmem Senin için ölmeye söz veremem *** Buralara yaz günü kar yağıyor canım Ölene kadar seni bekleyemem Ona buna benzemem, oyuna gelmem Senin için ölmeye söz veremem *** Buralara yaz günü kar yağıyor canım Ölene kadar seni bekleyemem Ona buna benzemem, oyuna gelmem Senin için ölmeye söz veremem *** Buralara yaz günü kar yağıyor canım Ölene kadar seni bekleyemem Ona buna benzemem, oyuna gelmem Senin için ölmeye söz veremem Söz veremem Söz veremem Söz veremem