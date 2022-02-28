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7/24 Dinle Ah Bu Şarkılar

Ah Bu Şarkılar Şarkı Sözleri

Emel Sayın Ah Bu Şarkılar şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Emel Sayın Ah Bu Şarkılar şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Ah Bu Şarkılar sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Emel Sayın

Emel Sayın

Ah Bu Şarkılar

  • Hadi Geri Dön

  • Ah Bu Şarkıların Gözü Kör Olsun

  • Dumraka

  • Gözler Kalbin Aynasıdır

  • Leyla

  • Senede Bir Gün

  • Talihin Elinde Oyuncak Oldum

  • Aşkına Söyle

  • İstanbul Kazan Ben Kepçe

  • Sen misin Gelen

  • Yorgo'ya Mektup

  • O Beni Bir Bahar Akşamı

  • Bülbülün Çilesi Yanmakmış Güle

  • Mihrabım Diyerek Sana Yüz Vurdum

  • Ellerim Böyle Boş mu Kalacaktı

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