Emel Sayın

Hayat Devam Ediyor (O G) Üzülme kahretme kaybettim onu diye Kendini yok etme artık yok diye Yazıktır canına ömrüne yazık Hediye Tanrı'dan bu can hediye Yazıktır canına ömrüne yazık Hediye Tanrı'dan bu can hediye *** Baksana yaşamak tüm güzelliğiyle devam ediyor Her şeye ağlamak insana ömrü haram ediyor Üzülme üzülme kahretme kahretme ağlama ağlama Hayat devam ediyor hayat devam ediyor *** Çıkmaz bir sokağa girip de kalsan da Pişmanlık duyduğun bir hata yapsan da Ümitler bizimdir çareler bizim Gönülden çok derin yaralar alsan da Ümitler bizimdir çareler bizim Gönülden çok derin yaralar alsan da *** Baksana yaşamak tüm güzelliğiyle devam ediyor Her şeye ağlamak insana ömrü haram ediyor Üzülme üzülme kahretme kahretme ağlama ağlama Hayat devam ediyor hayat devam ediyor

Dünya Dönüyor Sen ne dersen de Sen ne dersen de *** Dünya dönüyor, dönecek Hayat sensiz de sürecek Bitecek acılar, bu günler geçecek Sen ne dersen de *** Yalan değil, yalan değil Seni sevdiğim yalan değil Kahrolduğum yalan değil Duyarsam bir gün başka sevgili bulduğunu yalan değil *** Artık kızmıyorum kaderime Bıraktı beni kendime Bahtın açık olsun, yolun açık olsun Bırak beni hâlime *** Dünya dönüyor, dönecek Hayat sensiz de sürecek Bitecek acılar, bu günler geçecek Sen ne dersen de *** Dünya dönüyor, dönecek Hayat sensiz de sürecek Bitecek acılar, bu günler geçecek Sen ne dersen de *** Unutacağım, unutacağım Gözlerinin rengini Acı veren sevgini Karar verdim artık, senin her şeyini unutacağım *** Kader değil, kader değil İçimdeki duygular Kaybettiğim umutlar Zalimce imzalanan o acı hatıralar kader değil *** Artık kızmıyorum kaderime Bıraktı beni kendime Bahtın açık olsun, yolun açık olsun Bırak beni hâlime *** Dünya dönüyor, dönecek Hayat sensiz de sürecek Bitecek acılar, bu günler geçecek Sen ne dersen de *** Dünya dönüyor, dönecek Hayat sensiz de sürecek Bitecek acılar, bu günler geçecek Sen ne dersen de

Kabahat Seni Sevende (O G) Hayat rüya gibi, aşk bi' kumar gibi Kaybettim seni sevgili Yağmur gibi yaşlar akar gözlerimden Kahrettin beni sevgili *** Aşk dolu geceler Kadar yalnızım Sensizim Sensiz *** Seni başıma taç, gözlerime yaş ettim Şu hasta kalbime aşkını ilaç ettim Sen mesut ol diye ben kendi kendimi Kaderimle avutup nasıl da harap ettim *** Aşk bu mudur ey sevgili? Bir aşk vardır bi' gönülde Kabahat seni seven Şu benim deli, deli gönlümde *** Sen başka dünyada, ben sanki rüyada Bilemedim ey sevgili Ben mi çaresizim, sen mi vefasızsın? Bulamadım ey sevgili *** Aşk dolu geceler Kadar yalnızım Sensizim Sensiz *** Her nereye baksam acı hatıran var Mazi hançer gibi derinden yaralar Ölmeyen aşkımı öldüren sen oldun Korkarım ki eyvah bize de ayrılık var *** Aşk bu mudur ey sevgili? Bir aşk vardır bir gönülde Kabahat seni seven Şu benim deli, deli gönlümde *** Aşk bu mudur ey sevgili? Bir aşk vardır bir gönülde Kabahat seni seven Şu benim deli, deli gönlümde