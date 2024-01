Emel Sayın

Üzülme kahretme kaybettim onu diye Kendini yok etme artık yok diye Yazıktır canına ömrüne yazık Hediye Tanrı'dan bu can hediye Yazıktır canına ömrüne yazık Hediye Tanrı'dan bu can hediye *** Baksana yaşamak tüm güzelliğiyle devam ediyor Her şeye ağlamak insana ömrü haram ediyor Üzülme üzülme kahretme kahretme ağlama ağlama Hayat devam ediyor hayat devam ediyor *** Çıkmaz bir sokağa girip de kalsan da Pişmanlık duyduğun bir hata yapsan da Ümitler bizimdir çareler bizim Gönülden çok derin yaralar alsan da Ümitler bizimdir çareler bizim Gönülden çok derin yaralar alsan da *** Baksana yaşamak tüm güzelliğiyle devam ediyor Her şeye ağlamak insana ömrü haram ediyor Üzülme üzülme kahretme kahretme ağlama ağlama Hayat devam ediyor hayat devam ediyor