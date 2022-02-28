Emel Sayın

Bu ne telaş ne bu acele? Azıcık dur da soluklan Buranın fanilerinden hayır gelmez bana sorarsan *** Ne kadar çok seversen O kadar yanına kâr inan Gönül sarayının şatafatı saltanatı esas olan *** Ah ne desem boş o beni duymuyor Bir kulağından girip ötekinden çıkıveriyor *** Hep bana, hep bana, hep bana Hep bana, hep bana, hep bana Bu dünyanın malı mülkü kimseye kalmadı, kalmaz ki sana da *** Bana, hep bana, hep bana Bana, hep bana, hep bana Bu dünyanın parası pulu kimseye yâr olmadı olmaz sana da *** Aç, aç gözü aç Doymak bilmiyor Vah vah gözü kör Bolluk içinde, görmüyor *** Aç, aç gözü aç Doymak bilmiyor Vah vah gözü kör Bolluk içinde, görmüyor *** Bu ne telaş ne bu acele? Azıcık dur da soluklan Buranın fanilerinden hayır gelmez bana sorarsan *** Ne kadar çok seversen O kadar yanına kâr inan Gönül sarayının şatafatı saltanatı esas olan *** Ah ne desem boş o beni duymuyor Bir kulağından girip ötekinden çıkı çıkı çıkıveriyor *** Hep bana, hep bana, hep bana Hep bana, hep bana, hep bana Bu dünyanın malı mülkü kimseye kalmadı, kalmaz ki sana da *** Bana, hep bana, hep bana Bana, hep bana, hep bana Bu dünyanın parası pulu kimseye yâr olmadı olmaz sana da *** Aç, aç gözü aç Doymak bilmiyor Vah vah gözü kör Bolluk içinde, görmüyor *** Aç, aç gözü aç Doymak bilmiyor Vah vah gözü kör Bolluk içinde, görmüyor *** Hep bana, hep bana, hep bana Hep bana, hep bana, hep bana Bu dünyanın malı mülkü kimseye kalmadı, kalmaz ki sana da *** Bana, hep bana, hep bana Bana, hep bana, hep bana Bu dünyanın parası pulu kimseye yâr olmadı olmaz sana da *** Hep bana, hep bana, hep bana Hep bana, hep bana, hep bana Bu dünyanın malı mülkü kimseye kalmadı, kalmaz ki sana da *** Bana, hep bana, hep bana Bana, hep bana, hep bana Bu dünyanın parası pulu kimseye yâr olmadı olmaz sana da Aç aç gözü aç