Emel Sayın

Bu ne telaş ne bu acele?
Azıcık dur da soluklan
Buranın fanilerinden hayır gelmez bana sorarsan
***
Ne kadar çok seversen
O kadar yanına kâr inan
Gönül sarayının şatafatı saltanatı esas olan
***
Ah ne desem boş o beni duymuyor
Bir kulağından girip ötekinden çıkıveriyor
***
Hep bana, hep bana, hep bana
Hep bana, hep bana, hep bana
Bu dünyanın malı mülkü kimseye kalmadı, kalmaz ki sana da
***
Bana, hep bana, hep bana
Bana, hep bana, hep bana
Bu dünyanın parası pulu kimseye yâr olmadı olmaz sana da
***
Aç, aç gözü aç
Doymak bilmiyor
Vah vah gözü kör
Bolluk içinde, görmüyor
***
Aç, aç gözü aç
Doymak bilmiyor
Vah vah gözü kör
Bolluk içinde, görmüyor
***
Bu ne telaş ne bu acele?
Azıcık dur da soluklan
Buranın fanilerinden hayır gelmez bana sorarsan
***
Ne kadar çok seversen
O kadar yanına kâr inan
Gönül sarayının şatafatı saltanatı esas olan
***
Ah ne desem boş o beni duymuyor
Bir kulağından girip ötekinden çıkı çıkı çıkıveriyor
***
Hep bana, hep bana, hep bana
Hep bana, hep bana, hep bana
Bu dünyanın malı mülkü kimseye kalmadı, kalmaz ki sana da
***
Bana, hep bana, hep bana
Bana, hep bana, hep bana
Bu dünyanın parası pulu kimseye yâr olmadı olmaz sana da
***
Aç, aç gözü aç
Doymak bilmiyor
Vah vah gözü kör
Bolluk içinde, görmüyor
***
Aç, aç gözü aç
Doymak bilmiyor
Vah vah gözü kör
Bolluk içinde, görmüyor
***
Hep bana, hep bana, hep bana
Hep bana, hep bana, hep bana
Bu dünyanın malı mülkü kimseye kalmadı, kalmaz ki sana da
***
Bana, hep bana, hep bana
Bana, hep bana, hep bana
Bu dünyanın parası pulu kimseye yâr olmadı olmaz sana da
***
Hep bana, hep bana, hep bana
Hep bana, hep bana, hep bana
Bu dünyanın malı mülkü kimseye kalmadı, kalmaz ki sana da
***
Bana, hep bana, hep bana
Bana, hep bana, hep bana
Bu dünyanın parası pulu kimseye yâr olmadı olmaz sana da
Aç aç gözü aç