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7/24 Dinle Gücendim Sana

Gücendim Sana Şarkı Sözleri

Emel Sayın Gücendim Sana şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Emel Sayın Gücendim Sana şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Gücendim Sana sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Emel Sayın

Emel Sayın

Gücendim Sana

  • Hesap Ver

  • Gücendim Sana

  • Odalarda Işıksızım

  • Seni Nerde Bulacağım

  • Son Gülen

  • Üzülen Sen Olursun

  • Yorgunum

  • Elveda

  • Başıboş Saatlerde

  • İftira

  • Senin Gözün Yükseklerde

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