İçimde Kim Var Şarkı Sözleri
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Emel Sayın
İçimde Kim Var
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İçimde kim vardır bir bilebilsen, bir bilebilsen
İçimde kim vardır bir bilebilsen, bir bilebilsen
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Kendini bulursun kalbime girsen, kalbime girsen
Kendini bulursun kalbime girsen, kalbime girsen
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Ben gibi bir yansan bir sevebilsen, bir sevebilsen
Kendini bulursun kalbime girsen, kalbime girsen
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Sen, seni bulursun kalbime girsen, kalbime girsen