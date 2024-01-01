Emel Sayın

-
İnan üzülmedim elvedâ derken
Geri geleceğin içime doğdu
İçime doğdu, içime doğdu
***
Nasibini alıp yalan sevgiden
Kıymet bileceğin içime doğdu
***
Gittiğin yerlerde sevgisiz kalıp
Yâr diye bağrına taşları basıp
Elimi hasretle eline alıp
Affet diyeceğin içime doğdu
İçime doğdu, içime doğdu
***
Elimi hasretle eline alıp
Affet diyeceğin içime doğdu
İçime doğdu, içime doğdu
***
Boşuna yaşanan ayrılıklar da
Beni özlediğin içime doğdu
İçime doğdu, içime doğdu
***
Yanına kâr kalan mutsuzluklarla
Bana döneceğin içime doğdu
İçime doğdu, içime doğdu
***
Gittiğin yerlerde sevgisiz kalıp
Yâr diye bağrına taşları basıp
Elimi hasretle eline alıp
Affet diyeceğin içime doğdu
İçime doğdu, içime doğdu
***
Elimi hasretle eline alıp
Affet diyeceğin içime doğdu
İçime doğdu, içime doğdu
-
Aşk rüyadır çok zaman olduğu gibi bırak
Aşk rüyadır çok zaman olduğu gibi bırak
***
Tek sen misin ayrılan
Üzüldüğün şeye bak
Tek sen misin ayrılan
Üzüldüğün şeye bak
***
Bakıp bakıp resmine
Bakıp bakıp resmine
Türkü yakıp ismine
Türkü yakıp ismine
***
Dert ekleyip derdine
Üzüldüğün şeye bak
Dert ekleyip derdine
Üzüldüğün şeye bak
***
Olmasa da çok güzel
Sevgisi sana yeter
Olmasa da çok güzel
Sevgisi sana yeter
***
Yok yok deyip bir haber
Üzüldüğün şeye bak
Yok yok deyip bir haber
Üzüldüğün şeye bak
***
Bakıp bakıp resmine
Bakıp bakıp resmine
***
Türkü yakıp ismine
Türkü yakıp ismine
***
Dert ekleyip derdine
Üzüldüğün şeye bak
***
Dert ekleyip derdine
Üzüldüğün şeye bak
Üzüldüğün şeye bak
-
Sevda dolu kalbimizde şimdi bunca özlem niye
Ayrılığı bile bile sevmedik mi ömrümüzce?
Sevda dolu kalbimizde şimdi bunca özlem niye
Ayrılığı bile bile sevmedik mi ömrümüzce?
***
"Nasıl olsa geçer" dedik
"Unuturuz biter" dedik
Hasret ateşten gömlekmiş
Bilemedik, bilemedik, bilemedik, bilemedik
, bilemedik, bilemedik
***
Hatıralar içimizde söyleşirler gündüz gece
Bir kaç damla yaştan öte ne kaldı ki elimizde
Hatıralar içimizde söyleşirler gündüz gece
Bir kaç damla yaştan öte ne kaldı ki elimizde
***
"Nasıl olsa geçer" dedik
"Unuturuz biter" dedik
Hasret ateşten gömlekmiş
Bilemedik, bilemedik (bilemedik, bilemedik)
-
Ne kadar istesem sana gelemem
Ağlama güzelim kader utansın
Canımı versem de değiştiremem
Ağlama güzelim kader utansın
***
Ay olup geceme doğuyorsun ya
Sessizce rüyama giriyorsun ya
Tenimde tutuşup yanıyorsun ya
Ağlama güzelim kader utansın
***
Bilirim beklerim yollar boyunca
Akıyor göz yaşım seller boyunca
Söylensin aşkımız yıllar boyunca
Ağlama güzelim kader utansın
***
Ay olup geceme doğuyorsun ya
Sessizce rüyama giriyorsun ya
Tenimde tutuşup yanıyorsun ya
Ağlama güzelim kader utansın
Ağlama güzelim kader utansın
-
Sana gönül borcum var
Ödemek kolay değil
Zaman gelip geçiyor
Dur demek kolay değil
***
Şu yalancı dünyaya
Yeniden gelebilsem
Seni bir ömür değil
Bin ömür sevebilsem
***
Hiçbir şey istemezdim
Seni sevmekten başka
Bir ömür yeter mi hiç
Böyle güzel bir aşka
***
Şu yalancı dünyaya
Yeniden gelebilsem
Seni bir ömür değil
Bin ömür sevebilsem
-
Kaşın hilal gözün ela
Bakışların derde deva
***
Deva ol sen başkasına
Bakma sakın benden yana
Derman ol sen başkasına
Bakma sakın benden yana
***
Kalpsiz değilim bu kadar
Aşktan sevmekten korkum var
Kalpsiz değilim bu kadar
Aşktan sevmekten korkum var
Yaşanılan güzel anlar
Bir gün gelir özlem olur
***
Üç gün güler beş gün ağlar
Aşık bir gün özden olur
***
Üç gün güler beş gün ağlar
Aşık bir gün özden olur
***
Kalpsiz değilim bu kadar
Aşktan sevmekten korkum var
Kalpsiz değilim bu kadar
Aşktan sevmekten korkum var
***
Güzel bilmez kul değilim
Aşktan yorgun bu yüreğim
Deli gibi sevmediysem
Sanma sakın ben deliyim
***
Çılgın gibi sevmediysem
Sanma sakın ben deliyim
Kalpsiz değilim bu kadar
Aşktan sevmekten korkum var
***
Kalpsiz değilim bu kadar
Aşktan sevmekten korkum var
-
Aaaa aaaa
Aaaa aaaa
***
Yağmur yağar sessizce
Akar gider delice
Yağmur yağar sessizce
Akar gider delice
***
Dön gel artık sevgiğim
Dön gel artık sevgiğim
Hasret kaldım yüzüne
Hasret kaldım sesine
***
Yağ ki günahlarım temizlensin
(Yağ yağmur yağ, yağ yağmur yağ)
Yağ ki gözyaşlarım yâre deysin
***
Çisil çisil yağ, tane tane yağ
Yağ ki hıçkırığım duyulmasın
Çisil çisil yağ, tane tane yağ
Yağ ki ağladığım belli olmasın
Aaaa aaaa
Aaaa aaaa
Yağmur yağar sessizce
Dökülür gökten yere
Yağmur yağar sessizce
Dökülür gökten yere
Ağlamaktan kör oldum
Ağlamaktan kör oldum
Senin için her gece
Senin için her gece
***
Yağ ki günahlarım temizlensin
(Yağ yağmur yağ, yağ yağmur yağ)
Yağ ki gözyaşlarım yâre deysin
Çisil çisil yağ, tane tane yağ
Yağ ki hıçkırığım duyulmasın
Çisil çisil yağ, tane tane yağ
Yağ ki ağladığım belli olmasın
Yağ ki günahlarım temizlensin
***
(Yağ yağmur yağ, yağ yağmur yağ)
Yağ ki gözyaşlarım yâre deysin
Çisil çisil yağ, tane tane yağ
Yağ ki hıçkırığım duyulmasın
Çisil çisil yağ, tane tane yağ
Yağ ki ağladığım belli olmasın
-
Bekliyorum, bekliyorum gelmesen de
Dönmesen de bekliyorum, bekliyorum
Özlüyorum, özlüyorum sevdiğini bilmesem de
Özlüyorum, özlüyorum
***
Ay demiştin yıllar oldu, gözlerim hep yaşla doldu
Ay demiştin yıllar oldu, gözlerim hep yaşla doldu
Neredesin bilmiyorum, kiminlesin bilmiyorum
Bildiğim tek şey var ki seni çok (seni çok)
Seni çok (seni çok) seviyorum
Seni çok (seni çok) seni çok (seni çok)
Seviyorum bekliyorum
***
Hep seninle hep seninle hayallerim
Gecelerim hep seninle hep seninle
Ellerinle, gözlerinle bütün arzum
Bütün ömrüm hep seninle hep seninle
***
Ay demiştin yıllar oldu, gözlerim hep yaşla doldu
Ay demiştin yıllar oldu, gözlerim hep yaşla doldu
Neredesin bilmiyorum, kiminlesin bilmiyorum
Bildiğim tek şey var ki seni çok (seni çok)
Seni çok (seni çok) seviyorum
Seni çok (seni çok) seni çok (seni çok)
Seviyorum bekliyorum
Bekliyorum bekliyorum bekliyorum
-
Dediler zamanla hep azalırmış sevgiler
Olsun bana seninle geçen yıllarım yeter
Nasıl olsa her şeyin zamanla sonu yok mu
Ömür dediğimiz şey küsecek kadar çok mu
***
Dediler ki gün gelir unuturmuş gidenler
Olsun bana aşk dolu geçen yıllarım yeter
Nasıl olsa her şeyin zamanla sonu yok mu
Ömür dediğimiz şey küsecek kadar çok mu
-
Yıkılma üstüme akşam, yıkılma
Sevgiden yoksulum bana sokulma
Oy sokulma
Sevgiden yoksulum bana sokulma
Oy sokulma
Ne bir ses geliyor ne de bir nefes
Ne bir ses geliyor ne de bir nefes
Yıkılma üstüme akşam, yıkılma
Dertliyim ağlarım bana dokunma
Oy dokunma
***
Akşam gelmiyorsun eskisi gibi
Hani güzellerin hani gülleri
Oy gülleri
Hani güzellerin hani gülleri
Oy gülleri
Başıma topladım bunca dertleri
Başıma topladım bunca dertleri
Yıkılma üstüme akşam, yıkılma
Dertliyim ağlarım bana dokunma
Oy dokunma