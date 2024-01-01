Emel Sayın

İstanbul Kazan Ben Kepçe Ortaköy'de gezdim durdum Bardan bara seni sordum Ortaköy'de gezdim durdum Bardan bara seni sordum *** Emirgan'da dinlendim Kumkapı'da demlendim Kadeh kadeh içince Şu dünyaya boş verdim *** Meyhaneler kapandı Görenler deli sandı Yandı yüreğim yandı *** Benimki de bir candı Sor ona sor buna Düş hadi yollara *** Vallah canımdan bezdim Git ona git buna Düş hadi karakola Billah canımdan bezdim *** İstanbul kazan ben kepçe Seni aradım bütün gece Neredeydin nerelere gittin? Kimin için terk ettin? *** İstanbul kazan ben kepçe Seni aradım bütün gece Neredeydin nerelere gittin? Kimin için terk ettin? *** Sor ona sor buna Düş hadi yollara Vallah canımdan bezdim Git ona git buna Düş hadi karakola *** Billah canımdan bezdim Sarıyer'de hayal kurdum Yıldızlara seni sordum Sarıyer'de hayal kurdum Yıldızlara seni sordum *** Emirgan'da dinlendim Kumkapı'da demlendim Kadeh kadeh içince Şu dünyaya boş verdim *** Meyhaneler kapandı Görenler deli sandı Yandı yüreğim yandı Benimki de bir candı *** Sor ona sor buna Düş hadi yollara Vallah canımdan bezdim *** Git ona git buna Düş hadi karakola Billah canımdan bezdim *** İstanbul kazan ben kepçe Seni aradım bütün gece Neredeydin nerelere gittin Kimin için terk ettin *** İstanbul kazan ben kepçe Seni aradım bütün gece Neredeydin nerelere gittin Kimin için terk ettin *** Sor ona sor buna Düş hadi yollara Vallah canımdan bezdim *** Git ona git buna Düş hadi karakola Billah canımdan bezdim *** Aman Karanlık yollarda kaldım Vefasız bir yâre düştüm Şefaat Ya Resulallah *** Sor ona sor buna Düş hadi yollara Vallah canımdan bezdim *** Git ona git buna Düş hadi karakola Billah canımdan bezdim

Ah Bu Şarkıların Gözü Kör Olsun öyle dudak büküp hor gözle bakma bırak küçük dağlar yerinde dursun çoktan unuturdum ben seni çoktan ah bu şarkıların gözü kör olsun *** güzelsen güzelsin yok mu benzerin goncadır ilk hali bütün güllerin aklımda kalmazdı yüzün,ellerin ah bu şarkıların gözü kör olsun *** bir gülüşün var ki kaş çatar gibi en sıcak sözlerin azarlar gibi hiç bağlanır mıydım çocuklar gibi ah bu şarkıların gözü kör olsun *** sonunda tuz bastın gönül yarama nice dağlar koydun nice arama seni terk edip de gitmek var ama ah bu şarkıların gözü kör olsun

Dumraka Gönül olmuş bir çengi Yok esaslı bir dengi Denedi binbir rengi Tutturamadı ah ahengi *** Elbet var bir vadesi Düşmedi şahanesi Yalnız yok bir tanesi Öksüz kaldı hanesi *** Kırıldı kalbim aksak darbuka Atıyor dura kalka tak tak tak Dokuz sekizlik vuruyor kalbe Vallahi dört kollu kostak *** Dumraka dumraka dumraka da dumraka dum tak *** Ayıplayanların başına gelsin Kan içer kızılcık dersin Allah herkese versin (Rabbim herkese versin) Bir vuslat bahanesi *** Kırıldı kalbim aksak darbuka Atıyor dura kalka, tak tak tak Dokuz sekizlik vuruyor kalbe Vallahi dört kollu kostak

Gözler Kalbin Aynasıdır Gönül bir aşk yuvasıdır Ümit aşkın rüyasıdır Seviyorsun hayır deme Gözler kalbin aynasıdır *** Gözler kalbin aynasıdır Yalan nedir bilmez onlar Siyah mavi yeşil olsun Aşkı inkar etmez onlar *** Şiir gibi roman gibi Okuyorum ben aşkını Öylece bak gözlerime Çevirme hiç bakışını

Hadi Geri Dön Olmaz deme sakın vakit varken Yenildim diye durma diril yeniden Ağlıyorsun yine sanki demir yüreğin Pas tutar kalbi sevmeyenin *** Yalnızlığın duvarları Üstüme gelir karanlığı Haydi hadi geri don Günlerim yorgun solgun sensiz yine Dayanamam ah sevdalıyım ah İçim ağlar tenim kanar sana *** Çağır beni kollarına Gözlerim buram buram hasret sana Çağır beni yine aşkına Düşlerim pembe mutlu yarınlara Hadi geri dön ayrılık sensizlik zulüm bana

Leyla Dertliyim rûhuma hicrânımı sardım da yine İnlerim şimdi uzaklarda solan gün gibiyim Gecenin rengini kattım içimin matemine Solan ümid ile günden güne ölgün gibiyim *** Bahtımın yıldızı sanmıştım seni Sensiz karanlıktır her günüm Leylâ Ayrılık mecnuna döndürdü beni Dertliyim yürekten, üzgünüm Leylâ *** Sevdâ yaman bir çile, çekenler düşer dile Ayrılık ölüm gibi, giden gelmiyor Leylâ Gülüm yaprağım soldu, gönlüme hazan doldu Bir ömür harap oldu, onu bilmiyor Leylâ

Senede Bir Gün Gönlümde açmadan solan bir gülsün Her zaman gamlıyım her zaman üzgün Beklerim yolunu aylar boyunca Yeterki gel bana Senede bir gün, senede bir gün *** Ağarsın saçların, solsun yanağın Adını anmaktan yansın dudağım Bu aşka canımı adayacağım Yeter ki gel bana Senede bir gün, senede bir gün

Talihin Elinde Oyuncak Oldum Talihin elinde Oyuncak oldum Kader böyle imiş Buymuş alın yazım *** Talihin elinde Oyuncak oldum Kader böyle imiş Buymuş alın yazım *** Zalim elinde Sarardım soldum Şimdi gönlüm kırık Yaralı kuşum *** Zalim elinde Sarardım soldum Şimdi gönlüm kırık Yaralı kuşum *** Ömrümde gülmedim Yanarım inan buna İsterim artık Kader gülsün bana *** Gençliğim geçti yazık Istıraplar içinde Acaba bir gün Acaba bir gün Gülecek miyim? *** Sensiz geçen günler Karanlık gecedir Gel sensiz yaşamak Bitmeyen işkencedir *** Sensiz geçen günler Karanlık gecedir Gel sensiz yaşamak Bitmeyen işkencedir *** Beklerim yolunu Ömür boyunca Adın dilimde her an Bir hecedir *** Beklerim yolunu Ömür boyunca Adın dilimde her an Bir hecedir *** Ömrümde gülmedim Yanarım inan buna İsterim artık Kader gülsün bana *** Gençliğim geçti yazık Istıraplar içinde Acaba bir gün Acaba bir gün Gülecek miyim?

Aşkına Söyle Aşkını söyle aşkını söyle bana Aşkını söyle aşkını söyle bana hey *** Altın gümüş istemem Katım yatım olmasın Tek taş yüzük istemem ah Katım yatım olmasın *** Tek taş yüzük istemem ah Aşkını söyle aşkını söyle bana *** Mum gibi durma öyle *** Bana aşkını söyle Ay gel yanıma gel şöyle Bana aşkını söyle *** Mum gibi durma öyle *** Bana aşkını söyle Ay gel yanıma gel şöyle Bana aşkını söyle *** Bana şarkımı dinlet Hadi gökleri inlet *** Bana bir şiir söyle Hadi benimle dans et *** Ah mum gibi durma öyle *** Bana aşkı söyle Gel yanıma gel şöyle Bana aşkını söyle *** Aşkını söyle aşkını söyle bana Aşkını söyle aşkını söyle bana hey *** Altın gümüş istemem Kürküm bile yok dem Katım yatım olmasın Tek taş yüzük istemem ah Katım yatım olmasın *** Tek taş yüzük istemem Aşkını söyle aşkını söyle bana Aşkını söyle aşkını söyle bana hey *** Mum gibi durma öyle *** Bana aşkını söyle Ay gel yanıma gel şöyle Bana aşkını söyle *** Mum gibi durma öyle *** Bana aşkını söyle Ay gel yanıma gel şöyle Bana aşkını söyle Bana şarkımı dinlet Hadi gökleri inlet Bana bir şiir söyle Hadi benimle dans et *** Mum gibi durma öyle *** Bana aşkını söyle Gel yanıma gel şöyle Bana aşkını söyle Mum gibi durma öyle Bana aşkını söyle Ay gel yanıma gel şöyle Bana aşkını söyle

Sen misin Gelen gözlerim dalıyor yine bu akşam; tuttuğum şarkılya gelen sen misin ? hasretin yakıyor yine bu akşam; kurduğum düşlerde gülen sen misin ? ağlarım, gülerim, boynumu bükerim, şarkılar söylerim, ümitle beklerim, böyle mi olmalıydı derim; kendimi yaşamaya mahkum ederim. sen misin sessizce kapımdan giren ? sen misin saklanıp ben kimim diyen ? yılardır hüzünlü kirpiklerimden; süzülen yaşları silen sen misin ? *** ağlarım, gülerim, boynumu bükerim, şarkılar söylerim, ümitle beklerim, böyle mi olmalıydı derim; kendimi yaşamaya mahkum ederim. *** geceler gittikçe daha uzuyor, içimde hasretin beni eziyor, sessizce sokakta biri geziyor, kapımın önünden geçen sen misin ? *** ağlarım, gülerim, boynumu bükerim, şarkılar söylerim, ümitle beklerim, böyle mi olmalıydı derim; kendimi yaşamaya mahkum ederim...

Yorgo'ya Mektup Öyle dudak büküp hor gözle bakma Bırak, küçük dağlar yerinde dursun Çoktan unuturdum, ben seni çoktan Ah, bu şarkıların gözü kör olsun Çoktan unuturdum ben seni çoktan Ah, bu şarkıların gözü kör olsun *** Güzelsen güzelsin, yok mu benzerin? Goncadır ilk hâli bütün güllerin Aklımda kalmazdı yüzün, ellerin Ah, bu şarkıların gözü kör olsun Aklımda kalmazdı yüzün ellerin Ah, bu şarkıların gözü kör olsun *** Bir gülüşün var ki kaş çatar gibi En sıcak sözlerin azarlar gibi Bir gülüşün var ki kaş çatar gibi En sıcak sözlerin azarlar gibi Hiç bağlanır mıydım çocuklar gibi? Ah, bu şarkıların gözü kör olsun Hiç bağlanır mıydım çocuklar gibi? Ah, bu şarkıların gözü kör olsun *** Sonunda tuz bastın gönül yarama Nice dağlar koydun, nice arama Seni terk edip de gitmek var ama Ah, bu şarkıların gözü kör olsun Seni terk edip de gitmek var ama Ah, bu şarkıların gözü kör olsun

O Beni Bir Bahar Akşamı O beni bir bahar akşamı terkedip gitti O beni bir bahar akşamı terkedip gitti Ne o geri geldi, ne bu ömür bitti ah, Ne o geri geldi, ne bu ömür bitti. Neredesin? Neredesin, yeşil gözlü meleğim? Neredesin? Neredesin, şirin sözlü bebeğim? Ne olur bir bahar akşamı sen bana dönsen. Ne olur bir bahar akşamı sen bana dönsen. Yine benim olsan, Yine beni sevsen, ah... Yine benim olsan, Yine beni sevsen. Gel bana, Dön bana, Yeşil gözlü meleğim. Gel bana Dön bana Şirin sözlü bebeğim.

Bülbülün Çilesi Yanmakmış Güle Bülbülün çilesi yanmakmış güle Ömürler geçiyor ağlaya güle Yolcuyuz cümlemiz hep o meçhule İçelim a dostlar neş’e dolalım İçelim bu akşam ser-mest olalım *** Kimimiz hasretiz sevdiğimize Kimimiz yanarız gençliğimize Gelmeden yolculuk sırası bize İçelim a dostlar neş’e dolalım İçelim bu akşam ser-mest olalım

Mihrabım Diyerek Sana Yüz Vurdum Mihrabım diyerek sana yüz vurdum Gönlümün dalında bir yuva kurdum Mihrabım diyerek sana yüz vurdum Gönlümün dalında bir yuva kurdum *** Yıllardan beridir yalvarıp durdum Sevgilim demeyi öğretemedim Yıllardan beridir yalvarıp durdum Sevgilim demeyi öğretemedim *** Gönlünde sevgime yer vermedin de Yaban güllerini hep derledin de Gönlünde sevgime yer vermedin de Yaban güllerini hep derledin de *** Ellerin ismini ezberledin de Bir benim adımı öğretemedim Ellerin ismini ezberledin de Bir benim adımı öğretemedim *** Sonunda hicranı öğrettin bana Ben sana sevmeyi öğretemedim