Emel Sayın

Kader Utansın Ne kadar istesem sana gelemem Ağlama güzelim kader utansın Canımı versem de değiştiremem Ağlama güzelim kader utansın *** Ay olup geceme doğuyorsun ya Sessizce rüyama giriyorsun ya Tenimde tutuşup yanıyorsun ya Ağlama güzelim kader utansın *** Bilirim beklerim yollar boyunca Akıyor göz yaşım seller boyunca Söylensin aşkımız yıllar boyunca Ağlama güzelim kader utansın *** Ay olup geceme doğuyorsun ya Sessizce rüyama giriyorsun ya Tenimde tutuşup yanıyorsun ya Ağlama güzelim kader utansın Ağlama güzelim kader utansın

Üzüldüğün Şeye Bak Aşk rüyadır çok zaman olduğu gibi bırak Aşk rüyadır çok zaman olduğu gibi bırak *** Tek sen misin ayrılan Üzüldüğün şeye bak Tek sen misin ayrılan Üzüldüğün şeye bak *** Bakıp bakıp resmine Bakıp bakıp resmine Türkü yakıp ismine Türkü yakıp ismine *** Dert ekleyip derdine Üzüldüğün şeye bak Dert ekleyip derdine Üzüldüğün şeye bak *** Olmasa da çok güzel Sevgisi sana yeter Olmasa da çok güzel Sevgisi sana yeter *** Yok yok deyip bir haber Üzüldüğün şeye bak Yok yok deyip bir haber Üzüldüğün şeye bak *** Bakıp bakıp resmine Bakıp bakıp resmine *** Türkü yakıp ismine Türkü yakıp ismine *** Dert ekleyip derdine Üzüldüğün şeye bak *** Dert ekleyip derdine Üzüldüğün şeye bak Üzüldüğün şeye bak

Bilemedik Sevda dolu kalbimizde şimdi bunca özlem niye Ayrılığı bile bile sevmedik mi ömrümüzce? Sevda dolu kalbimizde şimdi bunca özlem niye Ayrılığı bile bile sevmedik mi ömrümüzce? *** "Nasıl olsa geçer" dedik "Unuturuz biter" dedik Hasret ateşten gömlekmiş Bilemedik, bilemedik, bilemedik, bilemedik , bilemedik, bilemedik *** Hatıralar içimizde söyleşirler gündüz gece Bir kaç damla yaştan öte ne kaldı ki elimizde Hatıralar içimizde söyleşirler gündüz gece Bir kaç damla yaştan öte ne kaldı ki elimizde *** "Nasıl olsa geçer" dedik "Unuturuz biter" dedik Hasret ateşten gömlekmiş Bilemedik, bilemedik (bilemedik, bilemedik)

Sana Gönül Borcum Var Sana gönül borcum var Ödemek kolay değil Zaman gelip geçiyor Dur demek kolay değil *** Şu yalancı dünyaya Yeniden gelebilsem Seni bir ömür değil Bin ömür sevebilsem *** Hiçbir şey istemezdim Seni sevmekten başka Bir ömür yeter mi hiç Böyle güzel bir aşka *** Şu yalancı dünyaya Yeniden gelebilsem Seni bir ömür değil Bin ömür sevebilsem

Kalpsiz Değilim Kaşın hilal gözün ela Bakışların derde deva *** Deva ol sen başkasına Bakma sakın benden yana Derman ol sen başkasına Bakma sakın benden yana *** Kalpsiz değilim bu kadar Aşktan sevmekten korkum var Kalpsiz değilim bu kadar Aşktan sevmekten korkum var Yaşanılan güzel anlar Bir gün gelir özlem olur *** Üç gün güler beş gün ağlar Aşık bir gün özden olur *** Üç gün güler beş gün ağlar Aşık bir gün özden olur *** Kalpsiz değilim bu kadar Aşktan sevmekten korkum var Kalpsiz değilim bu kadar Aşktan sevmekten korkum var *** Güzel bilmez kul değilim Aşktan yorgun bu yüreğim Deli gibi sevmediysem Sanma sakın ben deliyim *** Çılgın gibi sevmediysem Sanma sakın ben deliyim Kalpsiz değilim bu kadar Aşktan sevmekten korkum var *** Kalpsiz değilim bu kadar Aşktan sevmekten korkum var

Yağ Yağmur Aaaa aaaa Aaaa aaaa *** Yağmur yağar sessizce Akar gider delice Yağmur yağar sessizce Akar gider delice *** Dön gel artık sevgiğim Dön gel artık sevgiğim Hasret kaldım yüzüne Hasret kaldım sesine *** Yağ ki günahlarım temizlensin (Yağ yağmur yağ, yağ yağmur yağ) Yağ ki gözyaşlarım yâre deysin *** Çisil çisil yağ, tane tane yağ Yağ ki hıçkırığım duyulmasın Çisil çisil yağ, tane tane yağ Yağ ki ağladığım belli olmasın Aaaa aaaa Aaaa aaaa Yağmur yağar sessizce Dökülür gökten yere Yağmur yağar sessizce Dökülür gökten yere Ağlamaktan kör oldum Ağlamaktan kör oldum Senin için her gece Senin için her gece *** Yağ ki günahlarım temizlensin (Yağ yağmur yağ, yağ yağmur yağ) Yağ ki gözyaşlarım yâre deysin Çisil çisil yağ, tane tane yağ Yağ ki hıçkırığım duyulmasın Çisil çisil yağ, tane tane yağ Yağ ki ağladığım belli olmasın Yağ ki günahlarım temizlensin *** (Yağ yağmur yağ, yağ yağmur yağ) Yağ ki gözyaşlarım yâre deysin Çisil çisil yağ, tane tane yağ Yağ ki hıçkırığım duyulmasın Çisil çisil yağ, tane tane yağ Yağ ki ağladığım belli olmasın

Bekliyorum Bekliyorum, bekliyorum gelmesen de Dönmesen de bekliyorum, bekliyorum Özlüyorum, özlüyorum sevdiğini bilmesem de Özlüyorum, özlüyorum *** Ay demiştin yıllar oldu, gözlerim hep yaşla doldu Ay demiştin yıllar oldu, gözlerim hep yaşla doldu Neredesin bilmiyorum, kiminlesin bilmiyorum Bildiğim tek şey var ki seni çok (seni çok) Seni çok (seni çok) seviyorum Seni çok (seni çok) seni çok (seni çok) Seviyorum bekliyorum *** Hep seninle hep seninle hayallerim Gecelerim hep seninle hep seninle Ellerinle, gözlerinle bütün arzum Bütün ömrüm hep seninle hep seninle *** Ay demiştin yıllar oldu, gözlerim hep yaşla doldu Ay demiştin yıllar oldu, gözlerim hep yaşla doldu Neredesin bilmiyorum, kiminlesin bilmiyorum Bildiğim tek şey var ki seni çok (seni çok) Seni çok (seni çok) seviyorum Seni çok (seni çok) seni çok (seni çok) Seviyorum bekliyorum Bekliyorum bekliyorum bekliyorum

Dediler Zamanla Hep Azalırmış Sevgiler Dediler zamanla hep azalırmış sevgiler Olsun bana seninle geçen yıllarım yeter Nasıl olsa her şeyin zamanla sonu yok mu Ömür dediğimiz şey küsecek kadar çok mu *** Dediler ki gün gelir unuturmuş gidenler Olsun bana aşk dolu geçen yıllarım yeter Nasıl olsa her şeyin zamanla sonu yok mu Ömür dediğimiz şey küsecek kadar çok mu

Akşam Yıkılma üstüme akşam, yıkılma Sevgiden yoksulum bana sokulma Oy sokulma Sevgiden yoksulum bana sokulma Oy sokulma Ne bir ses geliyor ne de bir nefes Ne bir ses geliyor ne de bir nefes Yıkılma üstüme akşam, yıkılma Dertliyim ağlarım bana dokunma Oy dokunma *** Akşam gelmiyorsun eskisi gibi Hani güzellerin hani gülleri Oy gülleri Hani güzellerin hani gülleri Oy gülleri Başıma topladım bunca dertleri Başıma topladım bunca dertleri Yıkılma üstüme akşam, yıkılma Dertliyim ağlarım bana dokunma Oy dokunma