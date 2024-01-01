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7/24 Dinle Esmer Günler

Esmer Günler Şarkı Sözleri

Emel Sayın Esmer Günler şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Emel Sayın Esmer Günler şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Esmer Günler sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Emel Sayın

Emel Sayın

Esmer Günler

  • Kalpsiz Değilim

  • Bu Gece Beni Düşüneceksin

  • Esmer Günler

  • Mor Menekşe

  • Seni Seviyorum

  • Yolcu Yolunda Gerek

  • Seni Şimdiden Özledim

  • Ağlarım Gizlice

  • Boş Şeyler

  • Sokak Kedisi

  • Bir Şey Var Ki

  • Dinle Sevgili

  • Ne Olur

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