Esmer Günler Şarkı Sözleri
Emel Sayın Esmer Günler şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Emel Sayın Esmer Günler şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Esmer Günler sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Kaşın hilal gözün ela
Bakışların derde deva
***
Deva ol sen başkasına
Bakma sakın benden yana
Derman ol sen başkasına
Bakma sakın benden yana
***
Kalpsiz değilim bu kadar
Aşktan sevmekten korkum var
Kalpsiz değilim bu kadar
Aşktan sevmekten korkum var
Yaşanılan güzel anlar
Bir gün gelir özlem olur
***
Üç gün güler beş gün ağlar
Aşık bir gün özden olur
***
Üç gün güler beş gün ağlar
Aşık bir gün özden olur
***
Kalpsiz değilim bu kadar
Aşktan sevmekten korkum var
Kalpsiz değilim bu kadar
Aşktan sevmekten korkum var
***
Güzel bilmez kul değilim
Aşktan yorgun bu yüreğim
Deli gibi sevmediysem
Sanma sakın ben deliyim
***
Çılgın gibi sevmediysem
Sanma sakın ben deliyim
Kalpsiz değilim bu kadar
Aşktan sevmekten korkum var
***
Kalpsiz değilim bu kadar
Aşktan sevmekten korkum var
-
Biliyorum bu gece beni düşüneceksin
Hatıralar bırakmaz sevdaların peşini
Dudaklarında bir an beni hissedeceksin
Yüreğin tutuşacak ince bir alev gibi
***
Belki bir yağmur yağar
Belki bir şarkı geçer
Biri ismini söyler
Birden sessizlik olur
***
Bir dost merak eder de ulu orta sorar ya
Birden irkileceksin
Biliyorum bu gece beni düşüneceksin
Biliyorum bu gece beni düşüneceksin
La lay lay lay, la lay lay lay
***
Yanında benden yakın başka biri de olsa
Her şeyi inkar etmiş inandırmış olsan da
Ve ona duygulanmış sevdalanmış olsan da
Biliyorum bu gece beni düşüneceksin
***
Belki bir yağmur yağar
Belki bir şarkı geçer
Biri ismini söyler
Birden sessizlik olur
***
Bir dost merak eder de ulu orta sorar ya
Birden irkileceksin
Biliyorum bu gece beni düşüneceksin
Biliyorum bu gece beni düşüneceksin
La lay lay lay, la lay lay lay
La lay lay lay, la lay lay lay
La lay lay lay, la lay lay lay
-
Sen beni bırakıp böyle gitmezdin hiç, yapmazdın
Ayları geçti ayrılık, sen delisin
Sen beni bırakıp böyle gitmezdin hiç, yapmazdın
Ayları geçti ayrılık sen delisin
***
Yapma yapma
***
Sen de mi? Aklıma sığmıyor sen de mi?
Sen misin? Her şeyi silmekten bahseden
Böyle gitmek var mıydı
***
Demek yine bana hüsran
Bana yine hasret var
Yine bana esmer günler düştü eyvah!
***
Yine bana hüsran, bana yine hasret var
Yine bana esmer günler düştü
***
Yapma, yapma
***
Sen de mi? Aklıma sığmıyor sen de mi?
Sen misin? Her şeyi silmekten bahseden
Böyle gitmek var mıydı
***
Demek yine bana hüsran
Bana yine hasret var
Yine bana esmer günler düştü eyvah!
***
Yine bana hüsran, bana yine hasret var
Yine bana esmer günler düştü
***
Yapma, yapma
***
Sen beni bırakıp böyle gitmezdin hiç, yapmazdın
Ayları geçti ayrılık, sen delisin
Sen beni bırakıp böyle gitmezdin hiç, yapmazdın
Ayları geçti ayrılık, sen delisin
***
Yapma yapma
***
Sen de mi? Aklıma sığmıyor sen de mi?
Sen misin? Her şeyi silmekten bahseden
Böyle gitmek var mıydı
***
Demek yine bana hüsran
Bana yine hasret var
Yine bana esmer günler düştü eyvah!
***
Yine bana hüsran, bana yine hasret var
Yine bana sensiz günler düştü eyvah!
***
Yine bana hüsran, bana yine hasret var
Yine bana esmer günler düştü eyvah!
***
Yine bana hüsran, bana yine hasret var
Yine bana esmer günler düştü
-
Akşam oldu penceremde
Yorgun rüzgar esiyor geçiyor renkler suskun
Bir mahzun mor menekşe
Ağlıyor mu ne
***
Akşam oldu penceremde
Yorgun rüzgar esiyor geçiyor renkler suskun
Bir mahzun mor menekşe
Ağlıyor mu ne
***
Gölgelerin kollarında
Hatıralar halka halka
Ben ona tutsak
***
Gölgelerin kollarında
Hatıralar halka halka
Ben ona tutsak
***
Nerde nerde en son çizgi nerde
Nerde nerde çarem nerde
***
Akşam oldu penceremde
Yorgun rüzgar esiyor geçiyor renkler suskun
Bir mahsun mor menekşe
Ağlıyor mu ne
***
Akşam oldu penceremde
Yorgun rüzgar esiyor geçiyor renkler suskun
Bir mahzun mor menekşe
Ağlıyor mu ne
***
Gölgelerin kollarında
Hatıralar halka halka
Ben ona tutsak
***
Gölgelerin kollarında
Hatıralar halka halka
Ben ona tutsak
***
Nerde nerde en son çizgi nerde
Nerde nerde çarem nerde
***
Nerde nerde en son çizgi nerde
Nerde nerde çarem nerde
***
Nerde nerde en son çizgi nerde
Nerde nerde çarem nerde
***
Nerde nerde en son çizgi nerde
Nerde nerde çarem nerde
-
Seni seviyorum seni seviyorum
Seni seviyorum diye
Senden önce hiç kimseye
Söylemedim dersem
Yalan yalan olur
***
Hiç hesapsız çılgınca seni seviyorum
Bazen bir çocuğun karanlıktan korktuğu gibi
Seni sevmekten korkuyorum
***
Söylememem lazım biliyorum
Susmuyor içim
Seni seviyorum diyorum
***
Canımın istediği
İçimin titrediği
Bu ilk defa öncesi yok
***
Seni seviyorum seni seviyorum
Seni seviyorum diye
Senden önce hiç kimseye
Söylemedim dersem
Yalan yalan olur
***
Hiç hesapsız çılgınca seni seviyorum
Bazen bir çocuğun karanlıktan korktuğu gibi
Seni sevmekten korkuyorum
***
Söylememem lazım biliyorum
Susmuyor içim
Seni seviyorum diyorum
***
Canımın istediği
İçimin titrediği
Bu ilk defa öncesi yok
***
Seni seviyorum seni seviyorum
Seni seviyorum diye
Senden önce hiç kimseye
Söylemedin dersen
Yalan yalan olur
***
Seni seviyorum
Seni seviyorum
Seni seviyorum
Seni seviyorum
-
Sevmek eskidenmiş güzelim
Sanki yıllar öncesinde kalan
Aşkımız bir masalmış bir tanem
Düş yerine gerçekmiş yaşanan
***
Sevmek eskidenmiş güzelim
Sanki yıllar öncesinde kalan
Aşkımız bir masalmış bir tanem
Düş yerine gerçekmiş yaşanan
***
Yarınlar bizim için geç artık
Çok geç artık sana dönmek
Hani giderken bana demiştin ya sen
Yolcu yolunda gerek
Yolcu yolunda gerek
***
Sevgi bizim için yok artık
Yok artık bir daha sevmek
Hani giderken bana demiştin ya sen
Yolcu yolunda gerek
Yolcu yolunda gerek
***
Bitti denen yerden başlamak
Ve gözlerini açmak yeniden
Belki de sevinçle kucaklaşıp
Başlarız kaldığımız yerden
***
Bitti denen yerden başlamak
Ve gözlerini açmak yeniden
Belki de sevinçle kucaklaşıp
Başlarız kaldığımız yerden
***
Yarınlar bizim için geç artık
Çok geç artık sana dönmek
Hani giderken bana demiştin ya sen
Yolcu yolunda gerek
Yolcu yolunda gerek
***
Sevgi bizim için yok artık
Yok artık bir daha sevmek
Hani giderken bana demiştin ya sen
Yolcu yolunda gerek
Yolcu yolunda gerek
***
Hani giderken bana demiştin ya sen
Yolcu yolunda gerek
Yolcu yolunda gerek
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