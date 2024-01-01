Emel Sayın

Kanım Kaynadı Sana Kanım kaynadı sana Nedendir bilmem *** Kanım kaynadı sana Nedendir bilmem *** İçimde bir ateş Yanar derinden *** İçimde bir ateş Yanar derinden *** Dünyaları verirdim Gelse elimden *** Dünyaları verirdim Gelse elimden *** İşte seni seviyorum Anla halimden *** İşte seni seviyorum Anla halimden *** Senden uzakta mutsuz İnan derbederim ben *** Senden kopmam imkansiz Söyle ne gelir elden *** Senden uzakta mutsuz İnan derbederim ben *** Senden kopmam imkansiz Söyle ne gelir elden *** Dünyaları verirdim Gelse elimden *** Dünyaları verirdim Gelse elimden *** İşte seni seviyorum Anla halimden *** İşte seni seviyorum Anla halimden

Buzdan Şato Herkes yalnızdır kendi buzdan şatosunda, Biri gelip duvarları eritsin ister. Herkes denizci fırtınalı okyanusta, Bir limana yelkenleri indirmek ister. *** Herkes bir savaşçıdır kendi savaşında, Birisi için gardını indirmek ister. Herkes yorgundur yaşamaktan bu hayatta, Dizine yatıp birinin uyumak ister. *** Ben çırılçıplak bir kadın karşında… *** Attım dertleri hep içime içime, En sonunda kaldım tek başıma. Koy gidelim saki, koy kadehin içine! Vuralım bu gece bu şişenin dibine! *** Yastığımda hala ılık nefesin var, Yanımda olsan şimdi nasıl sevesim var! Her şeyi darmadağın edip gidesim var. Durmadan içiyorsam bir sebebim var!

Değmesin Ellerimiz Ah ne zormuş bitsin demek Hala severken seni Dudaklarını öpmemek Bir yabancı gibi *** Bilirsin ayrılık konusunda İyi değiliz ikimiz de Bir kıvılcım yeterdi her zaman Koşup geri dönmemize *** Değmesin ellerimiz Buluşmasın bu gözler Yine erir gideriz Unutulur yeminler *** Biz hiç beceremedik Sevmeyi de terk etmeyi de Aşk kokan dudakların Karşısında direnmeyi de *** Biz hiç beceremedik Sevmeyi de terk etmeyi de Aşk dolu mısraların Karşısında direnmeyi de *** İşte bir kez daha Durup karşında Belki de son defa Soruyorum sana *** Bitti mi hikayemiz? Bu ne biçim son böyle? Değmez miydi sevgimiz Savaşıp direnmeye? *** Değmesin ellerimiz Buluşmasın bu gözler Yine erir gideriz Unutulur yeminler *** Biz hiç beceremedik Sevmeyi de terk etmeyi de Kendimize sahip çıkıp Dünyayla yüzleşmeyi de *** Biz hiç beceremedik Sevmeyi de terk etmeyi de Korktuğumuz o gözlerin Karşısında direnmeyi de *** Bitmesin hikayemiz...

Yalnızlık Senfonisi Anladım sonu yok yalnızlığın Her gün çoğalacak Her zaman böyle miydi bilmiyorum Sanki dokunulmazdı çocukken ağlamak Alışır her insan, alışır zamanla Kırılıp incinmeye Çünkü olağan yıkılıp, yıkılıp Yeniden ayağa kalkmak *** Yalnızlığım yollarıma pusu kurmuş beklemekte Acılar gözlerini dikmiş üstüme, nöbette Bekliyorum, bekliyorum, bekliyorum Hadi gelin üstüme korkmuyorum *** Anladım sonu yok yalnızlığın Her gün çoğalacak Her zaman böyle miydi bilmiyorum Sanki dokunulmazdı çocukken ağlamak Alışır her insan, alışır zamanla Kırılıp incinmeye Çünkü olağan yıkılıp, yıkılıp Yeniden ayağa kalkmak *** Yalnızlığım yollarıma pusu kurmuş beklemekte Acılar gözlerini dikmiş üstüme, nöbette Bekliyorum, bekliyorum, bekliyorum Hadi gelin üstüme korkmuyorum *** Bulutlar yüklü ha yağdı ha yağacak üstümüze hasret Yokluğunla ben baş başayız nihayet

Bir Melek Vardı Bir melek vardı, Aşkı fısıldardı. Elimde o büyülü ellerin hayali kaldı. Uyku imkansız, Umut vicdansız, Güneş bile dedi ki kendine doğmak anlamsız . *** Ağladım delice, Elimde boş bir şişe, Kutladım bu gece, Sarılmanı başka kollara. *** Yapayalnız bir çare, Ölüyorsam kime ne? Benzedim bu gece, Yine boş sokaklara. *** Bir melek vardı, Aşkı fısıldardı. Elimde o büyülü ellerin hayali kaldı. Uyku imkansız, Umut vicdansız, Güneş bile dedi ki kendine doğmak anlamsız. *** Ağladım delice, Elimde boş bir şişe, Kutladım bu gece, Sarılmanı başka kollara. *** Yapayalnız bir çare, Ölüyorsam kime ne? Benzedim bu gece, Yine boş sokaklara.

Makyaj Çok uğraştım inan unutmak için seni O gün sarıldığımızda söz verdiğim gibi Son bir öpücüğü çok görmüştün bana Biliyorum demiştin ben gideceğim *** Bu sabah çok erken kalktım, sevdiğin tatlıdan yaptım Yerken onu tek başıma, sessiz sedasız ağladım Kalktım bir çay demledim, açtım bir film izledim Zaman bir türlü geçmedi, bütün evi temizledim.. *** Sıkıldım kendimden aptalmıyım neyim ben Neyin var böyle neden kurtulamıyorum senden? *** Geçmiyor günler, burda senden uzakta Yığıldı şişeler, her gün mutfakta Tiksindim makyajdan, aynalarımı çöpe attım Durmadan yedim, e biraz kilo aldım *** Affet beni sevgilim unutamadım seni Hiç halim yok uyanmaya Sevemem sensiz günleri *** Sıkıldım kendimden aptalmıyım neyim ben Neyin var böyle neden kurtulamıyorum senden? *** Geçmiyor günler, burda senden uzakta Yığıldı şişeler, her gün mutfakta Tiksindim makyajdan, aynalarımı çöpe attım Durmadan yedim, e biraz kilo aldım