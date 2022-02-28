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7/24 Dinle Kanımda Kıvılcım

Kanımda Kıvılcım Şarkı Sözleri

Emel Sayın Kanımda Kıvılcım şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Emel Sayın Kanımda Kıvılcım şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Kanımda Kıvılcım sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Emel Sayın

Emel Sayın

Kanımda Kıvılcım

  • Kanımda Kıvılcım

  • Sevgi Bağları

  • Zulüm Taşıyan Gözler

  • Acı Hasret

  • Gücüme Gidiyor Böyle Yaşamak

  • Güzelleri Kim Sevmez

  • Bana Aşkı Öğreten Sensin

  • Seviyorum Sevmesende

  • Güzelsin

  • N'olur Hayatımdan Çıkma

  • Yıllar Oldu Ayrılmamız

  • Seni Unutmak İstemedim ki

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