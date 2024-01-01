Emel Sayın

Sen gideli derdimle yapyalnız yaşıyorum Nerdesin, kimlesin? diye kıskanıyorum Kara kara gözler ona buna bakıyor mu? O incecik beli şimdi başka bir el sarıyor mu? Pırıl pırıl saçlar yine dalgalanıyor mu? Yumuk yumuk güzel eller başka bir el sarıyor mu? Kıskanıyorum derdime dalıp ben yanıyorum *** Aşk acısı kalbimi kor gibi yakacak mı? Gözyaşım durmadan hep böyle akacak mı? Kara kara gözler ona buna bakıyor mu? O incecik beli şimdi başka bir el sarıyor mu? Pırıl pırıl saçlar yine dalgalanıyor mu? Yumuk yumuk güzel eller başka bir el sarıyor mu? Kıskanıyorum derdime dalıp ben yanıyorum. https://lyricstranslate.com