Kara Kara Gözler Şarkı Sözleri
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Emel Sayın
Kara Kara Gözler
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Sen gideli derdimle yapyalnız yaşıyorum
Nerdesin, kimlesin? diye kıskanıyorum
Kara kara gözler ona buna bakıyor mu?
O incecik beli şimdi başka bir el sarıyor mu?
Pırıl pırıl saçlar yine dalgalanıyor mu?
Yumuk yumuk güzel eller başka bir el sarıyor mu?
Kıskanıyorum derdime dalıp ben yanıyorum
***
Aşk acısı kalbimi kor gibi yakacak mı?
Gözyaşım durmadan hep böyle akacak mı?
Kara kara gözler ona buna bakıyor mu?
O incecik beli şimdi başka bir el sarıyor mu?
Pırıl pırıl saçlar yine dalgalanıyor mu?
Yumuk yumuk güzel eller başka bir el sarıyor mu?
Kıskanıyorum derdime dalıp ben yanıyorum.
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