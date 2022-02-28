Emel Sayın

Delilik biliyorum senle olmak delilik Takılıp kaldım karşı koymam imkansız Yaşanan yıllarım senden çok daha fazla Hüzünlerim alır gider sevinçlerimi *** İçimde yılgın rüzgarların ayak sesleri Sende daha yeni yeni kavak yelleri *** Doğrusu yanlışı ağrısı sancısı ne varsa yaşanacak Gözyaşı ayrılık pişmanlık dargınlık hepsi benim olacak Al beni sarıl bana beni koru kollarında korkuyorum *** İçimde yılgın rüzgarların ayak sesleri Sende daha yeni yeni kavak yelleri *** Kaçmayı çok denedim ansızın bu sevgiden Kaç kere yenik düştüm istemeyin bunu benden Sarhoş tutkularım koynumda ben bir deli İş işten geçti artık dönemem geri İçimde yılgın rüzgarların ayak sesleri Sende daha yeni yeni kavak yelleri *** Doğrusu yanlışı ağrısı sancısı ne varsa yaşanacak Gözyaşı ayrılık pişmanlık dargınlık hepsi benim olacak Al beni sarıl bana beni koru kollarında korkuyorum *** İçimde yılgın rüzgarların ayak sesleri Sende daha yeni yeni kavak yelleri

Hayatım, bir tanem söyle ben senden Yıllardır sevgimi hiç saklar mıyım? Aklına kötü şey getirme sakın Ben senin üstüne gül koklar mıyım, gül koklar mıyım? Ben senin üstüne gül koklar mıyım? *** O güzel gözünden yaşlar döktürüp Ellerin yanında boyun büktürüp O güzel gözünden yaşlar döktürüp Ellerin yanında boyun büktürüp *** Sımsıcak kalbini bana küstürüp Ben senin üstüne gül koklar mıyım, gül koklar mıyım? Ben senin üstüne gül koklar mıyım? *** Sımsıcak kalbini bana küstürüp Ben senin üstüne gül koklar mıyım, gül koklar mıyım? Ben senin üstüne gül koklar mıyım? *** Bin türlü güzelle dolsa her yanım Gözümün ucuyla hiç bakar mıyım? Verdiğim sözlerden bir gün dönüp de Ben senin üstüne gül koklar mıyım, gül koklar mıyım? Ben senin üstüne gül koklar mıyım? *** O güzel gözünden yaşlar döktürüp Ellerin yanında boyun büktürüp O güzel gözünden yaşlar döktürüp Ellerin yanında boyun büktürüp *** Sımsıcak kalbini bana küstürüp Ben senin üstüne gül koklar mıyım, gül koklar mıyım? Ben senin üstüne gül koklar mıyım? *** Sımsıcak kalbini bana küstürüp Ben senin üstüne gül koklar mıyım, gül koklar mıyım? Ben senin üstüne gül koklar mıyım?