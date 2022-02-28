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7/24 Dinle El Bebek Gül Bebek

El Bebek Gül Bebek Şarkı Sözleri

Emel Sayın El Bebek Gül Bebek şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Emel Sayın El Bebek Gül Bebek şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan El Bebek Gül Bebek sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Emel Sayın

Emel Sayın

El Bebek Gül Bebek

  • Kavak Yelleri

  • Gül Koklar mıyım?

  • Vay Vay

  • El Bebek Gül Bebek

  • Çok Geç

  • Yemen Türküsü (Sen Dünyalar Güzeli)

  • Med Cezir

  • Aşka Davet

  • Hatırlarmısın (Düet A.Selçuk İlkan)

  • Senin Hakkında

  • Gözlerin Yeşil

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