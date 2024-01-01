Hep Böyle Kal Şarkı Sözleri
Emel Sayın Hep Böyle Kal şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Emel Sayın Hep Böyle Kal şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Hep Böyle Kal sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
-
Böyle şans böyle kader
Böyle gelip böyle gider
Herkesin bir derdi var
Benimki daha beter
***
Böyle şans böyle kader
Böyle gelip böyle gider
Herkesin bir derdi var
Benimki daha beter
***
Ah felek zalim felek
Kime ceket, kime yelek
Herkese kavun yedirdin
Bana da yedirdin kelek
***
Ah felek zalim felek
Kime ceket, kime yelek
Herkese davul çaldırdın
Bana da neden dümbelek
***
Her şeyin yalan riya
Hayat sanki bir rüya
Bıktım usandım senden
Kavanoz dipli dünya
***
Her şeyin yalan riya
Hayat sanki bir rüya
Bıktım usandım senden
Kavanoz dipli dünya
***
Ah felek zalim felek
Kime ceket, kime yelek
Herkese kavun yedirdin
Bana da yedirdin kelek
***
Ah felek zalim felek
Kime ceket, kime yelek
Herkese kavun yedirdin
Bana da yedirdin kelek
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-