Emel Sayın

Böyle şans böyle kader Böyle gelip böyle gider Herkesin bir derdi var Benimki daha beter *** Böyle şans böyle kader Böyle gelip böyle gider Herkesin bir derdi var Benimki daha beter *** Ah felek zalim felek Kime ceket, kime yelek Herkese kavun yedirdin Bana da yedirdin kelek *** Ah felek zalim felek Kime ceket, kime yelek Herkese davul çaldırdın Bana da neden dümbelek *** Her şeyin yalan riya Hayat sanki bir rüya Bıktım usandım senden Kavanoz dipli dünya *** Her şeyin yalan riya Hayat sanki bir rüya Bıktım usandım senden Kavanoz dipli dünya *** Ah felek zalim felek Kime ceket, kime yelek Herkese kavun yedirdin Bana da yedirdin kelek *** Ah felek zalim felek Kime ceket, kime yelek Herkese kavun yedirdin Bana da yedirdin kelek