Emel Sayın

Unutulmaz bu acı Dertli dertli çal kemancı Her aşkta hüsran oldu Gönül bilmem bu kaçıncı *** Unutulmaz bu acı Dertli dertli çal kemancı Her aşkta hüsran oldu Gönül bilmem bu kaçıncı *** Halime bak dertli çal Kemancı başımın tacı Gitme bu gece sen de kal Benim halim çok acı *** Halime bak dertli çal Kemancı başımın tacı Gitme bu gece sen de kal Benim halim çok acı *** Değiştin kemancı Neden efkarlı çalmıyorsun Benim dünyam yıkılmış Sen de mi acıyorsun *** Değiştin kemancı Neden efkarlı çalmıyorsun Benim dünyam yıkılmış Sen de mi acıyorsun *** Gözümden kaçmıyor Benden hep birşey saklıyorsun Yeter artık derken kemancı Neden ağlıyorsun *** Gözümden kaçmıyor Benden hep birşey saklıyorsun Yeter artık derken kemancı Neden neden ağlıyorsun *** Halime bak dertli çal Kemancı başımın tacı Gitme bu gece sen de kal Benim halim çok acı *** Halime bak dertli çal Kemancı başımın tacı Gitme bu gece sen de kal Benim halim çok acı

Öyle sarhoş olsam ki Bir an seni unutsam Unutsam o günleri Yarınları unutsam *** Öyle sarhoş olsam ki Bir an seni unutsam Unutsam o günleri Yarınları unutsam *** Öyle sarhoş olsam ki Bir daha ayılmasam Her şey bir rüya olsa Unutarak uyansam *** Öyle sarhoş olsam ki ah Bir daha ayılmasam Her şey bir rüya olsa Unutarak uyansam *** Seni gördüğüm günü Sevdiğimi unutsam Bir başka dünya bulsam İçinde sen olmasan *** Seni gördüğüm günü Sevdiğimi unutsam Bir başka dünya bulsam İçinde sen olmasan *** Öyle sarhoş olsam ki Bir daha ayılmasam Her şey bir rüya olsa Unutarak uyansam *** Öyle sarhoş olsam ki ah Bir daha ayılmasam Her şey bir rüya olsa Unutarak uyansam Unutarak uyansam