Emel Sayın

Leyla Dertliyim rûhuma hicrânımı sardım da yine İnlerim şimdi uzaklarda solan gün gibiyim Gecenin rengini kattım içimin matemine Solan ümid ile günden güne ölgün gibiyim *** Bahtımın yıldızı sanmıştım seni Sensiz karanlıktır her günüm Leylâ Ayrılık mecnuna döndürdü beni Dertliyim yürekten, üzgünüm Leylâ *** Sevdâ yaman bir çile, çekenler düşer dile Ayrılık ölüm gibi, giden gelmiyor Leylâ Gülüm yaprağım soldu, gönlüme hazan doldu Bir ömür harap oldu, onu bilmiyor Leylâ

Ah Bu Şarkıların Gözü Kör Olsun öyle dudak büküp hor gözle bakma bırak küçük dağlar yerinde dursun çoktan unuturdum ben seni çoktan ah bu şarkıların gözü kör olsun *** güzelsen güzelsin yok mu benzerin goncadır ilk hali bütün güllerin aklımda kalmazdı yüzün,ellerin ah bu şarkıların gözü kör olsun *** bir gülüşün var ki kaş çatar gibi en sıcak sözlerin azarlar gibi hiç bağlanır mıydım çocuklar gibi ah bu şarkıların gözü kör olsun *** sonunda tuz bastın gönül yarama nice dağlar koydun nice arama seni terk edip de gitmek var ama ah bu şarkıların gözü kör olsun

Dumraka Gönül olmuş bir çengi Yok esaslı bir dengi Denedi binbir rengi Tutturamadı ah ahengi *** Elbet var bir vadesi Düşmedi şahanesi Yalnız yok bir tanesi Öksüz kaldı hanesi *** Kırıldı kalbim aksak darbuka Atıyor dura kalka tak tak tak Dokuz sekizlik vuruyor kalbe Vallahi dört kollu kostak *** Dumraka dumraka dumraka da dumraka dum tak *** Ayıplayanların başına gelsin Kan içer kızılcık dersin Allah herkese versin (Rabbim herkese versin) Bir vuslat bahanesi *** Kırıldı kalbim aksak darbuka Atıyor dura kalka, tak tak tak Dokuz sekizlik vuruyor kalbe Vallahi dört kollu kostak

Gözler Kalbin Aynasıdır Gönül bir aşk yuvasıdır Ümit aşkın rüyasıdır Seviyorsun hayır deme Gözler kalbin aynasıdır *** Gözler kalbin aynasıdır Yalan nedir bilmez onlar Siyah mavi yeşil olsun Aşkı inkar etmez onlar *** Şiir gibi roman gibi Okuyorum ben aşkını Öylece bak gözlerime Çevirme hiç bakışını

Hadi Geri Dön Olmaz deme sakın vakit varken Yenildim diye durma diril yeniden Ağlıyorsun yine sanki demir yüreğin Pas tutar kalbi sevmeyenin *** Yalnızlığın duvarları Üstüme gelir karanlığı Haydi hadi geri don Günlerim yorgun solgun sensiz yine Dayanamam ah sevdalıyım ah İçim ağlar tenim kanar sana *** Çağır beni kollarına Gözlerim buram buram hasret sana Çağır beni yine aşkına Düşlerim pembe mutlu yarınlara Hadi geri dön ayrılık sensizlik zulüm bana

Senede Bir Gün Gönlümde açmadan solan bir gülsün Her zaman gamlıyım her zaman üzgün Beklerim yolunu aylar boyunca Yeterki gel bana Senede bir gün, senede bir gün *** Ağarsın saçların, solsun yanağın Adını anmaktan yansın dudağım Bu aşka canımı adayacağım Yeter ki gel bana Senede bir gün, senede bir gün