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7/24 Dinle Nilüfer'le

Nilüfer'le Şarkı Sözleri

Emel Sayın Nilüfer'le şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Emel Sayın Nilüfer'le şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Nilüfer'le sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Emel Sayın

Emel Sayın

Nilüfer'le

  • Mavi Dünyam

  • Çok Uzaklarda

  • Değişir Dünya

  • Mavilim

  • Namussuz Akşamlar

  • Unut Gitsin

  • Canımın Yaprakları

  • Hepsi Bu

  • Bırak Beni

  • Beni Benimle Anla

  • Hasret Çığlıkları

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