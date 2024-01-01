Emel Sayın

Med Cezir Dökülür yediverenler teninden Rengarenk açarsın mevsimli mevsimsiz Bir tanem değişir kokun Isınır kanın beni yakarsın Vazgeçilir gibi değil bu med cezirler *** Fırtınam felaketim hasretim Yetmiyor sevişmeler yetmiyor Şiddetin ne hoş ne güzel şefkatin Sevdikçe sevesim geliyor Ölene kadar peşindeyim bırakmam *** Tutuşur geceler yanar geceler söner Bedenim altüst sarhoş başım döner Karışır tenime karışır teninin tuzu bir tanem Vazgeçilir gibi değil bu med cezirler *** Fırtınam felaketim hasretim Yetmiyor sevişmeler yetmiyor Şiddetin ne hoş ne güzel şefkatin Sevdikçe sevesim geliyor *** Fırtınam felaketim hasretim Yetmiyor sevişmeler yetmiyor Şiddetin ne hoş ne güzel şefkatin Sevdikçe sevesim geliyor Ölene kadar peşindeyim bırakmam

Topsuz Tüfeksiz Bize Yeterdi, Küçük Umutlar Yaşanıyorken Mutluluklar Niye Verirdi O Vaatler Ve Hani Şimdi Nerde Yoklar *** Olmadın Hep Varsaydın Sen Ve Sözünden Dönüyorken Yanıyorsun, Yanılıyorsun Bekle Der Mi Aşk Kaybettin Sen *** Gidiyorsun Sen Sebepsiz Bir Vedasız Sessiz Sessiz Koca Bir Aşk Bitti Derken Bana Söyle Kim Yüreksiz *** Beni Vurmaz Kör Bir Kurşun Yaraladın Sanmaz Kaç Kere Vuruldum Kalktın Bilmiyorsun Top Tüfeksiz *** Bize Yeterdi, Küçük Umutlar Yaşanıyorken Mutluluklar Niye Verirdi O Vaatler Ve Hani Şimdi Nerde Yoklar *** Olmadın Hep Varsaydın Sen Ve Sözünden Dönüyorken Yanıyorsun, Yanılıyorsun Bekle Der Mi Aşk Kaybettin Sen *** Gidiyorsun Sen Sebepsiz Bir Vedasız Sessiz Sessiz Koca Bir Aşk Bitti Derken Bana Söyle Kim Yüreksiz *** Beni Vurmaz Kör Bir Kurşun Yaraladın Sanmaz Kaç Kere Vuruldum Kalktın Bilmiyorsun Top Tüfeksiz

Vicdanın Affetsin Gitme Beni, Üzme Biraz Olsun Hatırım Yok Mu Bitme, Duyma, Beni Duyma Ama Kalbimin Sözü Var Dinle, Dinle *** Yalvarıp Aşkını Dilenmek Ağlamamak için Direnmek Senin Yüzünden Üzülmek Sana Elveda Demek Var Mı? *** Bir Kırık Kalp Ah Etti Söz Söylenmez Üstüne Seni Vicdanın Affetsin Benden Affı Bekleme *** Bir Kırık Kalp Ah Etti Söz Söylenmez Üstüne Seni Vicdanın Affetsin Benden Affı Bekleme

Yaş Hikayesi Yaşanan dönem yalan çağı, Yorar herkesi yürek bağı. *** Yok yere üzdün bilemezsin, O canın hiç sevemez. Acıdan bir yola düşmüş, Kaderin de dönemez..! *** Vurur yüze, ifadesi, Bulur seni, bir tanesi. O an bir an için yanar Beni anlarsın... *** Hayallere yenik düşen, Yalan bir yaş hikayesi. Varır cana tüm izleri, Sende ağlarsın. *** Yaşanan dönem yalan çağı, Yorar herkesi yürek bağı. *** Yok yere üzdün bilemezsin, O canın hiç sevemez. Acıdan bir yola düşmüş, Kaderin de dönemez..! *** Vurur yüze, ifadesi, Bulur seni, bir tanesi. O an bir an için yanar Beni anlarsın... *** Hayallere yenik düşen, Yalan bir yaş hikayesi. Varır cana tüm izleri, Sende ağlarsın.