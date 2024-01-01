Emel Sayın

Yaş Hikayesi Şarkı Sözleri
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Dökülür yediverenler teninden
Rengarenk açarsın mevsimli mevsimsiz
Bir tanem değişir kokun
Isınır kanın beni yakarsın
Vazgeçilir gibi değil bu med cezirler
***
Fırtınam felaketim hasretim
Yetmiyor sevişmeler yetmiyor
Şiddetin ne hoş ne güzel şefkatin
Sevdikçe sevesim geliyor
Ölene kadar peşindeyim bırakmam
***
Tutuşur geceler yanar geceler söner
Bedenim altüst sarhoş başım döner
Karışır tenime karışır teninin tuzu bir tanem
Vazgeçilir gibi değil bu med cezirler
***
Fırtınam felaketim hasretim
Yetmiyor sevişmeler yetmiyor
Şiddetin ne hoş ne güzel şefkatin
Sevdikçe sevesim geliyor
***
Fırtınam felaketim hasretim
Yetmiyor sevişmeler yetmiyor
Şiddetin ne hoş ne güzel şefkatin
Sevdikçe sevesim geliyor
Ölene kadar peşindeyim bırakmam
-
Bize Yeterdi, Küçük Umutlar
Yaşanıyorken Mutluluklar
Niye Verirdi O Vaatler
Ve Hani Şimdi Nerde Yoklar
***
Olmadın Hep Varsaydın Sen
Ve Sözünden Dönüyorken
Yanıyorsun, Yanılıyorsun
Bekle Der Mi Aşk Kaybettin Sen
***
Gidiyorsun Sen Sebepsiz
Bir Vedasız Sessiz Sessiz
Koca Bir Aşk Bitti Derken
Bana Söyle Kim Yüreksiz
***
Beni Vurmaz Kör Bir Kurşun
Yaraladın Sanmaz
Kaç Kere Vuruldum Kalktın
Bilmiyorsun Top Tüfeksiz
***
Bize Yeterdi, Küçük Umutlar
Yaşanıyorken Mutluluklar
Niye Verirdi O Vaatler
Ve Hani Şimdi Nerde Yoklar
***
Olmadın Hep Varsaydın Sen
Ve Sözünden Dönüyorken
Yanıyorsun, Yanılıyorsun
Bekle Der Mi Aşk Kaybettin Sen
***
Gidiyorsun Sen Sebepsiz
Bir Vedasız Sessiz Sessiz
Koca Bir Aşk Bitti Derken
Bana Söyle Kim Yüreksiz
***
Beni Vurmaz Kör Bir Kurşun
Yaraladın Sanmaz
Kaç Kere Vuruldum Kalktın
Bilmiyorsun Top Tüfeksiz
-
Gitme Beni, Üzme
Biraz Olsun Hatırım Yok Mu
Bitme, Duyma, Beni Duyma
Ama Kalbimin Sözü Var Dinle, Dinle
***
Yalvarıp Aşkını Dilenmek
Ağlamamak için Direnmek
Senin Yüzünden Üzülmek
Sana Elveda Demek Var Mı?
***
Bir Kırık Kalp Ah Etti
Söz Söylenmez Üstüne
Seni Vicdanın Affetsin
Benden Affı Bekleme
***
Bir Kırık Kalp Ah Etti
Söz Söylenmez Üstüne
Seni Vicdanın Affetsin
Benden Affı Bekleme
-
Yaşanan dönem yalan çağı,
Yorar herkesi yürek bağı.
***
Yok yere üzdün bilemezsin,
O canın hiç sevemez.
Acıdan bir yola düşmüş,
Kaderin de dönemez..!
***
Vurur yüze, ifadesi,
Bulur seni, bir tanesi.
O an bir an için yanar
Beni anlarsın...
***
Hayallere yenik düşen,
Yalan bir yaş hikayesi.
Varır cana tüm izleri,
Sende ağlarsın.
***
Yaşanan dönem yalan çağı,
Yorar herkesi yürek bağı.
***
Yok yere üzdün bilemezsin,
O canın hiç sevemez.
Acıdan bir yola düşmüş,
Kaderin de dönemez..!
***
Vurur yüze, ifadesi,
Bulur seni, bir tanesi.
O an bir an için yanar
Beni anlarsın...
***
Hayallere yenik düşen,
Yalan bir yaş hikayesi.
Varır cana tüm izleri,
Sende ağlarsın.
-
Hesapsız Hatta Düşünmeden
Geldiği Gibi Gitmeden Aşk
Ah Ne Yaman, Ne Deli Bir Zaman
Kavuşmadan Hatta Konuşmadan
***
Sorma Sakın Şimdi Ben Nerdeyim Diye
Şu An Aklımda Tam Kalbimde
Hiç Şüphesiz Özlem
Gözlerimde Bir Damla
***
Yağ Yağmur, Yağ Ki Uslansın Gurur
Yağ Yağmur, Söndür Ateşi
Dindir Dermanın Derdi
Umudum Yağmur
***
Yağ Yağmur, Yağ Ki Uslansın Gurur
Yağ Yağmur, Söndür Ateşi
Dindir Dermanın Derdi
Umudum Yağmur
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