Nasıl Geçti Habersiz Şarkı Sözleri
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Emel Sayın
Nasıl Geçti Habersiz
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Nasıl geçti habersiz o güzelim yıllarım
Bazen gözyaşı oldu, bazen içli bir şarkı
Her anini eksiksiz, dün gibi hatırlarım
Dudaklarımda tuzun
İçimde de durur aşkın
***
Hani o saçlarına taç yaptığım çiçekler
Hani o güzel gözlü ceylanların pınarı
Hani kuşlar ağaçlar..binbir renkli çiçekler
Nasıl yakalamıştık saçlarından baharı
***
Ben hala o günleri anarsam yaşıyorum
Sanki mutluluğumuz geri gelecek gibi
Hala güzelliğini kalbimde taşıyorum
Dalından koparılmış
Beyaz bir çiçek gibi