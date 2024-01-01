Emel Sayın

Ne Yaparım Yokluğunun ilk akşamı Karanlık sardı dünyamı Bu bir korkulu rüyamı Gerçek olsa, gerçek olsa Gerçek olsa ne yaparım *** Bu bir korkulu rüyamı Gerçek olsa, gerçek olsa Gerçek olsa ne yaparım *** Alıştım uykusuzluğa Alışırım susuzluğa Alışmalı sensizliğe Yokluğun da yokluğunda Yokluğunda ne yaparım *** Alıştım uykusuzluğa Alışırım susuzluğa Alışmalı sensizliğe Yokluğunda, yokluğunda Yokluğunda ne yaparım *** Alamadım gözlerimi Belli ettim sevdiğimi Sana olan özlememi bilen olsa Bilen olsa, bilen olsa ne yaparım Sana olan hislerimi bilen olsa Bilen olsa, bilen olsa ne yaparım *** Alıştım uykusuzluğa Alışırım susuzluzluğa Alışmalı sensizliğe Yokluğunda, yokluğunda Yokluğunda ne yaparım *** Alıştım uykusuzluğa Alışırım susuzluzluğa Alışmalı sensizliğe Yokluğunda, yokluğunda Yokluğunda ne yaparım

Göz Yaşımda Saklısın Gözyaşımda saklısın, ağlayamam ben Düşeceksin sanırım kirpiklerimden Damarımda kan olup dolaşıyorken Beni böyle bırak git, git gidebilirsen *** Git mutlu olacaksan beni düşünme Sen iyi bak kendine beni dert etme Önce beni bir dinle, bir bak halime Beni böyle bırak git, git gidebilirsen *** Bir kapanmaz yarayla böyle çaresiz Belki yine yaşarım sevgisiz, sensiz Git yolun gülle dolsun, güller dikensiz Beni böyle bırak git, git gidebilirsen *** Git mutlu olacaksan beni düşünme Sen iyi bak kendine beni dert etme Önce beni bir dinle, bir bak halime Beni böyle bırak git, git gidebilirsen

Yağmur Gözlüm Özledim Özledim Özledim seni, seni *** Sensizliğe söylendi bütün şarkılar Yoksun diye ağlayıp, esti rüzgârlar Sensizliğe söylendi bütün şarkılar Yoksun diye ağlayıp, esti rüzgârlar *** Nerede o sevgiler, o mutluluklar? Özledim, çok özledim Gel yağmur gözlüm *** Nerede o sevgiler, o mutluluklar? Özledim, çok özledim Gel yağmur gözlüm *** "Bir gün biter" diyorlar "Bu ayrılıklar" Kaç bahardır beklerim, geçiyor yıllar *** Kirpiğimin ucundan düştü damlalar Özledim, çok özledim Gel yağmur gözlüm *** Kirpiğimin ucundan düştü damlalar Özledim, çok özledim Gel yağmur gözlüm *** Kirpiğimin ucundan düştü damlalar Özledim, çok özlеdim Gel yağmur gözlüm *** Özledim, çok özledim Gеl yağmur gözlüm

Aklında mı Şiir gibi bir aşktı o Aklında mı, aklında mı? Yazılmamış romandı o Aklında mı, aklında mı? Sevgi dolu bir nakıştı Kalpten kalbe bir akıştı Her şey nasıl başlamıştı Aklında mı, aklında mı? Sevgi dolu bir nakıştı Kalpten kalbe bir akıştı Her şey nasıl başlamıştı Aklında mı, aklında mı? *** Gözlerimin dolduğu gün umutlarım solduğu gün Ayrılığın olduğu gün aklında mı, aklında mı? Aklında mı, aklında mı? *** Ne umutlar verdin bana Mutluluklar serdin bana "Unutamam" derdin bana Aklında mı, aklında mı? Bir başkaydı o duraklar Hâlâ bizden izler saklar O caddeler, o sokaklar Aklında mı, aklında mı? Bir başkaydı o duraklar Hâlâ bizden izler saklar O caddeler, o sokaklar Aklında mı, aklında mı? *** Gözlerimin dolduğu gün umutlarım solduğu gün Ayrılığın olduğu gün aklında mı, aklında mı? Aklında mı, aklında mı? *** Aklında mı, aklında mı?

Gülerim Bir sır gizli şu kalbimde Hüzün ağlar her gecemde Bir başkası var içimde gülemem Gülemem gülemem gülemem *** Benim bir mahzun tarafım vardır Bakmayın neşeli olduğuma *** Benim değil gülen gözler Benim değil mutlu sözler Bir maske bu beni gizler gülerim Gülerim gülerim gülerim *** Benim bir mahzun tarafım vardır Bakmayın neşeli olduğuma *** Dikenlere çiçeklerle Yalanlara gerçeklerle Acılara tebessümle gülerim Gülerim gülerim gülerim *** Benim bir mahzun tarafım vardır Bakmayın neşeli olduğuma *** Gülmek kolay ağlamak zor Bilmeyene anlatmak zor Saçımdaki aklara sor gülerim Gülerim gülerim gülerim

Yunus'a Yakın Çekilen çileye yeter deme sakın Alın yazısına kader deme sakın Bu sevda bir gün biter deme sakın Bir yerde ara gönlünde Yunusa Yakın

Sevdalılar Varlığının Tiryakisi Yokluğunun Delisiyim Beni Senden Mahrum Etme Gözlerinin Hastasıyım *** Sevgim Yüce Dağlar Kadar İçerimde Volkan Kaynar Anlamazsın Sen Bebeğim Sevdalılar Beni Anlar *** Reva mıdır Harap Olmak Aşkın ile Her Gün Yanmak Gözyaşımdan Başka Nedir Seni Sevip Sensiz Olmak

Sen İlk Değil Son Değilsin Her seferinde hep böyle Koştum sevgiye sevgiyle Gerçek aşkı buldum diye Pek çok yanıldım güzelim, o-f of *** Sen ilk değil, son değilsin Son yalancı sen değilsin Yaşayamam sanma sensiz Solmayan gülşen değilsin *** Sen ilk değil, son değilsin Son yalancı sen değilsin Yaşayamam sanma sensiz Solmayan gülşen değilsin *** Yarın belki başka biri Az çok güzel senin gibi Birazcık sevse de beni Artık usandım güzelim, o-f of *** Sen ilk değil, son değilsin Son yalancı sen değilsin Yaşayamam sanma sensiz Solmayan gülşen değilsin *** Sen ilk değil, son değilsin Son yalancı sen değilsin Yaşayamam sanma sensiz Solmayan gülşen değilsin *** Her zaman hep böyleyim ben Az sevilip çok üzülen Tam sevmişken terk edilen Artık uslandım güzelim, o-f of *** Sen ilk değilsin, son değil En son yalancı sen değil Üstüme varma nazını Çekemem gönlüm şen değil *** Sen ilk değilsin, son değil En son yalancı sen değil Üstüme varma nazını Çekemem gönlüm şen değil

Yüreğime Kör Düğümler Atılmış Yüreğime kör düğümler atılmış Çözemedim, çözülmüyor sultanım Yüreğime kör düğümler atılmış Çözemedim, çözülmüyor sultanım *** Yıllar yılı kaderimin hükmünü Bozamadım, bozulmuyor sultanım Yıllar yılı kaderimin hükmünü Bozamadım, bozulmuyor sultanım *** Sevgi buldum gerçi birkaç güzelden Vurdu beni her biri can evimden Sevgi buldum gerçi birkaç güzelden Vurdu beni her biri can evimden *** Bir güzeli ta yürekten, gönülden Sevdim amma, eremedim sultanım Bir güzeli ta yürekten, gönülden Sevdim amma, eremedim sultanım *** Bu bendeki çölün suya çağrısı Dinmez içimdeki gönül ağrısı Bu bendeki çölün suya çağrısı Dinmez içimdeki gönül ağrısı *** Bur'da güzel çoktur amma doğrusu Sevemedim, sevilmiyor sultanım Bur'da güzel çoktur amma doğrusu Sevemedim, sevilmiyor sultanım

Aşk Yaşanır Anlatılmaz Bana aşkı soruyorsun Aşk yaşanır anlatılmaz Bunu sende biliyorsun Aşk yaşanır anlatılmaz *** Bana aşkı soruyorsun Aşk yaşanır anlatılmaz Bunu sende biliyorsun Aşk yaşanır anlatılmaz *** (Aşk yaşanır anlatılmaz) Pırıl pırıl göğüm desem Güvercinim kuğum desem Bir çözülmez düğüm desem *** Aşk yaşanır anlatılmaz (Aşk yaşanır anlatılmaz) Söylenmedik sözü güzel İçten gören gözü güzel *** Deryasında gezi güzel Aşk yaşanır anlatılmaz (Aşk yaşanır anlatılmaz) Söylenmedik sözü güzel *** İçten gören gözü güzel Deryasında gezi güzel Aşk yaşanır anlatılmaz (Aşk yaşanır anlatılmaz) *** Pahasını biçen bilir Bal özünü içen bilir Cefasını çeken bilir Aşk yaşanır anlatılmaz *** Pahasını biçen bilir Bal özünü içen bilir Cefasını çeken bilir Aşk yaşanır anlatılmaz (Aşk yaşanır anlatılmaz) ** Pırıl pırıl göğüm desem Güvercinim kuğum desem Bir çözülmez düğüm desem Aşk yaşanır anlatılmaz (Aşk yaşanır anlatılmaz) *** Söylenmedik sözü güzel İçten gören gözü güzel Deryasında gezi güzel Aşk yaşanır anlatılmaz (Aşk yaşanır anlatılmaz) *** Söylenmedik sözü güzel İçten gören gözü güzel Deryasında gezi güzel Aşk yaşanır anlatılmaz (Aşk yaşanır anlatılmaz) Aşk yaşanır anlatılmaz

Ah Şu Sevda Yolları Kimi gün elden gider, kimi gün dilden gider Bir demet gülden gider âh şu sevda yolları Kimi gün elden gider, kimi gün dilden gider Bir demet gülden gider âh şu sevda yolları *** Gurbete götüren o, sılaya getiren o Bir ömrü bitiren o, âh şu sevda yolları Gurbete götüren o, sılaya getiren o Bir ömrü bitiren o, âh şu sevda yolları *** Uzağı yaklaştırır, hasreti sıklaştırır Saçları aklaştırır âh şu sevda yolları Uzağı yaklaştırır, hasreti sıklaştırır Saçları aklaştırır âh şu sevda yolları *** Gurbete götüren o, sılaya getiren o Bir ömrü bitiren o, âh şu sevda yolları Gurbete götüren o, sılaya getiren o Bir ömrü bitiren o, âh şu sevda yolları Âh şu sevda yolları Âh şu sevda yolları