Rüyalar Gerçek Olsa Şarkı Sözleri
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Emel Sayın
Rüyalar Gerçek Olsa
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Rüyalar gerçek olsa
Seni hergün görürdüm
O incecik beline
Sarılarak yürürdüm
***
Sabah olmasın diye güneşi durdururdum
Yanar dağlarda tüten ateşi söndürürdüm
Yatağına her gece gelincik doldururdum
Dudağına bin kere öpücük kondururdum
***
Rüyalar (rüyalar)
Rüyalar (rüyalar)
Rüyalar ah rüyalar gerçek olsa
***
Rüyalar gerçek olsa
Sana güller verirdim
O güllerle belki de
Kucağıma gelirdin
***
Sarılırdım boynuna, sokulurdum koynuna
O gül dudaklarını öperdim doya doya
Sabah olmasın diye güneş durdururdum
Yanar dağlarda tüten ateşi söndürürdüm
***
Rüyalar (rüyalar)
Rüyalar (rüyalar)
Rüyalar ah rüyalar gerçek olsa