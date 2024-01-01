7/24 Dinle
Yeşilçam Şarkıları-2 (Artık Sevmeyeceğim)
Yeşilçam Şarkıları-2 (Artık Sevmeyeceğim) Şarkı Sözleri
Emel Sayın Yeşilçam Şarkıları-2 (Artık Sevmeyeceğim) şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Emel Sayın Yeşilçam Şarkıları-2 (Artık Sevmeyeceğim) şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Yeşilçam Şarkıları-2 (Artık Sevmeyeceğim) sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Emel Sayın
Yeşilçam Şarkıları-2 (Artık Sevmeyeceğim)
-
Rüyalar gerçek olsa
Seni hergün görürdüm
O incecik beline
Sarılarak yürürdüm
***
Sabah olmasın diye güneşi durdururdum
Yanar dağlarda tüten ateşi söndürürdüm
Yatağına her gece gelincik doldururdum
Dudağına bin kere öpücük kondururdum
***
Rüyalar (rüyalar)
Rüyalar (rüyalar)
Rüyalar ah rüyalar gerçek olsa
***
Rüyalar gerçek olsa
Sana güller verirdim
O güllerle belki de
Kucağıma gelirdin
***
Sarılırdım boynuna, sokulurdum koynuna
O gül dudaklarını öperdim doya doya
Sabah olmasın diye güneş durdururdum
Yanar dağlarda tüten ateşi söndürürdüm
***
Rüyalar (rüyalar)
Rüyalar (rüyalar)
Rüyalar ah rüyalar gerçek olsa
-
Bana kollarını uzatsan biraz
Sana kul olurum seven ne yapmaz
Bana kollarını uzatsan biraz
Sana kul olurum seven ne yapmaz
**
Gel öldür bu ömür böyle tükensin
Sana bin can feda seven ne yapmaz
Gel öldür bu ömür böyle tükensin
Sana bin can feda seven ne yapmaz
**
Bu gönül uğruna neye katlanmaz
Öl desen ölürüm seven ne yapmaz
Bu gönül uğruna neye katlanmaz
Öl desen ölürüm seven ne yapmaz
**
Gel öldür bu ömür böyle tükensin
Sana bin can feda seven ne yapmaz
Gel öldür bu ömür böyle tükensin
Sana bin can feda seven ne yapmaz
Seven ne yapmaz, seven ne yapmaz
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-