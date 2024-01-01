Emel Sayın

Rüyalar gerçek olsa Seni hergün görürdüm O incecik beline Sarılarak yürürdüm *** Sabah olmasın diye güneşi durdururdum Yanar dağlarda tüten ateşi söndürürdüm Yatağına her gece gelincik doldururdum Dudağına bin kere öpücük kondururdum *** Rüyalar (rüyalar) Rüyalar (rüyalar) Rüyalar ah rüyalar gerçek olsa *** Rüyalar gerçek olsa Sana güller verirdim O güllerle belki de Kucağıma gelirdin *** Sarılırdım boynuna, sokulurdum koynuna O gül dudaklarını öperdim doya doya Sabah olmasın diye güneş durdururdum Yanar dağlarda tüten ateşi söndürürdüm *** Rüyalar (rüyalar) Rüyalar (rüyalar) Rüyalar ah rüyalar gerçek olsa

Bana kollarını uzatsan biraz Sana kul olurum seven ne yapmaz Bana kollarını uzatsan biraz Sana kul olurum seven ne yapmaz ** Gel öldür bu ömür böyle tükensin Sana bin can feda seven ne yapmaz Gel öldür bu ömür böyle tükensin Sana bin can feda seven ne yapmaz ** Bu gönül uğruna neye katlanmaz Öl desen ölürüm seven ne yapmaz Bu gönül uğruna neye katlanmaz Öl desen ölürüm seven ne yapmaz ** Gel öldür bu ömür böyle tükensin Sana bin can feda seven ne yapmaz Gel öldür bu ömür böyle tükensin Sana bin can feda seven ne yapmaz Seven ne yapmaz, seven ne yapmaz