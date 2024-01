Emel Sayın

Geceler boyu sesine uyandım Sen sandım ellere uzandım Sana değil kendime kızardım ben Sen giderken *** Aramadım ama elim gitti telefona Soramadım ama kalbim yine yan yana Saramadım o belinden bir daha Sen giderken *** Saydım kaç gün oldu Saydım kaç gece doldu Saydım her gün aynı dön Dön istersen x2 (Ben isterken) Geceler boyu sesine uyandım Sen sandım ellere uzandım Sana değil kendime kızardım ben Sen giderken *** Aramadım ama elim gitti telefona Soramadım ama kalbim yine yan yana Saramadım o belinden bir daha Sen giderken *** Saydım kaç gün oldu Saydım kaç gece doldu Saydım her gün aynı dön Dön istersen x7

Bu gece son gecemiz acı günler yakında Bir ömür böyle geçti olamadık farkında *** At kadehi elinden bin parçaya bölünsün Dökülsün meyler yere hatıralar gömülsün At kadehi elinden bin parçaya bölünsün Dökülsün meyler yere hatıralar gömülsün *** Dolu dolu içerdik kadehlerde aşkı biz Güneş bizde doğardı ne mutluyduk ikimiz *** At kadehi elinden bin parçaya bölünsün Dökülsün meyler yere hatıralar gömülsün At kadehi elinden bin parçaya bölünsün Dökülsün meyler yere hatıralar gömülsün *** Geçmişi yad etmeden bilmem fayda var mi ki Bugün beni sevmeyen vefalı o yâr mı ki *** At kadehi elinden bin parçaya bölünsün Dökülsün meyler yere hatıralar gömülsün At kadehi elinden bin parçaya bölünsün Dökülsün meyler yere hatıralar gömülsün Hatıralar gömülsün, hatıralar gömülsün