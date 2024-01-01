Emel Sayın

-
Geceler boyu sesine uyandım
Sen sandım ellere uzandım
Sana değil kendime kızardım ben
Sen giderken
***
Aramadım ama elim gitti telefona
Soramadım ama kalbim yine yan yana
Saramadım o belinden bir daha
Sen giderken
***
Saydım kaç gün oldu
Saydım kaç gece doldu
Saydım her gün aynı dön
Dön istersen x2
(Ben isterken)
Geceler boyu sesine uyandım
Sen sandım ellere uzandım
Sana değil kendime kızardım ben
Sen giderken
***
Aramadım ama elim gitti telefona
Soramadım ama kalbim yine yan yana
Saramadım o belinden bir daha
Sen giderken
***
Saydım kaç gün oldu
Saydım kaç gece doldu
Saydım her gün aynı dön
Dön istersen x7
-
Artık bu solan bahçede
Bülbüllere yer yok
Bülbüllere yer yok
***
Bir yer ki sevenler
Sevilenlerden eser yok
Sevilenlerden eser yok
***
Bir yer ki sevenler
Sevilenlerden eser yok
Sevilenlerden eser yok
***
Bezminde kadeh kırdığımız
Sevgililer yok
Sevgililer yok
***
Bezminde kadeh kırdığımız
Sevgililer yok
Sevgililer yok
***
Bir yer ki sevenler
Sevilenlerden eser yok
Sevilenlerden eser yok
-
Artık yeşerecek bir dalım yok
Yağmurlar yağsa da hoş yağmasa da
Artık yeşerecek bir dalım yok
Yağmurlar yağsa da hoş yağmasa da
***
üç günlük ömrümü bir günde yitirdim
Yarınlar gelse de hoş gelmese de
üç günlük ömrümü bir günde yitirdim
Yarınlar olsa de hoş olmasa da
***
Paydos mutluluğa paydos artık
Kaderim gülse de hoş gülmese de
***
üç günlük ömrümü bir günde yitirdim
Yarınlar gelse de hoş gelmese de
üç günlük ömrümü bir günde yitirdim
Yarınlar gelse de hoş gelmese de
***
Paydos mutluluğa paydos artık
-
Bu gece son gecemiz acı günler yakında
Bir ömür böyle geçti olamadık farkında
***
At kadehi elinden bin parçaya bölünsün
Dökülsün meyler yere hatıralar gömülsün
At kadehi elinden bin parçaya bölünsün
Dökülsün meyler yere hatıralar gömülsün
***
Dolu dolu içerdik kadehlerde aşkı biz
Güneş bizde doğardı ne mutluyduk ikimiz
***
At kadehi elinden bin parçaya bölünsün
Dökülsün meyler yere hatıralar gömülsün
At kadehi elinden bin parçaya bölünsün
Dökülsün meyler yere hatıralar gömülsün
***
Geçmişi yad etmeden bilmem fayda var mi ki
Bugün beni sevmeyen vefalı o yâr mı ki
***
At kadehi elinden bin parçaya bölünsün
Dökülsün meyler yere hatıralar gömülsün
At kadehi elinden bin parçaya bölünsün
Dökülsün meyler yere hatıralar gömülsün
Hatıralar gömülsün, hatıralar gömülsün
-
Kapat gözlerini, kimse görmesin
Yalnız benim için bak yeşil yeşil
Kapat gözlerini, kimse görmesin
Yalnız benim için bak yeşil yeşil
***
Gözlerin kimseye ümit vermesin
Yalnız benim için bak yeşil yeşil
Gözlerin kimseye ümit vermesin
Yalnız benim için bak yeşil yeşil
***
Seni öyle sevdim ölürcesine
Tanrının yazdığı şiircesine
Seni öyle sevdim ölürcesine
Tanrının yazdığı şiircesine
***
İçimden geçeni bilircesine
Yalnız benim için bak yeşil yeşil
İçimden geçeni bilircesine
Yalnız benim için bak yeşil yeşil
***
Yalnız benim için bak yeşil yeşil
Yalnız benim...
-
Bir dünya yarattım, yalnız ikimiz için
Bir dünya yarattım, yalnız ikimiz için
Seninle ağlayıp seninle gülmek için
Seninle ağlayıp seninle gülmek için
***
Bir başka sevgiye yer yok benim dünyamda
Bir başka sevgiye yer yok benim dünyamda
Orda tüm sevgiler yalnız ikimiz için
Orda tüm sevgiler yalnız ikimiz için
-
Dargın ayrılmayalım diye koştum sana dün
Gözlerim vagonları dolaştı üzgün üzgün
Dolaştı üzgün üzgün
Gözlerim vagonları dolaştı üzgün üzgün
Dolaştı üzgün üzgün
***
Çıkmadın pencereye ne göründün ne güldün
Çıkmadın pencereye ne göründün ne güldün
Gözlerim vagonları dolaştı üzgün üzgün
Dolaştı üzgün üzgün
Gözlerim vagonları dolaştı üzgün üzgün
Dolaştı üzgün üzgün
***
Yolcular arasında aradım seni bir bir
Yolcular arasında aradım seni bir bir
Elimde kaldı yazık çiçeklerimle mendil
Çiçeklerimle mendil
Elimde kaldı yazık çiçeklerimle mendil
Çiçeklerimle mendil
***
Getirmiştim sana bir demet beyaz karanfil
Getirmiştim sana bir demet beyaz karanfil
Elimde kaldı yazık çiçeklerimle mendil
Çiçeklerimle mendil
Elimde kaldı yazık çiçeklerimle mendil
Çiçeklerimle mendil
***
Gözlerim vagonları dolaştı üzgün üzgün
Dolaştı üzgün üzgün
Dolaştı üzgün üzgün
-
Sen de git, sevme unut, kimler unutmadı ki
Sen de git, sevme unut, kimler unutmadı ki
Sevgilim, canım deyip kimler aldatmadı ki
Sevgilim, canım deyip kimler aldatmadı ki
***
Şu perişan kalbimi kimler ağlatmadı ki
Sen de git, sevme unut, kimler unutmadı ki
Sen de git, sevme unut, kimler unutmadı ki
***
Söyle kaç zalim beni bırakıp kaçmadı ki
Söyle kaç zalim beni ateşe atmadı ki
***
Şu perişan kalbimi kimler ağlatmadı ki
Sen de git, sevme unut, kimler unutmadı ki
Sen de git, sevme unut, kimler unutmadı ki
***
Sorma git, sevmem artık senden başka sevgili
Sorma git, sevmem artık senden başka sevgili
İnanmam yalan söze, dinlemem hiç kimseyi
İnanmam yalan söze, dinlemem hiç kimseyi
***
Meğer bu aşk oyunu kimi aldatmadı ki
Sen de git, sevme unut, kimler unutmadı ki
Sen de git, sevme unut, kimler unutmadı ki
***
Söyle kaç zalim beni bırakıp kaçmadı ki
Söyle kaç zalim beni ateşe atmadı ki
***
Meğer bu aşk oyunu kimi aldatmadı ki
Sen de git, sevme unut, kimler unutmadı ki
Sen de git, sevme unut, kimler unutmadı ki
***
Kimler unutmadı ki
-
Seni ne çok sevdiğimi
Söylesem de bilemezsin
Bilemezsin
***
Hatıramdan hayalini
İstesen de silemezsin
Silemezsin
***
Hatıramdan hayalini
İstesen de silemezsin
Silemezsin
***
Öyle derin nakşetmiş ki
Felek seni şu gönlüme
Gönlüme
***
Hatıramdan hayalini
İstesen de silemezsin
Silemezsin
-
Dilimi bağlasalar anmasam hiç adını
Gözümü dağlasalar görmesem hiç yüzünü
Dilimi bağlasalar anmasam hiç adını
Gözümü dağlasalar görmesem hiç yüzünü
***
Elimi bağlasalar tutmasam ellerini
Silemezler gönlümden ne aşkını ne seni
Elimi bağlasalar tutmasam ellerini
Silemezler gönlümden ne aşkını ne seni
***
Dünyamı karartsalar unutmam için seni
Büyüler yaptırsalar sevmemem için seni
Dünyamı karartsalar unutmam için seni
Büyüler yaptırsalar sevmemem için seni
***
Gurbete gönderseler kan doldursa içimi
Silemezler gönlümden ne aşkını ne seni
Gurbete gönderseler kan doldursa içimi
Silemezler gönlümden ne aşkını ne seni
***
Ne aşkını ne seni, ne aşkını ne seni
-
Pişman olur da bir gün
Dönersen bana geri
Dönersen bana geri
***
Gönül kapım açıktır
Çalmadan gir içeri
Çalmadan gir içeri
***
Gönül kapım açıktır
Çalmadan gir içeri
Çalmadan gir içeri
***
Sana sevgiler sonsuz
Henüz geçmedi zaman
Henüz geçmedi zaman
***
Gönül kapım açıktır
Çalmadan gir içeri
Çalmadan gir içeri
-
Bulamadım şu hâlimden anlayan
Gönül hasta, dudak hasta, dil hasta
Aşk şarabı içilmiyor yalnızken
Şişe hasta, kadeh hasta, mey hasta
İnsafsız yâr hiç bakmıyor yüzüme
Ne söylesem kulak vermez sözüme
Teller taktım, düzen verdim sazıma
Parmak hasta, mızrak hasta, tel hasta
***
Ateş söner, kıvrım kıvrım sis kalır
Çeşme kurur, suya hasret tas kalır
Sevda çeken gönüllerde yas kalır
Bülbülünden ayrı düşen gül hasta
Bahar vakti kızlar varırlar çaya
Çare yokmuş aşktan yatan hastaya
Kalp mektubum' gidip attım postaya
Yâd eliyle mühürlenen pul hasta
***
Yâd eliyle mühürlenen pul hasta
-
Kadehinde zehir olsa
Ben içerim bana getir
Kadehinde zehir olsa
Ben içerim bana getir
***
Dudakların mühür olsa
Ben açarım bana getir
Dudakların mühür olsa
Ben açarım bana getir
***
Ağladığın geceleri
Kalbindeki acıları
Çekinmeden bana getir
Sen tükenme beni bitir
***
Ağladığın geceleri
Kalbindeki acıları
Çekinmeden bana getir
Sen tükenme beni bitir
***
Aşk bağının gülü olda
Dikenini bana batır
Aşk bağının gülü olda
Dikenini bana batır
***
Bakma canım yandığına
Sorma benim halim nedir
Bakma canım yandığına
Sorma benim halim nedir
***
Ağladığın geceleri
Kalbindeki acıları
Çekinmeden bana getir
Sen tükenme beni bitir
***
Ağladığın geceleri
Kalbindeki acıları
Çekinmeden bana getir
Sen tükenme beni bitir
***
Ağladığın geceleri
Kalbindeki acıları
Çekinmeden bana getir
Sen tükenme beni bitir
-
Unuttun mu aşkımıza ettiğimiz yemini?
Unuttun mu aşkımıza ettiğimiz yemini?
***
Ner'de kaldın ağladığım, ağlattığın kaç gece?
Ner'de kaldın ağladığım, ağlattığın kaç gece?
***
Çıkardın gönülden belki de çoktandır beni
Ner'de kaldın ağladığım, ağlattığın kaç gece?
***
Ner'de kaldın ağladığım, ağlattığın kaç gece?
-
İçimde kim vardır
Bir bilebilsen, bir bilebilsen
İçimde kim vardır
Bir bilebilsen, bir bilebilsen
***
Kendini bulursun
Kalbime girsen, kalbime girsen
Kendini bulursun
Kalbime girsen, kalbime girsen
***
Ben gibi bir yansan
Bir sevebilsen, bir sevebilsen
***
Kendini bulursun
Kalbime girsen, kalbime girsen
Sen, seni bulursun
Kalbime girsen, kalbime girsen