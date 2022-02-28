Saymadım Kaç Yıl Oldu Şarkı Sözleri
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Emel Sayın
Saymadım Kaç Yıl Oldu
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Saymadım, saymadım kaç yıl oldu
Sen, sen, sen ellerin olalı
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Bilmem yüzün güldü mü, güldü mü
Ayrıldık ayrılalı
Ayrıldık ayrılalı
Ayrıldık ayrılalı
***
Bilmem yüzün güldü mü, güldü mü
Ayrıldık ayrılalı
Ayrıldık ayrılalı
Ayrıldık ayrılalı
***
Beni sorarsan eğer, beni sorarsan eğer
Gönlüm hâlâ, gönlüm hâlâ yaralı
Gönlüm hâlâ yaralı
***
Bilmem yüzün güldü mü, güldü mü
Ayrıldık ayrılalı
Ayrıldık ayrılalı
Ayrıldık ayrılalı