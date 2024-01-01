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7/24 Dinle Türk Filmi Müzikleri

Türk Filmi Müzikleri Şarkı Sözleri

Emel Sayın Türk Filmi Müzikleri şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Emel Sayın Türk Filmi Müzikleri şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Türk Filmi Müzikleri sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Emel Sayın

Emel Sayın

Türk Filmi Müzikleri

  • Sen İlk Değil Son Değilsin

  • Artık Bu Solan Bahçede

  • Artık Yeşerecek Bir Dalım Yok

  • At Kadehi Elinden

  • Bak Yeşil Yeşil

  • Bir Dünya Yarattım

  • Dargın Ayrılmayalım

  • Kimler Unutmadı ki

  • Seni Ne Çok Sevdiğimi

  • Silemezler Gönlümden

  • Pişman Olurda Bir Gün

  • Gönül Yasta

  • Sayamadım Kaç Yıl Oldu

  • Kadehimde Zehir Olsa

  • Unuttunmu Aşkımıza Ettiğin Yemini

  • İçimde Kim Vardır

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