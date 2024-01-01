Emel Sayın

Benden sorsan "Ummanlardır" derdim Hani gözlerin var ya Bülbülleri susturup dinlerdim Tatlı sözlerin var ya Katmer katmer gül açar gönlümde Hani gülüşün var ya Daha mutlu olamam ömrümde beni öpüşün var ya *** Senden başka, senden başka Gözüm görmez hiç kimseyi Senden başka, senden başka Duyamam ben hiç kimseyi *** Senden başka, senden başka Gözüm görmez hiç kimseyi Senden başka, senden başka Duyamam ben hiç kimseyi Dizlerim titrer sen görününce Hani o gelişin var ya Aklımdan çıkmaz bütün ömrümce O çapkın gülüşün var ya *** Bir ilkbahar yağmuruydu sanki Ardından güneş doğar ya Yaktı bir ateş gibi inan ki O kor dudakların var ya *** Senden başka, senden başka Gözüm görmez hiç kimseyi Senden başka, senden başka Duyamam ben hiç kimseyi *** Senden başka, senden başka Gözüm görmez hiç kimseyi Senden başka, senden başka Duyamam ben hiç kimseyi