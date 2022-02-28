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Göçebe Şarkı Sözleri

Emel Sayın Göçebe şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Emel Sayın Göçebe şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Göçebe sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Emel Sayın

Emel Sayın

Göçebe

  • Senede Bir Gün

  • Ben Yokum

  • Beyaz Gül

  • Canımı Verdim

  • Dağ Gibi

  • Farzet

  • Göçebe

  • Gitme Gülüm

  • Hayal Meyal

  • İzin Ver

  • Kiralık Dünya

  • Konuşmamız Lazım

  • Şarap Misali

  • Söyle

  • Tanrıya Feryat

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