Emel Sayın

-
Seni ben unutmak istemedim ki
Uzayan Yollara neden inandın
***
Sevenler verdiği Sözden döner mi
Şu Yalan Yıllara neden inandın
***
Seni unutsaydım bekler miydim hiç
Bir Derdime bin Dert ekler miydim hiç
Şu sonsuz Hasreti Kalbime koyup
Bir Ömür boyu ahh çeker miydim hiç
***
Bana sen uzaktan Sitem ettikçe
Benim Ümitlerim Elimden tutmaz
O Yalan Sözlere sakın inanma
Seneler geçse de seven unutmaz
***
Seni unutsaydım bekler miydim hiç
Bir Derdime bin Dert ekler miydim hiç
Şu sonsuz Hasreti Kalbime koyup
Bir Ömür boyu ahh çeker miydim hiç
***
Bir Ömür boyu ahh çeker miydim hiç
-
Kanımda kıvılcım, canımda ateş
Dünyama sen ışık verir gibisin
O asil varlığın meleklere eş
Cennetten süzülüp gelir gibisin
***
Tere-lel-lel-le-le-lel, le-le-lel-lel-lel-lel-li, yâr
Tere-lel-lel-le-le-lel, le-le-lel-lel-lel-lel-li, yâr
Tere-lel-lel-le-le-lel, le-le-lel-lel-lel-lel-li, yâr
Cennetten süzülüp gelir gibisin
***
Tükenmez kaynaktır aşkın canımda
Huzurum sonsuzdur varsan yanımda
Neşemde, sevinçte, heyecanımda
İçimde çağlayan nehir gibisin
***
Tere-lel-lel-le-le-lel, le-le-lel-lel-lel-lel-li, yâr
Tere-lel-lel-le-le-lel, le-le-lel-lel-lel-lel-li, yâr
Tere-lel-lel-le-le-lel, le-le-lel-lel-lel-lel-li, yâr
İçimde çağlayan nehir gibisin
***
Sanadır içimde en sıcak hisler
Sevgimiz gönlümde gençliği besler
Aşkınla açılır güller, nergisler
Ömrümde çözülmez sihir gibisin
***
Tere-lel-lel-le-le-lel, le-le-lel-lel-lel-lel-li, yâr
Tere-lel-lel-le-le-lel, le-le-lel-lel-lel-lel-li, yâr
Tere-lel-lel-le-le-lel, le-le-lel-lel-lel-lel-li, yâr
Ömrümde çözülmez sihir gibisin
***
Şefkatin bir başka, sevgin bir başka
Sadakat sembolü olmuşsun aşka
Destanlar yazdırır cansın âşıka
Sözlere sığmayan şiir gibisin
***
Tere-lel-lel-le-le-lel, le-le-lel-lel-lel-lel-li, yâr
Tere-lel-lel-le-le-lel, le-le-lel-lel-lel-lel-li, yâr
Tere-lel-lel-le-le-lel, le-le-lel-lel-lel-lel-li, yâr
Sözlere sığmayan şiir gibisin
***
Sözlere sığmayan şiir gibisin
-
Dün gönlümle dertleştik
Ağladık için için
Boşa geçen yıllara
Sevgilim senin için
***
Dün gönlümle dertleştik
Ağladık için için
Boşa geçen yıllara
Sevgilim senin için
Sevgilim senin için
***
Yine de pişman değil
Gönül sevdiği için
Boşa geçen yıllara
Sevgilim senin için
***
Gözümde saklı hala
Özlemi o yılların
Dökülen şu damlalar
Benim sevgi bağlarım
***
Gözümde saklı hala
Özlemi o yılların
Dökülen şu damlalar
Benim sevgi bağlarım
***
Sen hiç sensiz olmadın
Bir de bunu bana sor
Hasretine dayanmak
Sevgilim nasıl da zor
***
Sen hiç sensiz olmadın
Bir de bunu bana sor
Hasretine dayanmak
Sevgilim nasıl da zor
Sevgilim nasıl da zor
***
Yüreğimin içinde
Küllense de yanar kor
Hasretine dayanmak
Sevgilim nasıl da zor
***
Gözümde saklı hala
Özlemi o yılların
Dökülen şu damlalar
Benim sevgi bağlarım
***
Gözümde saklı hala
Özlemi o yılların
Dökülen şu damlalar
Benim sevgi bağlarım
Benim sevgi bağlarım
Benim sevgi bağlarım
-
Zulüm taşıyan gözler
Bilmem benden neler gizler
Dudağımda o şarkı
Bilmem neden ki kime söyler
***
Sır eyleyip atma içine hislerini
Bana kapatıpta gözlerini
***
Söyle dileklerini
***
Bakışların bir mana
Dudakların tadım tadım sevda
Gülüşlerin bir rüya
Yüreğimde aşkın derde deva
***
Sır eyleyip atma içine hislerini
Bana kapatıpta gözlerini
Söyle dileklerini
-
Solgun yaprakları ıslatan yağmur,
Gözyaşlarım gibi artık sende dur,
Soluyor ümitler giden gelmiyor,
Kaderim yüzüme bir gün gülmüyor,
***
Gönlüme hasretin sel gibi aksin,
ömrümce kalbimde yaşayacaksın,
***
Ağlasam yansam da çeksem de çile,
Gözyaşımda sevdam gelse de dile,
Uğruna canimi versem nafile,
Kaderim yüzüme bir gün gülmüyor,
Uğruna canimi versem nafile,
Kaderim benim bu yüzüm gülmüyor,
***
Gönlüme hasretin sel gibi aksin,
ömrümce kalbimde yaşayacaksın.
-
Bir gün sevdiğimi anlayacaksın
O zaman ellerin bomboş kalacak
Beni kaybedecek ağlayacaksın
Gücüme gidiyor böyle yaşamak
***
Beklesem saçıma aklar dolacak
Ağlasam gözümde yaş kalmayacak
Unutursam aşkıma yazık olacak
Gücüme gidiyor böyle yaşamak
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-
O gözlerin, o bakışın
Başkasına benzemez ki
O gözlerin, o bakışın
Başkasına benzemez ki
Sana sevgili olmayı
Hangi gönül istemez ki
Sana sevgili olmayı
Hangi gönül istemez ki
***
Tutsak oldum bir görüşte
Yaşıyorum sanki düşte
Ben de sevdim seni işte
Güzelleri kim sevmez ki
Tutsak oldum bir görüşte
Yaşıyorum sanki düşte
Ben de sevdim seni işte
Güzelleri kim sevmez ki
Güzelleri kim sevmez ki
***
Sevgi demek, coşku demek
Mutluluğun köşkü demek
Sevgi demek, coşku demek
Mutluluğun köşkü demek
Mümkün mü seni sevmemek
Güzelleri kim sevmez ki
Mümkün mü seni sevmemek
Güzelleri kim sevmez ki
***
Tutsak oldum bir görüşte
Yaşıyorum sanki düşte
Ben de sevdim seni işte
Güzelleri kim sevmez ki
Tutsak oldum bir görüşte
Yaşıyorum sanki düşte
Ben de sevdim seni işte
Güzelleri kim sevmez ki
Güzelleri kim sevmez ki
Güzelleri kim sevmez ki
-
Ah
Bana aşkı öğretensin, deli deli söyletensin
Bana aşkı öğretensin, deli deli söyletensin
Yüreğimden yaralayıp gece gündüz inletensin
Yüreğimden yaralayıp gece gündüz inletensin
***
Ah
Dayanılmaz hasretin var, dile gelmez özlemin var
Dayanılmaz hasretin var, dile gelmez özlemin var
Beni sevdalara salan ne de güzel gözlerin var
Beni sevdalara salan ne de güzel gözlerin var
***
Ah
Neylemeli, neylemeli, nasıl gönlüm eylemeli?
Neylemeli, neylemeli, nasıl gönlüm eylemeli?
Bana yalnız şifa sensin, sana nasıl söylemeli?
Bana yalnız şifa sensin, sana nasıl söylemeli?
***
Ah
Bana aşkı öğretensin, deli deli söyletensin
Bana aşkı öğretensin, deli deli söyletensin
Bana aşkı öğretensin, deli deli söyletensin
-
Seviyorum sevmesende
Bana gönül vermesende
Bilmem neyi buldum sende
Seveceğim sevmesende...
***
İster ağlat, ister sel'e döndür
İster çat yak kül'e döndür
İstersen vur öldür
Seveceğim öldürsende...
***
Ayrılamam istesende
Yer bulamam git desende
Özlediğim dünya sende
Seveceğim bilmesende
-
Allahın her gününde bin bir ümit var
Dertler beni bulsa da, bir sebebi var
İstediğim her şeyin olması çok zor
Her akşam bir kaç kadeh atma şeklim var
***
Şerefsizi tutmamışım, memleketi satmamışım
Hiç huzursuz yatmamışım, gezerim tabii
Ona buna sarkmamışım, hiç kendimi bozmamışım
Paramı ben kazanmışım, içerim tabii
***
Kafam güzel, dünya güzel, her şey güzel
Sen güzelsin, güzelsin
Kafam güzel, dünya güzel, her şey güzel
Sen güzelsin, güzelsin güzel
-
Bu devirde, bu dünyada
Bir görüşte ne bu sevda
Gün ortasında rüyâda
Özlerim olsan yanımda
***
N'olur yanımdan ayrılma n'olur
N'olur n'olur n'olur hayatımdan çıkma
***
Sen şurdasın, ben burada
Dağlar var sanki arada
Tenimde değil ruhumda
Özlerim olsan yanımda
***
N'olur yanımdan ayrılma n'olur
N'olur n'olur n'olur hayatımdan çıkma
N'olur n'olur n'olur hayatımdan çıkma
***
Bakma şimdilik mutluyum
Ruhum kelebekler gibi
Ayrılığı bekliyorum
Kıyâmeti bekler gibi
***
N'olur yanımdan ayrılma n'olur
N'olur n'olur n'olur hayatımdan çıkma
Sen şurdasın, ben burada
***
Dağlar var sanki arada
Tenimde değil ruhumda
Özlerim olsan yanımda
***
N'olur yanımdan ayrılma n'olur
N'olur n'olur n'olur hayatımdan çıkma
N'olur n'olur n'olur hayatımdan çıkma
N'olur n'olur n'olur hayatımdan çıkma
-