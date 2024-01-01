Emel Sayın

-
Bana senin hakkında neler neler söylenir
Seni iyi tanırım senden her şey beklenir
Herkese bakar diyorlar ne canlar yakar diyorlar
Çok çabuk bıkar diyorlar senden her şey beklenir
***
Seni böyle gördükçe derdime dert eklenir
Benim çılgın sevgilim senden her şey beklenir
Herkese bakar diyorlar ne canlar yakar diyorlar
Çok çabuk bıkar diyorlar senden her şey beklenir
-
Hayatım, bir tanem söyle ben senden
Yıllardır sevgimi hiç saklar mıyım?
Aklına kötü şey getirme sakın
Ben senin üstüne gül koklar mıyım, gül koklar mıyım?
Ben senin üstüne gül koklar mıyım?
***
O güzel gözünden yaşlar döktürüp
Ellerin yanında boyun büktürüp
O güzel gözünden yaşlar döktürüp
Ellerin yanında boyun büktürüp
***
Sımsıcak kalbini bana küstürüp
Ben senin üstüne gül koklar mıyım, gül koklar mıyım?
Ben senin üstüne gül koklar mıyım?
***
Sımsıcak kalbini bana küstürüp
Ben senin üstüne gül koklar mıyım, gül koklar mıyım?
Ben senin üstüne gül koklar mıyım?
***
Bin türlü güzelle dolsa her yanım
Gözümün ucuyla hiç bakar mıyım?
Verdiğim sözlerden bir gün dönüp de
Ben senin üstüne gül koklar mıyım, gül koklar mıyım?
Ben senin üstüne gül koklar mıyım?
***
O güzel gözünden yaşlar döktürüp
Ellerin yanında boyun büktürüp
O güzel gözünden yaşlar döktürüp
Ellerin yanında boyun büktürüp
***
Sımsıcak kalbini bana küstürüp
Ben senin üstüne gül koklar mıyım, gül koklar mıyım?
Ben senin üstüne gül koklar mıyım?
***
Sımsıcak kalbini bana küstürüp
Ben senin üstüne gül koklar mıyım, gül koklar mıyım?
Ben senin üstüne gül koklar mıyım?
-
Delilik biliyorum senle olmak delilik
Takılıp kaldım karşı koymam imkansız
Yaşanan yıllarım senden çok daha fazla
Hüzünlerim alır gider sevinçlerimi
***
İçimde yılgın rüzgarların ayak sesleri
Sende daha yeni yeni kavak yelleri
***
Doğrusu yanlışı ağrısı sancısı ne varsa yaşanacak
Gözyaşı ayrılık pişmanlık dargınlık hepsi benim olacak
Al beni sarıl bana beni koru kollarında korkuyorum
***
İçimde yılgın rüzgarların ayak sesleri
Sende daha yeni yeni kavak yelleri
***
Kaçmayı çok denedim ansızın bu sevgiden
Kaç kere yenik düştüm istemeyin bunu benden
Sarhoş tutkularım koynumda ben bir deli
İş işten geçti artık dönemem geri
İçimde yılgın rüzgarların ayak sesleri
Sende daha yeni yeni kavak yelleri
***
Doğrusu yanlışı ağrısı sancısı ne varsa yaşanacak
Gözyaşı ayrılık pişmanlık dargınlık hepsi benim olacak
Al beni sarıl bana beni koru kollarında korkuyorum
***
İçimde yılgın rüzgarların ayak sesleri
Sende daha yeni yeni kavak yelleri
-
Yalnizligin ufkundayim vay vay vay
Cigligin arasindayim vay vay vay
Varmayin üstüme benim vay vay vay
Delirmek noktasindayim vay vay vay
***
Ne sabahim ne aksamim
Ne gündüzüm ne gecem var
Yalnizlar diyarindayim vay vay vay
Yalnizligin ufkundayim vay vay vay
***
Suskun bu geceler suskun vay vay vay
Yalniz bana küskün vay vay vay
Bu yalnizlik bu sensizlik vay vay vay
Öldürecek birgün beni vay vay vay
***
Ne sabahim ne aksamim
Ne gündüzüm ne gecem var
Yalnizlar diyarindayim vay vay vay
Yalnizligin ufkundayim vay vay vay
***
(Siir)
Ne sabahim ne aksamim
Ne gündüzüm ne gecem var
Yalnizlar diyarinda
Yalnizligin ufkundayim
Vay vay vay
-
El bebek gül bebek seni şımartmışlar
Yerlere göklere sığdıramamışlar
El bebek gül bebek seni şımartmışlar
Yerlere göklere sığdıramamışlar
Âşığım dedim diye
Bu edam nazın niye
Revâ mı çektirdiğin
Canımsın dedim diye
Âşığım dedim diye
Bu edam nazın niye
Revâ mı çektirdiğin
Canımsın dedim diye
Canım canım canım
Canım canım canım
Canım canım canım
Canım canım canım
El bebek gül bebek seni şımartmışlar
Yerlere göklere sığdıramamışlar
El bebek gül bebek seni şımartmışlar
Yerlere göklere sığdıramamışlar
Canım canım canım
Canım canım canım
Canım canım canım
Canım canım canım
***
El bebek gül bebek seni şımartmışlar
Yerlere göklere sığdıramamışlar
***
El bebek gül bebek seni şımartmışlar
Yerlere göklere sığdıramamışlar
***
Bu kadar inat niye bekledim ümit ile
Gün olur belki sende canımsın dersin diye
Bu kadar inat niye bekledim ümit ile
Gün olur belki sende canımsın dersin diye
***
Canım canım canım
Canım canım canım
Canım canım canım
Canım canım canım
***
El bebek gül bebek seni şımartmışlar
Yerlere göklere sığdıramamışlar
***
El bebek gül bebek seni şımartmışlar
Yerlere göklere sığdıramamışlar
***
Canım canım canım
Canım canım canım
Canım canım canım
Canım canım canım
-
Beni çok sevdiğini, ne acılar çektiğini,
Anlatmak için bana biraz geç kalmadın mı?
Sen vazgeçemediğim, yanımda bile hasretimdin
Bak şimdi sana geldim demek için geç kalmadın mı?
İstediğin neydi benden, yoksa hesap sormak mı?
Geçmişten kurtulmak çok zor anlamadın mı?
Seni çok sevdiğimi haykırırken duymadın mı?
Geri dönmek için bana biraz geç kalmadın mı?
Çok geç... Çok geç....
Hiç bir şey olmamış gibi
Acılar yaşanmamış gibi
Çıktın yine karşıma
Beni çok sevmişsin gibi
Sanki hiç unutmamış gibi
Geliverdin işte,,
Biliyorsun bunlar yalan,
Aşkımızdan sona kalan
Şimdi sensin yalnız kalan
Seni çok sevmişim gibi
Hiç ayrılmamışız gibi
Özlem doluyum hala....
Neden terk ettin beni, anlamadım ki hiç seni
Boşa geçen yıllar artık gelmez ki geri
Artık alıştım derken sensizlik acısına
Geri dönmek için bana biraz geç kalmadın mı?
Gitme ne olursun derken, sonsuz acılar çekerken
Bir yudum sevgi için sana yalvarırken ben,
Seni kalbime gömdüm, aşk ateşimdin söndün
Bilmiyorum neden döndün bana anlamadım ki
Çok geç... Çok geç...
-
Havada bulut yok bu ne dumandır
Mahlede ölü yok bu ne figandır
Şu Yemen elleri ne yamandır
***
Ah o yemendir gülü çimendir
Giden gelmiyor acep nedendir
Burası Huştur yolu yokuştur
Giden gelmiyor acep ne iştir
***
Kışlanın önünde redif sesi var
Bakın çantasında acep nesi var
Bir çift kundurayla bir de fesi var
***
Ah o yemendir gülü çimendir
Giden gelmiyor acep nedendir
Burası Huştur yolu yokuştur
Giden gelmiyor acep ne iştir
-
Dökülür yediverenler teninden
Rengarenk açarsın mevsimli mevsimsiz
Bir tanem değişir kokun
Isınır kanın beni yakarsın
Vazgeçilir gibi değil bu med cezirler
***
Fırtınam felaketim hasretim
Yetmiyor sevişmeler yetmiyor
Şiddetin ne hoş ne güzel şefkatin
Sevdikçe sevesim geliyor
Ölene kadar peşindeyim bırakmam
***
Tutuşur geceler yanar geceler söner
Bedenim altüst sarhoş başım döner
Karışır tenime karışır teninin tuzu bir tanem
Vazgeçilir gibi değil bu med cezirler
***
Fırtınam felaketim hasretim
Yetmiyor sevişmeler yetmiyor
Şiddetin ne hoş ne güzel şefkatin
Sevdikçe sevesim geliyor
***
Fırtınam felaketim hasretim
Yetmiyor sevişmeler yetmiyor
Şiddetin ne hoş ne güzel şefkatin
Sevdikçe sevesim geliyor
Ölene kadar peşindeyim bırakmam
-
Gül bülbüle naz etmişse neyleyeyim?
Bir buse ver güzelim de söyleyeyim
Aşka davet çıkarıp da meşk edelim
Zevkü sefaya dalıp da raks edelim
***
Gül bülbüle naz etmişse neyleyeyim?
Bir buse ver güzelim de söyleyeyim
Aşka davet çıkarıp da meşk edelim
Zevkü sefaya dalıp da raks edelim
***
Güzelim, güzelim, bilmem nasıl edeyim
Güzelim, güzelim, bilmem nasıl söyle'yim
Aşka davet çıkarıp da meşk edelim
Zevkü sefaya dalıp da raks edelim
***
Can cana naz etmişse neyleyeyim?
Sen gülüver güzelim de söyleyeyim
Aşka davet çıkarıp da meşk edelim
Zevkü sefaya dalıp da raks edelim
***
Can cana naz etmişse neyleyeyim?
Sen gülüver güzelim de söyleyeyim
Aşka davet çıkarıp da meşk edelim
Zevkü sefaya dalıp da raks edelim
***
Güzelim, güzelim, bilmem nasıl edeyim
Güzelim, güzelim, bilmem nasıl söyle'yim
Aşka davet çıkarıp da meşk edelim
Zevkü sefaya dalıp da raks edelim
***
Güzelim, güzelim, bilmem nasıl edeyim
Güzelim, güzelim, bilmem nasıl söyle'yim
Aşka davet çıkarıp da meşk edelim
Zevkü sefaya dalıp da raks edelim
-
Aradığın aşkı söyle buldun mu?
Benden uzaklarda mesut oldun mu?
Kendine yeni bir dünya kurdun mu?
Sen benim dünyamı yıkıpta gittin
***
Sen benim dünyamı yıkıpta gittin
Böyle bir geceydi hatırlarmısın?
Bu aşkın sonu yok bitsin demiştin
Böyle bir geceydi hatırlarmısın?
Bu aşkın sonu yok bitsin demiştin
Elini elimden usulca çekip
Gözümde yaşlarla gidivermiştin
***
Aradığın aşkı söyle buldun mu?
Benden uzaklarda mesut oldun mu?
Kendine yeni bir dünya kurdun mu?
Sen benim dünyamı yıkıpta gittin
***
Sen benim dünyamı yıkıpta gittin
Aradığın aşkı söyle buldun mu?
Benden uzaklarda mesut oldun mu?
Kendine yeni bir dünya kurdun mu?
***
Sen benim dünyamı yıkıpta gittin
Sen benim dünyamı yıkıpta gittin
Gözlerinde hâlâ yaşlar var neden?
Saçında zamansız aklar var neden?
***
Gözlerinde hâlâ yaşlar var neden?
Saçında zamansız aklar var neden?
Dilinde sitemler ahlar var neden?
Yıllar aşkımızı siler demiştin
***
Aradığın aşkı söyle buldun mu?
Benden uzaklarda mesut oldun mu?
Kendine yeni bir dünya kurdun mu?
Sen benim dünyamı yıkıpta gittin
Sen benim dünyamı yıkıpta gittin
***
Aradığın aşkı söyle buldun mu?
Benden uzaklarda mesut oldun mu?
Kendine yeni bir dünya kurdun mu?
Sen benim dünyamı yıkıpta gittin
Sen benim dünyamı yıkıpta gittin
-
Gözlerin yemyeşil saçların sarı
Bağrımda çağlayan pınar gibisin
***
Gözlerin yemyeşil saçların sarı
Bağrımda çağlayan pınar gibisin
***
Başımda eserken hazan rüzgarı
İçimde yeşeren
İçimde yeşeren bahar gibisin
***
Başımda eserken hazan rüzgarı
İçimde yeşeren
İçimde yeşeren bahar gibisin
Bir Yeşil bahçeden tutuşan ufka
Kavrulan çöllere yanan korlara
***
Bir Yeşil bahçeden tutuşan ufka
Kavrulan çöllere yanan korlara
Yüreği sızlayan her aşık bağra
Huzuru getiren
Huzuru getiren sular gibisin
Yüreği sızlayan her aşık bağra
Huzuru getiren
***
Huzuru getiren sular gibisin
Bir masal dünyası bu eski sevda
Karıştı zamanla karanlıklara
Bir masal dünyası bu eski sevda
Karıştı zamanla karanlıklara
***
Bir kandil misali içimde hala
Her gece yeniden
Her gece yeniden yanar gibisin
Bir kandil misali içimde hala
***
Her gece yeniden
Her gece yeniden yanar gibisin
Her gece yeniden
Her gece yeniden yanar gibisin