Emel Sayın

Bana senin hakkında neler neler söylenir Seni iyi tanırım senden her şey beklenir Herkese bakar diyorlar ne canlar yakar diyorlar Çok çabuk bıkar diyorlar senden her şey beklenir *** Seni böyle gördükçe derdime dert eklenir Benim çılgın sevgilim senden her şey beklenir Herkese bakar diyorlar ne canlar yakar diyorlar Çok çabuk bıkar diyorlar senden her şey beklenir

Gözlerin yemyeşil saçların sarı Bağrımda çağlayan pınar gibisin *** Gözlerin yemyeşil saçların sarı Bağrımda çağlayan pınar gibisin *** Başımda eserken hazan rüzgarı İçimde yeşeren İçimde yeşeren bahar gibisin *** Başımda eserken hazan rüzgarı İçimde yeşeren İçimde yeşeren bahar gibisin Bir Yeşil bahçeden tutuşan ufka Kavrulan çöllere yanan korlara *** Bir Yeşil bahçeden tutuşan ufka Kavrulan çöllere yanan korlara Yüreği sızlayan her aşık bağra Huzuru getiren Huzuru getiren sular gibisin Yüreği sızlayan her aşık bağra Huzuru getiren *** Huzuru getiren sular gibisin Bir masal dünyası bu eski sevda Karıştı zamanla karanlıklara Bir masal dünyası bu eski sevda Karıştı zamanla karanlıklara *** Bir kandil misali içimde hala Her gece yeniden Her gece yeniden yanar gibisin Bir kandil misali içimde hala *** Her gece yeniden Her gece yeniden yanar gibisin Her gece yeniden Her gece yeniden yanar gibisin