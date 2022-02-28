Emel Sayın

-
Gülmeyecek bu yüzüm
Neden verdin bana ya Rab
Gülmeyecek bu yüzüm
Neden verdin bana ya Rab
***
Ya birazcık neşe ver
Ya beni̇ baştan yarat
Ya birazcık neşe ver
Ya beni̇ baştan yarat
***
Hep terk etti sevdiklerim
Paramparça dünyam benim
Hep terk etti sevdiklerim
Paramparça dünyam benim
***
Baştan yarat elleri̇mi̇
Baştan yarat gözleri̇mi̇
Baştan yaz şu kaderi̇mi̇
Tanrı'm beni̇ baştan yarat
***
Baştan yarat elleri̇mi̇
Baştan yarat gözleri̇mi̇
Baştan yaz şu kaderi̇mi̇
Tanrı'm beni̇ baştan yarat
***
Hep terk etti̇ sevdiklerim
Paramparça dünyam benim
Hep terk etti̇ sevdiklerim
Paramparça dünyam benim
***
Yaktın bağrımda közleri̇
Dinlettin acı sözleri̇
Yaktın bağrımda közleri̇
Dinlettin acı sözleri̇
***
Verdin bu ağlar gözleri̇
Ya Rab beni̇ baştan yarat
Verdin bu ağlar gözleri̇
Ya Rab beni̇ baştan yarat
***
Sende kaldı dileklerim
Paramparça dünyam benim
Sende kaldı dileklerim
Paramparça dünyam benim
***
Baştan yarat elleri̇mi̇
Baştan yarat gözleri̇mi̇
Baştan yaz şu kaderi̇mi̇
Tanrı'm beni̇ baştan yarat
***
Baştan yarat elleri̇mi̇
Baştan yarat gözleri̇mi̇
Baştan yaz şu kaderi̇mi̇
Tanrı'm beni̇ baştan yarat
***
Sende kaldı dileklerim
Paramparça dünyam benim
Sende kaldı dileklerim
Paramparça dünyam benim
***
Paramparça dünyam benim
Paramparça dünyam benim
-
Kaderimle baş başa, bin bir dertle doluyum
Böyle mahzun, perişan; hayatın mahkûmuyum
Kaderimle baş başa, bin bir dertle doluyum
Böyle mahzun, perişan; hayatın mahkûmuyum
***
Yazık, çok geç anladım; bu hayat böyle geçmez
Bak yıllar nasıl geçti, ömür bitti, dert bitmez
Yazık, çok geç anladım; bu hayat böyle geçmez
Bak yıllar nasıl geçti, ömür bitti, dert bitmez
***
Ya Rabb'im feryadımı artık duysan diyorum
Senden ya bin sabır ya bir ümit bekliyorum
Ya Rabb'im feryadımı artık duysan diyorum
Senden ya bin sabır ya bir ümit bekliyorum
***
Kaderimle baş başa, bin bir dertle doluyum
Böyle mahzun, perişan; hayatın mahkûmuyum
Kaderimle baş başa, bin bir dertle doluyum
Böyle mahzun, perişan; hayatın mahkûmuyum
***
Yazık, çok geç anladım; bu hayat böyle geçmez
Bak yıllar nasıl geçti, ömür bitti, dert bitmez
Yazık, çok geç anladım; bu hayat böyle geçmez
Bak yıllar nasıl geçti, ömür bitti, dert bitmez
***
Ya Rabb'im feryadımı artık duysan diyorum
Senden ya bin sabır ya bir ümit bekliyorum
Ya Rabb'im feryadımı artık duysan diyorum
Senden ya bin sabır ya bir ümit bekliyorum
***
Ya Rabb'im feryadımı artık duysan diyorum
Senden ya bin sabır ya bir ümit bekliyorum
-
Eller tuttu mu elini
Kimse sardı mı belini
Yabancılar da gördü mü gerdanındaki benini
Yabancılar da gördü mü gerdanındaki benini
***
Kıskanmakta haksız mıyım Gülizar (Gülizar)
Bu sevdada bahsız mıyım Gülizar (Gülizar)
Gönlünde ben tahtsız mıyım Gülizar (Gülizar)
Aşk bahçemiz gülsüz Gülizar
***
Aşkın yazılmış alnıma
Damarımdaki kanıma
Başka birini seversen bil ki kıyarım canıma
Başka birini seversen bil ki kıyarım canıma
***
Kıskanmakta haksız mıyım Gülizar (Gülizar)
Bu sevdada bahsız mıyım Gülizar (Gülizar)
Gönlünde ben tahtsız mıyım Gülizar (Gülizar)
Aşk bahçemiz gülsüz Gülizar
Aşk bahçemiz gülsüz Gülizar
Aşk bahçemiz gülsüz Gülizar
-
Unutulmaz bu acı
Dertli dertli çal kemancı
Her aşkta hüsran oldu
Gönül bilmem bu kaçıncı
***
Unutulmaz bu acı
Dertli dertli çal kemancı
Her aşkta hüsran oldu
Gönül bilmem bu kaçıncı
***
Halime bak dertli çal
Kemancı başımın tacı
Gitme bu gece sen de kal
Benim halim çok acı
***
Halime bak dertli çal
Kemancı başımın tacı
Gitme bu gece sen de kal
Benim halim çok acı
***
Değiştin kemancı
Neden efkarlı çalmıyorsun
Benim dünyam yıkılmış
Sen de mi acıyorsun
***
Değiştin kemancı
Neden efkarlı çalmıyorsun
Benim dünyam yıkılmış
Sen de mi acıyorsun
***
Gözümden kaçmıyor
Benden hep birşey saklıyorsun
Yeter artık derken kemancı
Neden ağlıyorsun
***
Gözümden kaçmıyor
Benden hep birşey saklıyorsun
Yeter artık derken kemancı
Neden neden ağlıyorsun
***
Halime bak dertli çal
Kemancı başımın tacı
Gitme bu gece sen de kal
Benim halim çok acı
***
Halime bak dertli çal
Kemancı başımın tacı
Gitme bu gece sen de kal
Benim halim çok acı
-
-
Onda, bunda, şundadır
Şunda, bunda, ondadır
Mavi boncuk kimdeyse
Benim gönlüm ondadır
***
Onda, bunda, şundadır
Şunda, bunda, ondadır
Mavi boncuk kimdeyse
Benim gönlüm ondadır
***
Bu dünyada sevgi büyük ihtiyaç
Herkes sevmeye, sevilmeye muhtaç
Şu dünyada sevgi büyük ihtiyaç
Herkes sevmeye, sevilmeye muhtaç
***
Herkesle dost ol, herkesle arkadaş
Ömrümüz geçiyor bak yavaş yavaş
Herkesle dost ol, herkesle arkadaş
Ömrümüz geçiyor bak yavaş yavaş
***
Onda, bunda, şundadır
Şunda, bunda, ondadır
Mavi boncuk kimdeyse
Benim gönlüm ondadır, ah
***
Onda, bunda, şundadır
Şunda, bunda, ondadır
Mavi boncuk kimdeyse
Benim gönlüm ondadır
***
Bu dünyada sevgi büyük ihtiyaç
Herkes sevmeye, sevilmeye muhtaç
Şu dünyada sevgi büyük ihtiyaç
Herkes sevmeye, sevilmeye muhtaç
***
Herkesle dost ol, herkesle arkadaş
Ömrümüz geçiyor bak yavaş yavaş
Herkesle dost ol, herkesle arkadaş
Ömrümüz geçiyor bak yavaş yavaş
***
Onda, bunda, şundadır
Şunda, bunda, ondadır
Mavi boncuk kimdeyse
Benim gönlüm ondadır, ay
***
Onda, bunda, şundadır
Şunda, bunda, ondadır
Mavi boncuk kimdeyse
Benim gönlüm ondadır, ay
***
Onda, bunda, şundadır
Şunda, bunda, ondadır
Mavi boncuk kimdeyse
Benim gönlüm ondadır, ah
***
Onda, bunda, şundadır
Şunda, bunda, ondadır
Mavi boncuk kimdeyse
Benim gönlüm ondadır, ah
***
Onda, bunda, şundadır
Şunda, bunda, ondadır
Mavi boncuk kimdeyse
Benim gönlüm ondadır
-
Öyle sarhoş olsam ki
Bir an seni unutsam
Unutsam o günleri
Yarınları unutsam
***
Öyle sarhoş olsam ki
Bir an seni unutsam
Unutsam o günleri
Yarınları unutsam
***
Öyle sarhoş olsam ki
Bir daha ayılmasam
Her şey bir rüya olsa
Unutarak uyansam
***
Öyle sarhoş olsam ki ah
Bir daha ayılmasam
Her şey bir rüya olsa
Unutarak uyansam
***
Seni gördüğüm günü
Sevdiğimi unutsam
Bir başka dünya bulsam
İçinde sen olmasan
***
Seni gördüğüm günü
Sevdiğimi unutsam
Bir başka dünya bulsam
İçinde sen olmasan
***
Öyle sarhoş olsam ki
Bir daha ayılmasam
Her şey bir rüya olsa
Unutarak uyansam
***
Öyle sarhoş olsam ki ah
Bir daha ayılmasam
Her şey bir rüya olsa
Unutarak uyansam
Unutarak uyansam
-
Bir deli rüzgar esti
Bizi bizden ayırdı
Kollarının yerine
Beni yalnızlık sardı
***
Şimdi yalnız başıma
Yaşıyorum dünyamda
Bir bütündük seninle
Yoksun artık yanımda
***
Rüzgar, rüzgar
Bizi bizden ayırdı
Rüzgar, rüzgar
Mutluluğumu çaldı
***
Rüzgar yine esiyor
Gönlümde deli deli
Gözlerim duman duman
Gittiğin günden beri
Her şey seninle gitti
Şimdi kalbim bin parça
Rüzgar kıskandı bizi
Ayırdı sarsa sarsa
***
Rüzgar, rüzgar
Bizi bizden ayırdı
Rüzgar, rüzgar
Mutluluğumu çaldı
***
Rüzgar, rüzgar
Beni senden ayırdı
-
Sen gidince ruhumu bir alev sardı
Ağlayan gözlerimde hatıran kaldı
Bir zamanlar seninle mesut yaşardık
Şimdi o mutlu günler mazide kaldı
***
Yalancı dünya gibi yalancısın sevgilim
Sen mevsimler gibisin değişirsin sevgilim
Yalancı dünya gibi yalancısın sevgilim
Sen mevsimler gibisin değişirsin sevgilim
***
Uzanan ellerimi bomboş bıraktın
Gözlerimde yaş olup sel gibi aktın
Tek ümidim sendin sana inandım
Ummadığım bir anda beni bıraktın
***
Yalancı dünya gibi yalancısın sevgilim
Sen mevsimler gibisin değişirsin sevgilim
Yalancı dünya gibi yalancısın sevgilim
Sen mevsimler gibisin değişirsin sevgilim
***
Yalancı dünya gibi yalancısın sevgilim
Sen mevsimler gibisin değişirsin sevgilim
Yalancı dünya gibi yalancısın sevgilim
Sen mevsimler gibisin değişirsin sevgilim
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