Emel Sayın

Haylazım Şarkı Sözleri
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Gün sensiz batar
Kalp gizli kanar
Gün sensiz batar
Kalp gizli kanar
***
Sen yoksun çoktandır sofram yalnız
Gönlüm çok ıssız
***
Bir kurşun gibi
Bir hançer gibi
İçimde yatarken senin aşkın
Sevmem kimseyi
***
Gel ömrüm baharken
Gel hala severken
Can tende yaşarken
Toprak çağırmadan gel
***
Gel ömrüm baharken
Gel hala severken
Can tende yaşarken
Toprak çağırmadan gel
***
Bir kurşun gibi
Bir hançer gibi
Bir kurşun gibi ah
Bir hançer gibi
***
İçimde yatarken senin aşkın
Sevmem kimseyi
***
Gel ömrüm baharken
Gel hala severken
Can tende yaşarken
Toprak çağırmadan gel
***
Gel ömrüm baharken
Gel hala severken
Can tende yaşarken
Toprak çağırmadan gel
Toprak çağırmadan gel
-
Gül teninde ilkbahar yaz
Aşka hasret beklerim seni
Kalbim susmaz uslu durmaz
Sevmeden yaşanmaz
***
Dalda bülbül aşka teslim bir biz
Ayrıyız sızlıyor içim nerdesin yar
Gelmedin yar eskiyor hayatlar
**
Kalp çalan hırsızım çapkınım haylazım
Hal bilmez gamsızım sev beni dinsin sızım
Kalp çalan hırsızım çapkınım haylazım
Hal bilmez gamsızım sev beni dinsin sızım
***
O senin esmer gülüşüne bağlandım
Su misali bakışına aldandım
Bir sözünle geçer bütün acılarım
Gönül yazımsın, aşkımsın
***
O senin esmer gülüşüne bağlandım
Su misali bakışına aldandım
Bir sözünle geçer bütün acılarım
Sev beni dinsin sızım, sev beni gülsün yazım
***
Dalda bülbül aşka teslim bir biz
Ayrıyız sızlıyor içim nerdesin yar
Gelmedin yar eskiyor hayatlar
***
Kalp çalan hırsızım çapkınım haylazım
Hal bilmez gamsızım sev beni dinsin sızım
Kalp çalan hırsızım çapkınım haylazım
Hal bilmez gamsızım sev beni dinsin sızım
***
O senin esmer gülüşüne bağlandım
Su misali bakışına aldandım
Bir sözünle geçer bütün acılarım
Gönül yazımsın, aşkımsın
***
O senin esmer gülüşüne bağlandım
Su misali bakışına aldandım
Bir sözünle geçer bütün acılarım
Sev beni dinsin sızım, sev beni gülsün yazım
***
O senin esmer gülüşüne bağlandım
Su misali bakışına aldandım
Bir sözünle geçer bütün acılarım
Gönül yazımsın, aşkımsın
***
O senin esmer gülüşüne bağlandım
Su misali bakışına aldandım
Bir sözünle geçer bütün acılarım
Sev beni dinsin sızım, sev beni gülsün yazım