Emel Sayın

Gün sensiz batar Kalp gizli kanar Gün sensiz batar Kalp gizli kanar *** Sen yoksun çoktandır sofram yalnız Gönlüm çok ıssız *** Bir kurşun gibi Bir hançer gibi İçimde yatarken senin aşkın Sevmem kimseyi *** Gel ömrüm baharken Gel hala severken Can tende yaşarken Toprak çağırmadan gel *** Gel ömrüm baharken Gel hala severken Can tende yaşarken Toprak çağırmadan gel *** Bir kurşun gibi Bir hançer gibi Bir kurşun gibi ah Bir hançer gibi *** İçimde yatarken senin aşkın Sevmem kimseyi *** Gel ömrüm baharken Gel hala severken Can tende yaşarken Toprak çağırmadan gel *** Gel ömrüm baharken Gel hala severken Can tende yaşarken Toprak çağırmadan gel Toprak çağırmadan gel