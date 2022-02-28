Unuttun mu Aşkımıza Ettiğin Yemini Şarkı Sözleri
Emel Sayın Unuttun mu Aşkımıza Ettiğin Yemini şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Emel Sayın Unuttun mu Aşkımıza Ettiğin Yemini şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Unuttun mu Aşkımıza Ettiğin Yemini sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Emel Sayın
Unuttun mu Aşkımıza Ettiğin Yemini
Tüm Şarkıları
-
Unuttun mu aşkımıza ettiğimiz yemini?
Unuttun mu aşkımıza ettiğimiz yemini?
***
Ner'de kaldın ağladığım, ağlattığın kaç gece?
Ner'de kaldın ağladığım, ağlattığın kaç gece?
***
Çıkardın gönülden belki de çoktandır beni
Ner'de kaldın ağladığım, ağlattığın kaç gece?
***
Ner'de kaldın ağladığım, ağlattığın kaç gece?