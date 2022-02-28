Emel Sayın

Üzülen Sen Olursun Bugünlerde sen benim Kalbimi kırıyorsun Eğer bu aşk biterse Üzülen, üzülen, üzülen sen olursun *** Sana veda edersem Geri dönmem gidersem Başkasını seversem Üzülen, üzülen, üzülen sen olursun *** Sana veda edersem Geri dönmem gidersem Başkasını seversem Üzülen, üzülen, üzülen sen olursun *** Aşkımız bitti diye Terk edip gitti diye Yarım kalan sevgiye Benimle küstün diye Hasrete düştün diye Susadıkça sevgiye *** Aşkımız bitti diye Terk edip gitti diye Yarım kalan sevgiye Benimle küstün diye Hasrete düştün diye Susadıkça sevgiye *** Üzülen, üzülen, üzülen sen olursun *** Sana veda edersem Geri dönmem gidersem Başkasını seversem Üzülen, üzülen, üzülen sen olursun *** Sana veda edersem Geri dönmem gidersem Başkasını seversem Üzülen, üzülen, üzülen sen olursun Üzülen sen olursun Üzülen sen olursun

Gücendim Sana Yıllar sonra bir gün adım anılmış Hatırlamamışsın gücendim sana Demek ki maziden bir şey kalmamış Kimdi o demişsin gücendim sana *** Gücendim sana gücendim sana Kırıldım bir tanem gücendim sana *** Sana kin tutamam laf söyleyemem Nasıl unutursun nasıl diyemem Benim ki yalnızca küçük bir sitem Kırıldım bir tanem gücendim sana *** Yıllardır varlığın tek tesellimdi Senin mutluluğun sanki benimdi Tanınmaz bilinmez mi olduk şimdi Kimdi o demişsin gücendim sana *** Gücendim sana gücendim sana Kırıldım bir tanem gücendim sana *** Sana kin tutamam laf söyleyemem Nasıl unutursun nasıl diyemem Benim ki yalnızca küçük bir sitem Kırıldım bir tanem gücendim sana

Hesap Ver Yitirilen yıllara, tükenen sevgilere soruyorum Bitmeyecek sandığım, harcanan anılara soruyorum Hesap ver! Ne oldu, olacak? Hesap ver! Yaramı kim saracak? Hesap ver! *** Acımı kim paylaşacak şimdi? Kim tutar yerini? Hesap ver! Ne oldu, olacak? Hesap ver! Yasımı kim tutacak? Hesap ver! Avunmam hiç kimseyle şimdi, kim tutar yerini? *** Söküp aldın benden yalanlarla hayatımı Gidiyorsun şimdi hiçbir şey olmamış gibi Çekip aldın benden ne var ne yok yaşadığım Söyle bana, bunu hak edecek ne yaptım? *** Çekip aldın sen kendini benden acımadan Gidiyorsun rahat, gamsız ardına bakmadan Kalmaz yerde inan kanayan gözyaşlarım Söyle bana, bunu hak edecek ne yaptım? Hesap ver! *** Yitirilen yıllara, tükenen sevgilere soruyorum Bitmeyecek sandığım, harcanan anılara soruyorum Hesap ver! Ne oldu, olacak? Hesap ver! Yaramı kim saracak? Hesap ver! *** Acımı kim paylaşacak şimdi? Kim tutar yerini? Hesap ver! Ne oldu, olacak? Hesap ver! Yasımı kim tutacak? Hesap ver! Avunmam hiç kimseyle şimdi, kim tutar yerini? *** Söküp aldın benden yalanlarla hayatımı Gidiyorsun şimdi hiçbir şey olmamış gibi Çekip aldın benden ne var ne yok yaşadığım Söyle bana, bunu hak edecek ne yaptım? *** Çekip aldın sen kendini benden acımadan Gidiyorsun rahat, gamsız ardına bakmadan Kalmaz yerde inan kanayan gözyaşlarım Söyle bana, bunu hak edecek ne yaptım? Hesap ver!

Odalarda Işıksızım Odalarda ışıksızım, katıksızım, viraneyim Seni sensiz duvarlara yazan benim, divaneyim Kanım aksın ki Terk etmem seni, peşindeyim yar *** Ellerimsin, bu gözlerimsin, inanmazsın yar Ben perişan, günlerim dar, anlamazsın yar Bir ömür bu zindanlarda Ellerimsin, gözlerimsin mahkumum sana *** Davalı ben, davacı ben Yorgunum bu celselerden Dargınım sana *** Posta posta hatıralar, voltalarda yar Ben perişan günlerim dar, anlamazsın yar Posta posta hatıralar, voltalarda yar Ben perişan günlerim dar, anlamazsın yar *** Odalarda ışıksızım, katıksızım, viraneyim Seni sensiz duvarlara yazan benim, divaneyim Kanım aksın ki Terk etmem seni, peşindeyim yar *** Ellerimsin, bu gözlerimsin, inanmazsın yar Ben perişan, günlerim dar, anlamazsın yar Bir ömür bu zindanlarda Ellerimsin, gözlerimsin mahkumum sana *** Davalı ben, davacı ben Yorgunum bu celselerden Dargınım sana *** Posta posta hatıralar, voltalarda yar Ben perişan günlerim dar, anlamazsın yar Posta posta hatıralar, voltalarda yar Ben perişan günlerim dar, anlamazsın yar

Seni Nerde Bulacağım Geçti aylar geçti yıllar Ne bir mektup ne haber var Ayırdı mı bizi yollar Seni nerde bulacağım Sensiz﻿ nasıl olacağım *** Açmadığım fal kalmadı Bakmadığım yol kalmadı Sormadığım kul kalmadı Seni nerde bulacağım Sensiz nasıl olacağım *** Esen rüzgarla yarıştım Yağan yağmura karıştım Diyar diyar hep dolaştım Seni nerde bulacağım Sensiz nasıl olacağım *** Açmadığım fal kalmadı Bakmadığım yol kalmadı Sormadığım kul kalmadı Seni nerde bulacağım Sensiz nasıl olacağım

Son Gülen O güzel gözlerinde şimdi başka bir aşk var Dilinde, sözlerinde hep bu yeni aşkın var *** Unutma ki her insan ektiğini biçermiş Sana bir çift sözüm var, son gülen iyi gülermiş *** Er ya da geç başın dara düşecek Er ya da geç yine benim ocağıma düşecek *** Sen ne sandın kendini, aşk gözünü kör etmiş Sana bir çift sözüm var, son gülen iyi gülermiş *** İstemekle olmaz ki, her şey kader kısmetmiş Boş ver duymadın mı hiç, son gülen iyi gülermiş *** Er ya da geç başın dara düşecek Er ya da geç yine benim ocağıma düşecek