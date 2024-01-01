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7/24 Dinle Üzüldüğün Şeye Bak

Üzüldüğün Şeye Bak Şarkı Sözleri

Emel Sayın Üzüldüğün Şeye Bak şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Emel Sayın Üzüldüğün Şeye Bak şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Üzüldüğün Şeye Bak sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Emel Sayın

Emel Sayın

Üzüldüğün Şeye Bak

  • Yağ Yağmur

  • Üzüldüğün Şeye Bak

  • Bilemedik

  • Kader Utansın

  • Sana Gönül Borcum Var

  • Kalpsiz Değilim

  • Bekliyorum

  • Dediler Zamanla Hep Azalırmış Sevgiler

  • Akşam

  • İçime Doğdu

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