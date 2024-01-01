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7/24 Dinle El Bebek Gül Bebek

El Bebek Gül Bebek Şarkı Sözleri

Emel Sayın El Bebek Gül Bebek şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Emel Sayın El Bebek Gül Bebek şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan El Bebek Gül Bebek sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Emel Sayın

Emel Sayın

El Bebek Gül Bebek

  • Yemen Türküsü (Sen Dünyalar Güzeli)

  • Gül Koklar mıyım?

  • Kavak Yelleri

  • Vay Vay

  • El Bebek Gül Bebek

  • Çok Geç

  • Med Cezir

  • Aşka Davet

  • Hatırlar mısın (Düet A.Selçuk İlkan)

  • Senin Hakkında

  • Gözlerin Yeşil

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