Emel Sayın

Yemen Türküsü (Sen Dünyalar Güzeli) Havada bulut yok bu ne dumandır Mahlede ölü yok bu ne figandır Şu Yemen elleri ne yamandır *** Ah o yemendir gülü çimendir Giden gelmiyor acep nedendir Burası Huştur yolu yokuştur Giden gelmiyor acep ne iştir *** Kışlanın önünde redif sesi var Bakın çantasında acep nesi var Bir çift kundurayla bir de fesi var *** Ah o yemendir gülü çimendir Giden gelmiyor acep nedendir Burası Huştur yolu yokuştur Giden gelmiyor acep ne iştir

Gül Koklar mıyım? Hayatım, bir tanem söyle ben senden Yıllardır sevgimi hiç saklar mıyım? Aklına kötü şey getirme sakın Ben senin üstüne gül koklar mıyım, gül koklar mıyım? Ben senin üstüne gül koklar mıyım? *** O güzel gözünden yaşlar döktürüp Ellerin yanında boyun büktürüp O güzel gözünden yaşlar döktürüp Ellerin yanında boyun büktürüp *** Sımsıcak kalbini bana küstürüp Ben senin üstüne gül koklar mıyım, gül koklar mıyım? Ben senin üstüne gül koklar mıyım? *** Sımsıcak kalbini bana küstürüp Ben senin üstüne gül koklar mıyım, gül koklar mıyım? Ben senin üstüne gül koklar mıyım? *** Bin türlü güzelle dolsa her yanım Gözümün ucuyla hiç bakar mıyım? Verdiğim sözlerden bir gün dönüp de Ben senin üstüne gül koklar mıyım, gül koklar mıyım? Ben senin üstüne gül koklar mıyım? *** O güzel gözünden yaşlar döktürüp Ellerin yanında boyun büktürüp O güzel gözünden yaşlar döktürüp Ellerin yanında boyun büktürüp *** Sımsıcak kalbini bana küstürüp Ben senin üstüne gül koklar mıyım, gül koklar mıyım? Ben senin üstüne gül koklar mıyım? *** Sımsıcak kalbini bana küstürüp Ben senin üstüne gül koklar mıyım, gül koklar mıyım? Ben senin üstüne gül koklar mıyım?

Kavak Yelleri Delilik biliyorum senle olmak delilik Takılıp kaldım karşı koymam imkansız Yaşanan yıllarım senden çok daha fazla Hüzünlerim alır gider sevinçlerimi *** İçimde yılgın rüzgarların ayak sesleri Sende daha yeni yeni kavak yelleri *** Doğrusu yanlışı ağrısı sancısı ne varsa yaşanacak Gözyaşı ayrılık pişmanlık dargınlık hepsi benim olacak Al beni sarıl bana beni koru kollarında korkuyorum *** İçimde yılgın rüzgarların ayak sesleri Sende daha yeni yeni kavak yelleri *** Kaçmayı çok denedim ansızın bu sevgiden Kaç kere yenik düştüm istemeyin bunu benden Sarhoş tutkularım koynumda ben bir deli İş işten geçti artık dönemem geri İçimde yılgın rüzgarların ayak sesleri Sende daha yeni yeni kavak yelleri *** Doğrusu yanlışı ağrısı sancısı ne varsa yaşanacak Gözyaşı ayrılık pişmanlık dargınlık hepsi benim olacak Al beni sarıl bana beni koru kollarında korkuyorum *** İçimde yılgın rüzgarların ayak sesleri Sende daha yeni yeni kavak yelleri

Vay Vay Yalnizligin ufkundayim vay vay vay Cigligin arasindayim vay vay vay Varmayin üstüme benim vay vay vay Delirmek noktasindayim vay vay vay *** Ne sabahim ne aksamim Ne gündüzüm ne gecem var Yalnizlar diyarindayim vay vay vay Yalnizligin ufkundayim vay vay vay *** Suskun bu geceler suskun vay vay vay Yalniz bana küskün vay vay vay Bu yalnizlik bu sensizlik vay vay vay Öldürecek birgün beni vay vay vay *** Ne sabahim ne aksamim Ne gündüzüm ne gecem var Yalnizlar diyarindayim vay vay vay Yalnizligin ufkundayim vay vay vay *** (Siir) Ne sabahim ne aksamim Ne gündüzüm ne gecem var Yalnizlar diyarinda Yalnizligin ufkundayim Vay vay vay

El Bebek Gül Bebek El bebek gül bebek seni şımartmışlar Yerlere göklere sığdıramamışlar El bebek gül bebek seni şımartmışlar Yerlere göklere sığdıramamışlar Âşığım dedim diye Bu edam nazın niye Revâ mı çektirdiğin Canımsın dedim diye Âşığım dedim diye Bu edam nazın niye Revâ mı çektirdiğin Canımsın dedim diye Canım canım canım Canım canım canım Canım canım canım Canım canım canım El bebek gül bebek seni şımartmışlar Yerlere göklere sığdıramamışlar El bebek gül bebek seni şımartmışlar Yerlere göklere sığdıramamışlar Canım canım canım Canım canım canım Canım canım canım Canım canım canım *** El bebek gül bebek seni şımartmışlar Yerlere göklere sığdıramamışlar *** El bebek gül bebek seni şımartmışlar Yerlere göklere sığdıramamışlar *** Bu kadar inat niye bekledim ümit ile Gün olur belki sende canımsın dersin diye Bu kadar inat niye bekledim ümit ile Gün olur belki sende canımsın dersin diye *** Canım canım canım Canım canım canım Canım canım canım Canım canım canım *** El bebek gül bebek seni şımartmışlar Yerlere göklere sığdıramamışlar *** El bebek gül bebek seni şımartmışlar Yerlere göklere sığdıramamışlar *** Canım canım canım Canım canım canım Canım canım canım Canım canım canım

Çok Geç Beni çok sevdiğini, ne acılar çektiğini, Anlatmak için bana biraz geç kalmadın mı? Sen vazgeçemediğim, yanımda bile hasretimdin Bak şimdi sana geldim demek için geç kalmadın mı? İstediğin neydi benden, yoksa hesap sormak mı? Geçmişten kurtulmak çok zor anlamadın mı? Seni çok sevdiğimi haykırırken duymadın mı? Geri dönmek için bana biraz geç kalmadın mı? Çok geç... Çok geç.... Hiç bir şey olmamış gibi Acılar yaşanmamış gibi Çıktın yine karşıma Beni çok sevmişsin gibi Sanki hiç unutmamış gibi Geliverdin işte,, Biliyorsun bunlar yalan, Aşkımızdan sona kalan Şimdi sensin yalnız kalan Seni çok sevmişim gibi Hiç ayrılmamışız gibi Özlem doluyum hala.... Neden terk ettin beni, anlamadım ki hiç seni Boşa geçen yıllar artık gelmez ki geri Artık alıştım derken sensizlik acısına Geri dönmek için bana biraz geç kalmadın mı? Gitme ne olursun derken, sonsuz acılar çekerken Bir yudum sevgi için sana yalvarırken ben, Seni kalbime gömdüm, aşk ateşimdin söndün Bilmiyorum neden döndün bana anlamadım ki Çok geç... Çok geç...

Med Cezir Dökülür yediverenler teninden Rengarenk açarsın mevsimli mevsimsiz Bir tanem değişir kokun Isınır kanın beni yakarsın Vazgeçilir gibi değil bu med cezirler *** Fırtınam felaketim hasretim Yetmiyor sevişmeler yetmiyor Şiddetin ne hoş ne güzel şefkatin Sevdikçe sevesim geliyor Ölene kadar peşindeyim bırakmam *** Tutuşur geceler yanar geceler söner Bedenim altüst sarhoş başım döner Karışır tenime karışır teninin tuzu bir tanem Vazgeçilir gibi değil bu med cezirler *** Fırtınam felaketim hasretim Yetmiyor sevişmeler yetmiyor Şiddetin ne hoş ne güzel şefkatin Sevdikçe sevesim geliyor *** Fırtınam felaketim hasretim Yetmiyor sevişmeler yetmiyor Şiddetin ne hoş ne güzel şefkatin Sevdikçe sevesim geliyor Ölene kadar peşindeyim bırakmam

Aşka Davet Gül bülbüle naz etmişse neyleyeyim? Bir buse ver güzelim de söyleyeyim Aşka davet çıkarıp da meşk edelim Zevkü sefaya dalıp da raks edelim *** Gül bülbüle naz etmişse neyleyeyim? Bir buse ver güzelim de söyleyeyim Aşka davet çıkarıp da meşk edelim Zevkü sefaya dalıp da raks edelim *** Güzelim, güzelim, bilmem nasıl edeyim Güzelim, güzelim, bilmem nasıl söyle'yim Aşka davet çıkarıp da meşk edelim Zevkü sefaya dalıp da raks edelim *** Can cana naz etmişse neyleyeyim? Sen gülüver güzelim de söyleyeyim Aşka davet çıkarıp da meşk edelim Zevkü sefaya dalıp da raks edelim *** Can cana naz etmişse neyleyeyim? Sen gülüver güzelim de söyleyeyim Aşka davet çıkarıp da meşk edelim Zevkü sefaya dalıp da raks edelim *** Güzelim, güzelim, bilmem nasıl edeyim Güzelim, güzelim, bilmem nasıl söyle'yim Aşka davet çıkarıp da meşk edelim Zevkü sefaya dalıp da raks edelim *** Güzelim, güzelim, bilmem nasıl edeyim Güzelim, güzelim, bilmem nasıl söyle'yim Aşka davet çıkarıp da meşk edelim Zevkü sefaya dalıp da raks edelim

Hatırlar mısın (Düet A.Selçuk İlkan) Aradığın aşkı söyle buldun mu? Benden uzaklarda mesut oldun mu? Kendine yeni bir dünya kurdun mu? Sen benim dünyamı yıkıpta gittin *** Sen benim dünyamı yıkıpta gittin Böyle bir geceydi hatırlarmısın? Bu aşkın sonu yok bitsin demiştin Böyle bir geceydi hatırlarmısın? Bu aşkın sonu yok bitsin demiştin Elini elimden usulca çekip Gözümde yaşlarla gidivermiştin *** Aradığın aşkı söyle buldun mu? Benden uzaklarda mesut oldun mu? Kendine yeni bir dünya kurdun mu? Sen benim dünyamı yıkıpta gittin *** Sen benim dünyamı yıkıpta gittin Aradığın aşkı söyle buldun mu? Benden uzaklarda mesut oldun mu? Kendine yeni bir dünya kurdun mu? *** Sen benim dünyamı yıkıpta gittin Sen benim dünyamı yıkıpta gittin Gözlerinde hâlâ yaşlar var neden? Saçında zamansız aklar var neden? *** Gözlerinde hâlâ yaşlar var neden? Saçında zamansız aklar var neden? Dilinde sitemler ahlar var neden? Yıllar aşkımızı siler demiştin *** Aradığın aşkı söyle buldun mu? Benden uzaklarda mesut oldun mu? Kendine yeni bir dünya kurdun mu? Sen benim dünyamı yıkıpta gittin Sen benim dünyamı yıkıpta gittin *** Aradığın aşkı söyle buldun mu? Benden uzaklarda mesut oldun mu? Kendine yeni bir dünya kurdun mu? Sen benim dünyamı yıkıpta gittin Sen benim dünyamı yıkıpta gittin

Senin Hakkında Bana senin hakkında neler neler söylenir Seni iyi tanırım senden her şey beklenir Herkese bakar diyorlar ne canlar yakar diyorlar Çok çabuk bıkar diyorlar senden her şey beklenir *** Seni böyle gördükçe derdime dert eklenir Benim çılgın sevgilim senden her şey beklenir Herkese bakar diyorlar ne canlar yakar diyorlar Çok çabuk bıkar diyorlar senden her şey beklenir